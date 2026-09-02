Νέα ανάρτηση μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου έκανε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, λίγες ώρες μετά την είδηση πως υποβλήθηκε σε μια δύσκολη χειρουργική επέμβαση.

Ο γνωστός μουσικός και θεατρικός παραγωγός δημοσίευσε το απόγευμα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εμφανώς ευδιάθετος, θέλοντας να ευχαριστήσει δημόσια τον κόσμο για το κύμα αγάπης και τις ευχές που δέχτηκε.

«Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για την αγάπη σας, για όλα αυτά τα όμορφα που μου έχετε στείλει. Με έχετε γεμίσει θετική ενέργεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της ανάρρωσης, ο ίδιος παρουσιάζεται ιδιαίτερα αισιόδοξος και ανυπομονεί να επιστρέψει στα επαγγελματικά του καθήκοντα. Όπως αποκάλυψε, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ανοίγει ξανά η σχολή του και στόχος του είναι να δώσει το «παρών» πλήρως ανανεωμένος: «Ανοίγει η σχολή τη Δευτέρα 7 του μήνα, θα είμαι γερός και δυνατός εκεί να κάνω μαθήματα».

Το χρονικό της εισαγωγής στο νοσοκομείο

Η περιπέτεια της υγείας του έγινε γνωστή το πρωί της Τετάρτης, όταν ο Μαυρίκιος Μαυρικίου ανέβασε μια φωτογραφία από το κρεβάτι του νοσοκομείου με ορό στο χέρι. Αν και απέφυγε να αποκαλύψει τη φύση του χειρουργείου, γνωστοποίησε πως όλα πήγαν καλά.

«Σήμερα έχω μόνο μία λέξη: ευγνωμοσύνη. Ένα δύσκολο χειρουργείο για μια καινούργια αρχή ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τώρα χρειάζομαι λίγο χρόνο για να ανακτήσω τις δυνάμεις μου», είχε γράψει αρχικά.

Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί πως η επέμβαση αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τον ίδιο: «Χθες δεν άλλαξε απλώς κάτι στη ζωή μου. Πήρα την απόφαση να αλλάξω ολόκληρη τη ζωή μου».

Μαυρίκιος Μαυρικίου: Το πρώτο μήνυμα μετά το σοβαρό χειρουργείο

Ο παραγωγός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον γιατρό και το νοσηλευτικό προσωπικό για τη φροντίδα, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη σύζυγό του, Ιλάειρα Ζήση, και την κορούλα τους, Μελωδία, οι οποίες αποτελούν το μεγαλύτερο στήριγμά του σε αυτή τη νέα αρχή.