Τύχη βουνό είχε ένας άνδρας στη Νέα Υόρκη, τον οποίο χτύπησε κεραυνός έξω από το σπίτι του και δεν έπαθε το παραμικρό.

Όλα ξεκίνησαν όταν πήγαινε στον οδοντίατρο. Ο καιρός και οι δυνατές καταιγίδες δεν τον πτόησαν.

Ξαφνικά, σαν να τον έβαλε σημάδι, ένας κεραυνός τον χτύπησε στο πόδι. Αρχικά, ο 40χρονος έπεσε, αλλά σηκώθηκε. Αφού ξεπέρασε το πρώτο σοκ, επέστρεψε στο σπίτι του.

Όπως είπε, αισθάνθηκε ένα περίεργο μούδιασμα και ένα κάψιμο. Τελικά, οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι δεν είχε ούτε έγκαυμα.

Όμως, δεν είναι μόνο αυτό! Ο Σαμ, αφού είχε τύχη βουνό, είπε να το τερματίσει: αγόρασε λαχείο και περιμένει την κλήρωση!

Στα χρονικά, μόνο ένας άνθρωπος που έχει χτυπηθεί από κεραυνό έχει κερδίσει λαχείο.

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