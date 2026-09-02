Συγκλονιστικό βίντεο: Τον χτύπησε κεραυνός και δεν έπαθε τίποτα!

Σηκώθηκε και πήγε να αγοράσει λαχείο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Άνδρας στη Νέα Υόρκη χτυπήθηκε από κεραυνό και δεν υπέστη καμία ζημιά.
  • Ο 40χρονος πήγαινε στον οδοντίατρο όταν τον χτύπησε ο κεραυνός στο πόδι.
  • Αισθάνθηκε μούδιασμα και κάψιμο, αλλά οι ιατρικές εξετάσεις δεν έδειξαν έγκαυμα.
  • Μετά το περιστατικό, αγόρασε λαχείο και περιμένει την κλήρωση, ελπίζοντας για καλή τύχη.
  • Μέχρι σήμερα, μόνο ένας άνθρωπος που έχει χτυπηθεί από κεραυνό έχει κερδίσει λαχείο.

Τύχη βουνό είχε ένας άνδρας στη Νέα Υόρκη, τον οποίο χτύπησε κεραυνός έξω από το σπίτι του και δεν έπαθε το παραμικρό.  

Όλα ξεκίνησαν όταν πήγαινε στον οδοντίατρο. Ο καιρός και οι δυνατές καταιγίδες δεν τον πτόησαν. 

Ξαφνικά, σαν να τον έβαλε σημάδι, ένας κεραυνός τον χτύπησε στο πόδι. Αρχικά, ο 40χρονος έπεσε, αλλά σηκώθηκε. Αφού ξεπέρασε το πρώτο σοκ, επέστρεψε στο σπίτι του. 

Συγκλονιστικό βίντεο: Τον χτύπησε κεραυνός και δεν έπαθε τίποτα!

Τύχη βουνό είχε ένας άνδρας στη Νέα Υόρκη, τον οποίο χτύπησε κεραυνός έξω από το σπίτι του και δεν έπαθε το παραμικρό.  

Όπως είπε, αισθάνθηκε ένα περίεργο μούδιασμα και ένα κάψιμο. Τελικά, οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι δεν είχε ούτε έγκαυμα. 

Όμως, δεν είναι μόνο αυτό! Ο Σαμ, αφού είχε τύχη βουνό, είπε να το τερματίσει: αγόρασε λαχείο και περιμένει την κλήρωση! 

Στα χρονικά, μόνο ένας άνθρωπος που έχει χτυπηθεί από κεραυνό έχει κερδίσει λαχείο. 

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