Έρχεται από τη Γαλλία και η δεύτερη φρεγάτα «Μπελαρά»

Απάντηση στις απειλές της Τουρκίας οι αμυντικοί εξοπλισμοί της Ελλάδας

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Πηγή: Ρεπορτάζ Κώστας Συμεωνίδης, δελτίο ειδήσεων Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η δεύτερη φρεγάτα Μπελαρά, ο «ΝΕΑΡΧΟΣ», φτάνει στην Ελλάδα ως απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις.
  • Η τελετή παραλαβής της φρεγάτας είναι προγραμματισμένη για τις 30 Οκτωβρίου στη Γαλλία.
  • Ο «ΝΕΑΡΧΟΣ» αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, μετά από δοκιμές στη Γαλλία.
  • Η τρίτη φρεγάτα, ο «ΦΟΡΜΙΩΝ», θα παραληφθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027, ακολουθούμενη από την τέταρτη, τον «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ».

Η απάντηση στους λεονταρισμούς της Τουρκίας και τις διαμαρτυρίες της Άγκυρας για τη θωράκιση των ελληνικών νησιών, έρχεται από τους αμυντικούς εξοπλισμούς, καθώς φτάνει και η δεύτερη φρεγάτα Μπελαρά

Η δεύτερη φρεγάτα Μπελαρά ετοιμάζεται να έρθει στην Ελλάδα

Η δεύτερη φρεγάτα Μπελαρά ετοιμάζεται να έρθει στην Ελλάδα 

Πρόκληση Ερντογάν: «Η Ελλάδα να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών»

Όπως ανέφερε ο στρατιωτικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου, το  επόμενο υπερόπλο της Ελλάδας είναι ο «ΝΕΑΡΧΟΣ», η δεύτερη φρεγάτα «Μπελαρά», από τις συνολικά τέσσερις που αγοράσαμε από τη Γαλλία. 

Έρχεται η πρώτη φρεγάτα Belharra – Τι λέει το πλήρωμα σε βίντεο

Η τελετή παραλαβής και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη νέα φρεγάτα, έχει προγραμματιστεί για τις 30 Οκτωβρίου, στα ναυπηγεία της Ναβάλ στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας. 

Το «παραμύθι» της Τουρκίας για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών

Στη χώρα μας ο «ΝΕΑΡΧΟΣ»  αναμένεται να φτάσει μέσα στον Νοέμβριο. Μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρώσει τις τελευταίες δοκιμές του στη θάλασσα της Γαλλίας, και εν συνεχείας θα φορτώσει τα όπλα του και θα ετοιμαστεί για το ταξίδι του στην Ελλάδα. 

Σύντομα, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027, αναμένεται να έρθει στη χώρα μας και η τρίτη φρεγάτα, ο «ΦΟΡΜΙΩΝ», πλήρως εξοπλισμένη και αυτή, ενώ αργότερα θα παραλάβουμε και την τέταρτη «Μπελαρά», τον «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ».     


 

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