Δημογραφικό: Τα 8 μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση για οικογένειες με παιδιά

Στο τραπέζι διπλασιασμός επιδόματος παιδιού και μέτρα για τρίτεκνους

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Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Pexels
Μέτρα ΔΕΘ: Στο κάδρο οι οικογένειες με παιδιά (βίντεο MEGA)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κυβέρνηση εξετάζει οκτώ μέτρα για την οικονομική στήριξη οικογενειών με παιδιά στη ΔΕΘ.
  • Κεντρική παρέμβαση είναι ο διπλασιασμός του επιδόματος παιδιού και η διεύρυνση των δικαιούχων.
  • Στόχος είναι η στήριξη τρίτεκνων και πολύτεκνων νοικοκυριών και η διευκόλυνση νέων ζευγαριών.
  • Ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα μέτρα κατά τα εγκαίνια της ΔΕΘ, με το δημοσιονομικό κόστος υπό επεξεργασία.
  • Σκοπός είναι η μείωση του κόστους ανατροφής παιδιών, από βρεφική φροντίδα έως εκπαίδευση.

Η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα πακέτο οκτώ παρεμβάσεων για το δημογραφικό στη ΔΕΘ, με επίκεντρο την οικονομική ελάφρυνση των οικογενειών με παιδιά, τη στήριξη των τρίτεκνων και πολύτεκνων νοικοκυριών και τη διευκόλυνση των νέων ζευγαριών που θέλουν να αποκτήσουν κατοικία και παιδί. Στις πρωτοβουλίες αναμένεται να αναφερθεί ο πρωθυπουργός στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τα τελικά μέτρα και το δημοσιονομικό τους κόστος να βρίσκονται υπό επεξεργασία.

Ποια είναι η βασική παρέμβαση για τις οικογένειες;

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται ο διπλασιασμός του επιδόματος παιδιού, μαζί με διεύρυνση των δικαιούχων και πρόσθετες ενισχύσεις για τις οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά. Η στόχευση είναι να περιοριστεί το σταθερά αυξανόμενο κόστος ανατροφής ενός παιδιού, από τη βρεφική φροντίδα έως την εκπαίδευση και την υγειονομική κάλυψη.

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