Μια ιδιαίτερα ξεχωριστή ημέρα έζησε η Έμυ Λιβανίου, καθώς βρέθηκε στον γάμο του αδελφού της, Τόλη Ζησιόπουλου, έχοντας στο πλευρό της τα δύο παιδιά της, Κωνσταντίνο και Αλεξάνδρα.

Ο αδελφός της δημοσιογράφου παντρεύτηκε την αγαπημένη του, Στεφανία Ρόκα, σε πολυτελές resort στην Πύλο, με την οικογένειά του φυσικά, να δίνει το «παρών» στη σημαντική αυτή στιγμή. Η δημοσιογράφος έκλεψε τα βλέμματα με τη super glam εμφάνισή της.

Η Έμυ Λιβανίου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από την ξεχωριστή ημέρα, ανάμεσά τους και ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο με τον γιο και την κόρη της, οι οποίοι έχουν πλέον μεγαλώσει αρκετά. «Η ζωή μου. Η οικογένειά μου», έγραψε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος στη λεζάντα της φωτογραφίας με τα πανέμορφα παιδιά της που της μοιάζουν πολύ.

Δες την ανάρτησή της:

Η Έμυ Λιβανίου έχει αποκτήσει τον Κωνσταντίνο και την Αλεξάνδρα από τον γάμο της με τον Αντώνη Λιβάνιο. Έγινε μητέρα σε νεαρή ηλικία και έχει μιλήσει αρκετές φορές για τη στενή σχέση που έχει με τα παιδιά της, με τα οποία έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν έναν ιδιαίτερα δυνατό δεσμό.

Ο Κωνσταντίνος είναι ο μεγαλύτερος από τα δύο αδέλφια. Έχει σπουδάσει στο Λονδίνο, στο City University, ενώ η μητέρα του είχε μοιραστεί στο παρελθόν στιγμιότυπα και από την περίοδο που εκείνος παρουσιάστηκε στον στρατό.

Η Αλεξάνδρα, από την άλλη, ακολούθησε επίσης τον δρόμο των σπουδών στο εξωτερικό. Φοίτησε στη Νομική του Queen Mary University of London και αποφοίτησε το 2024, με την Έμυ Λιβανίου να βρίσκεται φυσικά στο πλευρό της.

Η δημοσιογράφος έχει αναφερθεί στο παρελθόν και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας τα παιδιά της, επιλέγοντας ωστόσο να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Τα παιδιά τα έχω μεγαλώσει μόνη μου, αλλά είναι κάτι που θα έκαναν όλες οι μανούλες αν τους συνέβαινε κάτι τέτοιο», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, μιλώντας για τη σχέση της με τον Κωνσταντίνο και την Αλεξάνδρα.