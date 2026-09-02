Μια νέα και ιδιαίτερα σημαντική σελίδα άνοιξε στη ζωή του Σον Όνο Λένον, καθώς ο γιος του Τζον Λένον και της Γιόκο Όνο έγινε για πρώτη φορά πατέρας, σε ηλικία 50 ετών.

Ο μουσικός και η σύντροφός του, Σάρλοτ Κεμπ Μουλ, υποδέχτηκαν ένα αγοράκι, το οποίο ονόμασαν Αουρέλιους. Το ζευγάρι μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα με τους διαδικτυακούς του φίλους, δημοσιεύοντας παράλληλα στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες του νεογέννητου.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ο Σον Όνο Λένον και η 39χρονη μουσικός και μοντέλο ποζάρουν μαζί, κρατώντας στην αγκαλιά τους τον γιο τους. Σε μια άλλη φωτογραφία, ο νέος πατέρας κρατά μόνος του τον μικρό Αουρέλιους, ο οποίος είναι τυλιγμένος σε μια λευκή κουβέρτα.

«Η Σάρλοτ κι εγώ θα θέλαμε να ανακοινώσουμε ότι πράγματι δημιουργήσαμε έναν άνθρωπο. Το όνομά του είναι Αουρέλιους. Ευχαριστούμε», έγραψε ο Σον Όνο Λένον στην ανάρτησή του.

Δες την ανάρτηση του Σον Όνο Λένον:

Μάλιστα, ο μουσικός δημοσίευσε και μια πιο προσωπική φωτογραφία από το νοσοκομείο, στην οποία η σύντροφός του βρίσκεται στο κρεβάτι έχοντας δίπλα της το νεογέννητο μωρό τους. «Baby Momma», σχολίασε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Η ίδια η τρυφερή μανούλα έκανε μία πιο καλλιτεχνική ανάρτηση όπου ποζάρει με το μωρό της στη φύση και κρατά ένα καβουράκι, ενώ σε άλλη φωτογραφία μάς δείχνει τον αγαπημένο της Σον Όνο Λένον να κρατά αγκαλιά το παιδί τους.