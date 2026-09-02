Τις διακοπές τους στο νησί των Ανέμων, τη Μύκονο συνεχίζουν η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό!
Ο φωτογραφικός φακός του ndppphoto.gr απαθανάτισε το ζευγάρι την ώρα που απολάμβανε το ποτό του στο σκάφος του. Η τραγουδίστρια πολλών επιτυχιών, ανάμεσα σ’ αυτές τo « Firework», το « Last Friday Night» και το «The One That Got Away», και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, ήταν ντυμένοι casual και στις περισσότερες φωτογραφίες ήταν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου.
Το ζευγάρι που είναι μαζί από τον Ιούλιο του 2025, βρέθηκε στο νησί των Κυκλάδων με το σκάφος του, έκανε βουτιές στα καταγάλανα νερά, απόλαυσε το ποτό του και το ηλιοβασίλεμα στη «Μικρή Βενετία» και περπάτησε χέρι- χέρι στα σοκάκια του νησιού.
Ο Τζάστιν Τριντό, που ανέλαβε την ηγεσία του Φιλελεύθερου Κόμματος το 2013 και η δημοφιλής τραγουδίστρια είχαν κάνει την πρώτη κοινή τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί σε καμπαρέ του Παρισιού τον περασμένο Δεκέμβριο.
Την ίδια περίοδο ο Τριντό είχε συνοδεύσει την τραγουδίστρια στην περιοδεία της στο Τόκιο.