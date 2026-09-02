Τζάστιν Τριντό- Κέιτι Πέρι: Αγκαλιασμένοι στη Μύκονο

Το ζευγάρι απολαμβάνει τις διακοπές στο Νησί των Ανέμων

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Επιμέλεια STAR.GR
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Τις διακοπές τους στο νησί των Ανέμων, τη Μύκονο συνεχίζουν η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό!

  H Katy Perry με τον Justin Trudeau, Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

  H Katy Perry με τον Justin Trudeau, Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Κέιτι Πέρι: Οι φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές της στη Μύκονο

Ο φωτογραφικός φακός του ndppphoto.gr απαθανάτισε το ζευγάρι την ώρα που απολάμβανε το ποτό του στο σκάφος του. Η τραγουδίστρια πολλών επιτυχιών, ανάμεσα σ’ αυτές τo « Firework», το « Last Friday Night» και το «The One That Got Away», και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, ήταν ντυμένοι casual και στις περισσότερες φωτογραφίες ήταν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. 

H Katy Perry με τον Justin Trudeau στη Μύκονο/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

H Katy Perry με τον Justin Trudeau στη Μύκονο/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Το ζευγάρι που είναι μαζί από τον Ιούλιο του 2025, βρέθηκε στο νησί των Κυκλάδων με το σκάφος του, έκανε βουτιές στα καταγάλανα νερά, απόλαυσε το ποτό του και το ηλιοβασίλεμα στη «Μικρή Βενετία» και περπάτησε χέρι- χέρι στα σοκάκια του νησιού. 

Η τραγουδίστρια και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά απόλαυσαν τις διακοπές τους στη Μύκονο/ φωτογραφία από NDP

Η τραγουδίστρια και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά απόλαυσαν τις διακοπές τους στη Μύκονο/ φωτογραφία από NDP
 

Ο Τζάστιν Τριντό, που ανέλαβε την ηγεσία του Φιλελεύθερου Κόμματος το 2013 και η δημοφιλής τραγουδίστρια είχαν κάνει την πρώτη κοινή τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί σε καμπαρέ του Παρισιού τον περασμένο Δεκέμβριο.

Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι χαλαρώνουν στο σκάφος τους στη Μύκονο/φωτογραφία από  NDP / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι χαλαρώνουν στο σκάφος τους στη Μύκονο/φωτογραφία από  NDP / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Την ίδια περίοδο ο Τριντό είχε συνοδεύσει την τραγουδίστρια στην περιοδεία της  στο Τόκιο. 
 

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