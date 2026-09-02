«Άλμπουμ διακοπών πριν τα χειμωνιάτικα» έγραφε η λεζάντα του φωτογραφικού άλμπουμ που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Ναταλία Δραγούμη.

Η ηθοποιός φέτος εκτός από τα κοσμοπολίτικα νησιά, Νάξο, Πάτμο, Ίο, Αίγινα και Ραφήνα, πήγε και στον Όλυμπο!

«Ήθελα κι άλλο άλμπουμ διακοπών χωρίς μουσική, με τους φυσικούς ήχους… θάλασσα, αέρας, παιδάκια που παίζουν, φωνές ανθρώπων στην παραλία… soundtrack καλοκαιριού !Ήχοι που γίνει ήδη αναμνήσεις!» γράφει σε μία άλλη φωτογραφία που δημοσίευσε.

Η Ναταλία Δραγούμη εκτός από βουτιές στη θάλασσα, ηλιοθεραπεία και βόλτες μέσα στη φύση, έκανε και βουτιές στους καταρράκτες του ποταμού και απόλαυσε τα πεντακάθαρα νερά του.