Nαταλία Δραγούμη: Το άλμπουμ των καλοκαιρινών της διακοπών

Η ηθοποιός έκανε βουτιές στους καταρράκτες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.09.26 , 12:42 Εκτός ελέγχου η φωτιά στην Κάρυστο - Μήνυμα από το 112 για εκκένωση
02.09.26 , 12:36 Φωτιά στα Σπάτα - Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
02.09.26 , 12:26 Mad Clip: Πέντε χρόνια από τον θάνατό του – Πλήθος κόσμου στο σημείο
02.09.26 , 12:15 Κρήτη: Διασωληνωμένο 2χρονο αγοράκι μετά από πτώση από μπαλκόνι
02.09.26 , 12:12 Εντοπίστηκε το ναυάγιο στην κατεχόμενη Κερύνεια σε βάθος 550 μέτρων
02.09.26 , 12:00 Σπανούλης - Χοψονίδου: Οι οικογενειακές διακοπές τους στην Πάρο
02.09.26 , 12:00 Διαλειμματικό περπάτημα: Το fitness trend για εύκολη απώλεια βάρους
02.09.26 , 11:56 Τζάστιν Τριντό- Κέιτι Πέρι: Αγκαλιασμένοι στη Μύκονο
02.09.26 , 11:50 Εκτός Ολυμπιακού μεγάλο όνομα - Σε ποια ομάδα υπέγραψε
02.09.26 , 11:42 Market Pass 2026: Έως 1.200 ευρώ αναδρομικά – Ποιοι τα δικαιούνται
02.09.26 , 11:04 Κολιανδρή - Λούλης: Σπάνια εμφάνιση του ζευγαριού στο κέντρο της Αθήνας
02.09.26 , 10:56 Μαρία Αναστασοπούλου: Η εξομολόγηση για την κατάψυξη ωαρίων
02.09.26 , 10:56 Τραγωδία στην Ιταλία: Γονείς σκότωσαν την 5χρονη κόρη τους και αυτοκτόνησαν
02.09.26 , 10:54 Κυψέλη: Στον ανακριτή οι συλληφθέντες για τον θάνατο του βρέφους
02.09.26 , 10:30 Nαταλία Δραγούμη: Το άλμπουμ των καλοκαιρινών της διακοπών
Πασχάλης & Αχιλλέας Τσαρούχας: Mπαμπάς και γιος στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου
Εκτός ελέγχου η φωτιά στην Κάρυστο - Μήνυμα από το 112 για εκκένωση
Οι δικαιούχοι για Market pass, «δώρα» συνταξιούχων και επίδομα έως 800 ευρώ
Ίων του Ευριπίδη: Πλήθος κόσμου στο φινάλε του Φεστιβάλ Επιδαύρου 2026
Δανάη Μπάρκα: «Ξυπνάω και θέλω να γκρεμίσω το σπίτι»
Τριανταφυλλίδου - Κουρής: Η βάπτιση του γιου τους, το όνομα & ο στολισμός
Σπανούλης - Χοψονίδου: Οι οικογενειακές διακοπές τους στην Πάρο
Φουρνά Ευρυτανίας: «Φεύγουμε γιατί το παιδί μας δέχθηκε bullying»
Κυψέλη: Στον ανακριτή οι συλληφθέντες για τον θάνατο του βρέφους
«Του αγοριού απέναντι»: Ποιοι παρακολούθησαν την παράσταση στο θέατρο Άλσος
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google

«Άλμπουμ διακοπών πριν τα χειμωνιάτικα» έγραφε η λεζάντα του φωτογραφικού άλμπουμ που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Ναταλία Δραγούμη.

Ναταλία Δραγούμη: «Και τώρα που μας έδειξες την κορμάρα σου, τι κατάλαβες;»

Η ηθοποιός φέτος εκτός από τα κοσμοπολίτικα νησιά, Νάξο, Πάτμο,  Ίο, Αίγινα και Ραφήνα, πήγε και στον Όλυμπο! 

 

 

«Ήθελα κι άλλο άλμπουμ διακοπών χωρίς μουσική, με τους φυσικούς ήχους… θάλασσα, αέρας, παιδάκια που παίζουν, φωνές ανθρώπων στην παραλία… soundtrack καλοκαιριού !Ήχοι που γίνει ήδη αναμνήσεις!» γράφει σε μία άλλη φωτογραφία που δημοσίευσε. 

Nαταλία Δραγούμη: Το άλμπουμ των καλοκαιρινών της διακοπών

Η Ναταλία Δραγούμη εκτός από βουτιές στη θάλασσα, ηλιοθεραπεία και βόλτες μέσα στη φύση, έκανε και βουτιές στους καταρράκτες του ποταμού και απόλαυσε τα πεντακάθαρα νερά του.

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Mad Clip: Πέντε χρόνια από τον θάνατό του
Celebrities & Gossip Νεα
Mad Clip: Πέντε χρόνια από τον θάνατό του – Πλήθος κόσμου στο σημείο
Σπανούλης - Χοψονίδου: Οι οικογενειακές διακοπές τους στην Πάρο
Celebrities & Gossip Νεα
Σπανούλης - Χοψονίδου: Οι οικογενειακές διακοπές τους στην Πάρο
Κέιτι Πέρι-Τζάστιν Τριντό: Αγκαλιασμένοι Στη Μύκονο
Celebrities & Gossip Νεα
Τζάστιν Τριντό- Κέιτι Πέρι: Αγκαλιασμένοι στη Μύκονο
Κολιανδρή - Λούλης: Βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με casual chic look
Celebrities & Gossip Νεα
Κολιανδρή - Λούλης: Σπάνια εμφάνιση του ζευγαριού στο κέντρο της Αθήνας
Μαρία Αναστασοπούλου: Η εξομολόγηση για την κατάψυξη ωαρίων
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Αναστασοπούλου: Η εξομολόγηση για την κατάψυξη ωαρίων
Αριάνα Γκράντε: Δάκρυσε στο φινάλε της περιοδείας της
Celebrities & Gossip Νεα
Αριάνα Γκράντε: Δάκρυσε στο φινάλε του tour - Απομακρύνεται από τα «φώτα»
Δανάη Μπάρκα: «Ξυπνάω και θέλω να γκρεμίσω το σπίτι»
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Μπάρκα: «Ξυπνάω και θέλω να γκρεμίσω το σπίτι»
Ζήνα Αρβανιτίδη: Ποιος είναι ο σύζυγός της, Franck Zaragoza
Celebrities & Gossip Νεα
Ζήνα Αρβανιτίδη: Ποιος είναι ο σύζυγός της, Franck Zaragoza
Παπαγεωργίου: Στην Πάτρα με την οικογένειά της μετά τα νησιά
Celebrities & Gossip Νεα
Παπαγεωργίου: Στην Πάτρα με την οικογένειά της, πριν την πρεμιέρα του GNTM
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top