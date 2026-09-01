Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για την Κατερίνα Γερονικολού, με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη να μην παραλείπει να της ευχηθεί και δημόσια για τα γενέθλιά της!

Ο αγαπημένος ηθοποιός ετοίμασε ένα πολύ γλυκό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γεμάτο με φωτογραφίες της συντρόφου του από διάφορες στιγμές της ζωής της, συνοδεύοντάς το με μια λιτή αλλά γεμάτη αγάπη αφιέρωση.

«Χρόνια πολλλλλα καλά και πανέμορφα ❤️❤️❤️❤️❤️ Ευτυχισμένα τα 32 σου χρόνια», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς του φίλους ένα ακόμα τρυφερό στιγμιότυπο από τη σχέση τους.

Η ανάρτηση του Γιάννη Τσιμιτσέλη για τα γενέθλια της Κατερίνας Γερονικολού

Παρότι το ζευγάρι επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους, οι δημόσιες εξομολογήσεις τους επιβεβαιώνουν την απόλυτη ισορροπία που έχουν βρει. Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η ηθοποιός εξομολογήθηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη φάση ωριμότητας που διανύουν: «Μετά από πολύ καιρό βαριέσαι κιόλας να τσακωθείς. Τον έχεις αποδεχτεί τον άλλον με τα καλά του και με τα κακά του», ενώ δεν δίστασε να συμπληρώσει πως ο Γιάννης αποτελεί την πιο μακροχρόνια σχέση της ζωής της.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, σχολιάζοντας τα λόγια της αγαπημένης του με το γνωστό του χιούμορ, ανέφερε πως νιώθει υπέροχα δίπλα της, παραδεχόμενος χαμογελαστός πως είναι ένας άνδρας «παλαιάς κοπής» που θα ζηλέψει αν υπάρξει αφορμή.

Άλλωστε, οι δημόσιες εκδηλώσεις αγάπης είναι αμοιβαίες! Μόλις τον περασμένο Ιούλιο, η Κατερίνα Γερονικολού είχε ευχηθεί στον Γιάννη Τσιμιτσέλη για τα 45α γενέθλιά του με μια αντίστοιχα γλυκιά ανάρτηση, αποκαλώντας τον «καπετάνιε μου».