Ο νεαρός Φινλανδός σταρ και ο συνοδηγός του Marko Salminen πέτυχαν κάτι που κανείς δεν έχει καταφέρει ποτέ πριν, καταγράφοντας τις τρεις πρώτες νίκες τους σε συνεχόμενους γύρους του WRC.Ενώ οι πρόσφατες νίκες σε γρήγορους δρόμους στην Εσθονία και τη Φινλανδία ανέδειξαν την ταχύτητά του, η επιτυχία του Pajari στη Νότια Αμερική βασίστηκε στην αποφυγή σημαντικών δυσκολιών κατά τη διάρκεια μιας απαιτητικής δεύτερης επίσκεψης του WRC στους δρόμους της Παραγουάης.

Το σκληρό οδόστρωμα με τις απανωτές ανωμαλίες στο ανάγλυφο και οι αιχμηρές πέτρες που ήταν κρυμμένες στην αργιλώδη επιφάνεια, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, οδήγησαν σε δοκιμασία τόσο των ελαστικών όσο και των αυτοκινήτων και των οδηγών τους. Η σχεδόν συνεχής απειλή έντονης βροχής κρατούσε τις ομάδες σε εγρήγορση - με τα αυτοκίνητα GR YARIS Rally1 να είναι εξοπλισμένα στη μέση του αγώνα με συστήματα αναπνευστήρα (snorkel systems) που συνήθως συναντώνται μόνο στο Safari Rally Kenya.

Ο Pajari βρισκόταν στην έβδομη θέση της γενικής κατάταξης το πρωί της Παρασκευής, αφού αντιμετώπισε διαρροή νερού στην πρώτη ειδική, και έχοντας διαχειριστεί κατάλληλα το πρόβλημα μέχρι να διορθωθεί πλήρως στο μεσημεριανό σέρβις, ολοκλήρωσε την ημέρα στην κορυφή, καθώς οι άλλοι αντιμετώπισαν πιο σημαντικές καθυστερήσεις. Κατάφερε δε σταδιακά να αυξήσει το προβάδισμά του στα 24,1 δευτερόλεπτα το Σάββατο και τελικά εξασφάλισε τη νίκη με 25,8 δευτερόλεπτα διαφορά.

Ο Elfyn Evans οδήγησε επίσης προσεκτικά στον αγώνα μαζί με τον συνοδηγό του Scott Martin, τερματίζοντας τέταρτοι στην γενική κατάταξη, συνεχίζοντας έτσι να ηγούνται του πρωταθλήματος οδηγών. Ο Evans ήταν ένας ακόμη οδηγός που βρέθηκε στην πρώτη θέση την Παρασκευή, αφού απέφυγε το χάος στην αρχή, αλλά έχασε περίπου ένα λεπτό λόγω ζημιάς στα ελαστικά. Τελικά συγκέντρωσε πολύτιμους επιπλέον βαθμούς τερματίζοντας τέταρτος στην Power Stage και πέμπτος στην Super Sunday, προηγούμενος του Pajari με 20 βαθμούς διαφορά στο πρωτάθλημα οδηγών, τρεις γύρους πριν το τέλος.

Ο Oliver Solberg ήταν ο πρώτος που τέθηκε επικεφαλής του ράλι την Παρασκευή, μέχρι που έχασε τέσσερα λεπτά λόγω απώλειας ενέργειας και αλλαγής ελαστικού στην τρίτη ειδική διαδρομή. Ανέκαμψε για να τερματίσει πέμπτος στην γενική κατάταξη με τον συνοδηγό του Elliott Edmondson και να κερδίσει την Power Stage, ενώ παράλληλα μοιράστηκε τον νικητήριο χρόνο στην Super Sunday με τον ομόσταυλό του Sébastien Ogier.

Λειτουργώντας υπό τους κανόνες επανεκκίνησης μετά από εγκατάλειψη λόγω ζημιάς στην ανάρτηση την Παρασκευή, ο Ogier και ο συνοδηγός του Vincent Landais ήρθαν δεύτεροι στην Power Stage και κατέκτησαν και τους πέντε βαθμούς στην Super Sunday χάρη στη νίκη τους στην πρώτη ειδική διαδρομή της ημέρας.

Με αυτούς τους βαθμούς, το προβάδισμα της TGR-WRT στο πρωτάθλημα κατασκευαστών ανέρχεται πλέον στους 173 βαθμούς, με 180 ακόμη διαθέσιμους για την έκβαση του τίτλου.Επίσης, συμμετέχοντας υπό τους κανόνες επανεκκίνησης, ο αγώνας του Takamoto Katsuta διεκόπη τελικά με ένα σφοδρό ατύχημα που έγινε με υψηλή ταχύτητα στην προτελευταία ειδική διαδρομή. Αυτός και ο συνοδηγός του Aaron Johnston μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς ελέγχους και πήραν εξιτήριο το ίδιο απόγευμα.

Στην κατηγορία WRC2, το αυτοκίνητο GR Yaris Rally2 για πρώτη φορά έκανε ένα ρεκόρ 1-2-3 στον τερματισμό, με τον Παραγουανό οδηγό Diego Domínguez να πετυχαίνει την πρώτη του νίκη σε εντός έδρας δρόμους μαζί με τον συνοδηγό Rogelio Peñate και την ομάδα MSi Racing. Οι Gus Greensmith και Jonas Andersson τερμάτισαν δεύτεροι ως συμμετοχή της RaceSeven, με τους Alejandro Galanti και Marcelo Toyotoshi στην τρίτη θέση για την TOYOTA GAZOO Racing Paraguay.

Ο οδηγός του προγράμματος TGR WRC Challenge, Yuki Yamamoto, βίωσε τις απαιτήσεις της διοργάνωσης για πρώτη φορά στο παρθενικό του ράλι σε νοτιοαμερικανικό έδαφος, επανεκκινώντας για να συγκεντρώσει πολύτιμα χιλιόμετρα μετά τη εγκατάλειψη της Παρασκευής από τεχνικά προβλήματα.

Τι ακολουθεί;

Τα αυτοκίνητα θα ανακατασκευαστούν στην Παραγουάη την επόμενη εβδομάδα και θα μεταφερθούν στις Άνδεις για μια ακόμη πρόκληση σε χωμάτινο αγώνα στη Νότια Αμερική. Το Ράλι Χιλής πραγματοποιείται στις 10-13 Σεπτεμβρίου στα δάση της περιοχής Bio Bío με θέα τον Ειρηνικό Ωκεανό και οι ειδικές διαδρομές είναι τεχνικές αλλά σε μεγάλο βαθμό γρήγορες, με ένα μείγμα από λείο και τραχύ χώμα.