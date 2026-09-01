Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της βιώνει η Δανάη Μπάρκα, καθώς σε λίγους μήνες θα κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια περιμένει τον καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, με τον οποίο ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου πριν από λίγους μήνες.

Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει με φουσκωμένη κοιλίτσα!

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μεσσηνιακή Μάνη, σε μια ιδιαίτερα όμορφη και συγκινητική τελετή, παρουσία συγγενών και αγαπημένων φίλων.

Λίγο πριν συμπληρώσουν τρεις μήνες ως παντρεμένο ζευγάρι, η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης ανακοίνωσαν πως η οικογένειά τους μεγαλώνει.

Η ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή το βράδυ της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου, μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα στο Instagram.

Δανάη Μπάρκα - Φάνης Μπότσης: Θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά!

Η κόρη της Βίκυς Σταυροπούλου δημοσίευσε μια σειρά από τρυφερά στιγμιότυπα, στα οποία ποζάρει μπροστά στο ηλιοβασίλεμα με φουσκωμένη κοιλίτσα, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της.

Η τρυφερή ανακοίνωση της Δανάης Μπάρκα στο Insatgram

«Από αγάπη, γεννιέται αγάπη κι έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος. Καλό μήνα… κι απ’ τους τρεις μας!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, αποκαλύπτοντας με αυτόν τον ξεχωριστό τρόπο πως σε λίγο καιρό θα γίνουν γονείς.

Η είδηση της εγκυμοσύνης της παρουσιάστριας γέμισε χαρά τους διαδικτυακούς της φίλους, αλλά και πολλούς ανθρώπους από τον χώρο της showbiz, οι οποίοι έσπευσαν να της ευχηθούν δημόσια για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στη ζωή της.