Μπέττυ Μαγγίρα: Ενθουσιασμένη με το νέο hair look της κόρης της

Το βίντεο που μοιράστηκε μέσα από το κομμωτήριο

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Μπέττυ Μαγγίρα: Ενθουσιασμένη με το νέο hair look της κόρης της
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μπέττυ Μαγγίρα αποκάλυψε το νέο hair look της κόρης της μέσω Instagram.
  • Η κόρη της επισκέφθηκε τον hair colorist Νικόλα Βιλλιώτη για την πρώτη της αλλαγή μαλλιών.
  • Η Μπέττυ μοιράστηκε το εντυπωσιακό αποτέλεσμα του πρώτου balayage της κόρης της.
  • Η παρουσιάστρια ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του 7ου κύκλου του GNTM, συνδυάζοντας διακοπές με επαγγελματικές υποχρεώσεις.
  • Η Μπέττυ είναι παντρεμένη με τον Δημήτρη Μάζη από το 2009 και έχουν δύο κόρες.

Λίγο πριν την απολαύσουμε σε ρόλο κριτή στο GNTM, η Μπέττυ Μαγγίρα περνάει ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά της, που είναι πάντα η απόλυτη προτεραιότητά της.

Μπέττυ Μαγγίρα: Στη μαγευτική Σαντορίνη η νέα κριτής του GNTM!

Η Μπέττυ Μαγγίρα στη Σαντορίνη

Η Μπέττυ Μαγγίρα στη Σαντορίνη

Το απόγευμα της Τρίτης (1/9), η εκρηκτική ηθοποιός αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το νέο hair look της κόρης της. 

Η νεαρή επισκέφθηκε το κομμωτήριο του hair colorist Νικόλα Βιλλιώτη και αφέθηκε στα έμπειρα χέρια του για την πρώτη της μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά.

Η Μπέττυ Μαγγίρα έδειξε στη συνέχεια στους followers της το εντυπωσιακό τελικό αποτέλεσμα! «Το πρώτο balayage. Όχι, δεν είναι δικό μου. Είναι της κόρης μου. Νικόλα, το πρώτο της balayage», ακούγεται να λέει στο βίντεο που μοιράστηκε. 

Φέτος το καλοκαίρι, η παρουσιάστρια συνδύασε διακοπές με επαγγελματικές υποχρεώσεις, καθώς πραγματοποίησε τα γυρίσματα για τον 7ο κύκλο του GNTM. 

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Η ίδια αδημονεί για τη μεγάλη πρεμιέρα, την οποία πρόκειται να παρακολουθήσει με τα αγαπημένα της πρόσωπα. Η Μπέττυ Μαγγίρα μετράει πολλά χρόνια κοινής πορείας με τον σύζυγό της, Δημήτρη Μάζη, ο οποίος αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας.

Μπέττυ Μαγγίρα: Ενθουσιασμένη με το νέο hair look της κόρης της

Η dream team του φετινού GNTM

Το αγαπημένο ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στις 25 Νοεμβρίου του 2009, αποκτώντας δύο κόρες, την Ανδριάνα και την Καλλινίκη.

 

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