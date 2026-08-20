Μπέττυ Μαγγίρα: Στη μαγευτική Σαντορίνη η νέα κριτής του GNTM!

Οι οικογενειακές διακοπές με φόντο την Καλντέρα

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20.08.26 , 17:08 Μπέττυ Μαγγίρα: Στη μαγευτική Σαντορίνη η νέα κριτής του GNTM!
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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μπέττυ Μαγγίρα απολαμβάνει διακοπές στη Σαντορίνη με την οικογένειά της.
  • Μετά το GNTM, επισκέφτηκε τη Σέριφο και στη συνέχεια τη Σαντορίνη.
  • Μοιράζεται φωτογραφίες από τις διακοπές της στα social media, δείχνοντας την καλντέρα και το ηφαίστειο.
  • Παρακολούθησε πανηγύρι στο νησί και πέρασε ημέρα στην παραλία με φαγητό.

Μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Μπέττυ Μαγγίρα, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης με τον σύζυγό της, Δημήτρη Μάζη και τις κορούλες τους.

Η Μπέττυ Μαγγίρα πιο stylish από ποτέ στη Σαντορίνη!

Η Μπέττυ Μαγγίρα πιο stylish από ποτέ στη Σαντορίνη! /Φωτογραφία Instagram

Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων για το GNTM, η γνωστή performer και παρουσιάστρια άφησε πίσω της την πρωτεύουσα με προορισμό τις Κυκλάδες.

Μπέττυ Μαγγίρα: Το χιουμοριστικό βίντεο για τη διπλή γιορτή της

Πρώτος σταθμός του φετινού της καλοκαιριού ήταν η Σέριφος, όπου απόλαυσε τις ήρεμες παραλίες του νησιού. Αυτή τη φορά, όμως, ο δρόμος την έβγαλε στη Σαντορίνη.

Η ανάρτηση της Μπέττυς Μαγγίρα

Η Μπέττυ Μαγγίρα μοιράζεται συχνά με τους ακολούθους της στα social media φωτογραφίες από τις διακοπές της, αποτυπώνοντας την εντυπωσιακή θέα στην καλντέρα και το ηφαίστειο, αλλά και τις βόλτες της στα γραφικά σοκάκια του Πύργου.

Μπέττυ Μαγγίρα: Διακοπές στη Σέριφο λίγο πριν την απολαύσουμε στο GNTM!

Η Μπέττυ Μαγγίρα στις παραλίες της Σαντορίνης

Η Μπέττυ Μαγγίρα στις παραλίες της Σαντορίνης /Φωτογραφία Instagram

Μπέττυ Μαγγίρα: Στη μαγευτική Σαντορίνη η νέα κριτής του GNTM!

Fiesta... για την Μπέττυ Μαγγίρα!

Fiesta... για την Μπέττυ Μαγγίρα! /Φωτογραφία Instagram

Όπως είδαμε στα insta stories της όχι μόνο το «έκαψε» οικογενειακώς σε πανηγύρι του νησιού το βράδυ της Τετάρτης. Λίγες ώρες μετά, πέρασε μια μοναδική ημέρα στην παραλία απολαμβάνοντας διάφορες νοστιμιές!

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