

Επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού με πρωταγωνίστρια την κατηγορούμενη γιατρό για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης του Star Αλέξανδρος Γύγος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου, η 56χρονη φέρεται να διαπληκτίστηκε έντονα με μία από τις συγκρατούμενές της, με αφορμή την καθαριότητα και το κάπνισμα μέσα στο κελί.

Ένταση με την κατηγορούμενη γιατρό στις φυλακές Κορυδαλλού

Σύμφωνα με πληροφορίες η γιατρός της Καρνεάδου, φέρεται να αντέδρασε επειδή η άλλη κρατούμενη κάπνιζε στον κοινόχρηστο χώρο του κελιού.

Θα «μιλήσουν» τα κατασχεμένα κινητά από το ιατρείο της Καρνεάδου

Όπως επίσης ανέφερε ο Α. Γύγος, τα κατασχεμένα κινητά τηλέφωνα όσων βρισκόντουσαν μέσα στο ιατρείου της οδού Καρνεάδου, έχουν αρχίσει να «μιλούν» και να προσθέτουν στοιχεία στην υπόθεση θρίλερ του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε, πρόκειται για τα αποτελέσματα από την άρση απορρήτου των δύο προφυλακισμένων γιατρών, αλλά και των τριών εργαζομένων του ιατρείου. Σε μια από αυτές τις συσκευές, όπως αποκάλυψε, φέρεται να έχει γίνει αναζήτηση στο… ίντερνετ για αντίδοτο στην προποφόλη. Η προποφόλη είναι η ουσία με την οποία έγινε η μέθη, στοιχείο που αρνείται η γιατρός, αλλά την «καίνε» οι άλλοι.

Όμως πέρα από τις αναζητήσεις στο ίντερνετ για το αντίδοτο στην προποφόλη, ρωτήθηκε και η αναισθησιολόγος που κάλεσαν στο τηλέφωνο για βοήθεια, όπως ανέφερε στην κατάθεσή της. Η γιατρός βέβαια, αρνείται ότι δόθηκε μέθη στον Μαζωνάκη. Μένει να διαπιστωθεί σε λίγες μέρες τι θα δείξουν οι τοξικολογικές, που εκεί δε θα χωρά αμφιβολία για το τι πραγματικά συνέβη.

Καρνεάδου: Η αναζήτηση με την ερώτηση «τι κάνω σε περίπτωση μυδρίασης» για τον Μαζωνάκη

Δεν έψαχναν όμως μόνο για τα αντίδοτα στο διαδίκτυο. Μια ακόμη όμως αναζήτηση που έγινε και φέρεται να προκύπτει από τα κατασχεμένα κινητά είναι η ερώτηση «τι κάνω σε περίπτωση μυδρίασης», δηλαδή όταν η κόρη του ματιού διαστέλλεται.

Όπως επισήμανε ο Α. Γύγος, παρότι μέσα στον χώρο δύο γιατροί και τρεις νοσηλεύτριες, την κρίσιμη στιγμή περίμεναν απαντήσεις για τη βασική ιατρική μέσα από το διαδίκτυο!

Πολύ σημαντικό είναι να διαπιστωθεί στην πορεία, ο χρόνος που έγιναν όλες αυτές οι αναζητήσεις και να γίνει χρονική συσχέτιση με τα στάδια που άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής.

Κύριο μέλημα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, είναι να γίνει ανάκτηση όλων των διαγεγραμμένων και από τα 5 κινητά που είναι στο επίκεντρο των ερευνών. Παράλληλα βέβαια ερευνάται και το 6ο κινητό, το οποίο είναι του Γιώργου Μαζωνάκη. Η έκθεση θα παραδοθεί στον ανακριτή μόλις ολοκληρωθεί και αναμένεται να υπάρξουν πολλά νέα στοιχεία «φωτιά».