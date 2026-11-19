Σχεδιάζετε να πραγματοποιήσετε ένα ταξίδι στη Λαπωνία με τα παιδιά σας και θέλετε να οργανώσετε σωστά αυτή τη μαγική εμπειρία;
Η φινλανδική Λαπωνία, με βάση το Ροβανιέμι, προσφέρει τις πιο οργανωμένες υποδομές για οικογένειες. Εμείς σας παρέχουμε κάποιες συμβουλές για να είναι το ταξίδι σας άνετο και ασφαλές, απολαμβάνοντας κάθε λεπτό και κάθε δραστηριότητα μαζί με τα παιδιά σας.
Ροβανιέμι τον χειμώνα: Βόρειο Σέλας, Άγιος Βασίλης και top δραστηριότητες
Ταξίδι τα Χριστούγεννα στη Λαπωνία με παιδιά - Τι να κάνετε
Η Λαπωνία, στην οποία βρίσκεται το χωριό του Άγιου Βασίλη, μπορείτε να απολαύσετε με τα παιδιά σας πολλές χριστουγεννιάτικες και θεματικές εμπειρίες.
- Επίσκεψη στο χωριό του Άγιου Βασίλη. Βρίσκεται περίπου 8 χιλιόμετρα έξω από το Ροβανιέμι, πάνω στον Αρκτικό Κύκλο και λειτουργεί όλο το χρόνο. Φυσικά, την περίοδο των Χριστουγέννων έχει την τιμητική του. Εκεί θα συναντήσετε το γραφείο του αγαπημένου Άγιου των παιδιών, το ταχυδρομείο του, ενώ παρέχονται και δραστηριότητες με τάρανδους και έλκηθρα. Το Santa Claus Village βρίσκεται σε ανοιχτό χώρο και έχει εύκολη πρόσβαση σε καφέ και μαγαζιά.
Ποιος προορισμός για χριστουγεννιάτικες διακοπές ταιριάζει σε κάθε ζώδιο
- SantaPark: Πρόκειται για έναν υπόγειο θεματικό χώρο στο Ροβανιέμι, ο οποίος παρέχει δραστηριότητες και εργαστήρια για παιδιά και είναι ιδανικός για διαλείμματα, αφού προσφέρει σε σταθερή θερμοκρασία.
- Στη Λαπωνία μπορείτε να πραγματοποιήσετε επίσης ένα σαφάρι με χάσκι και τάρανδους, επιλέγοντας σύντομες διαδρομές κατάλληλες για την ηλικία των παιδιών, ώστε να μην κουραστούν από το κρύο.
- Ένα άλλο υπέροχο μέρος που αξίζει να επισκεφθείτε με την οικογένειά σας είναι ο ζωολογικός κήπος Ranua Wildlife Park. Εκεί θα έχετε τη δυνατότητα να παρατηρήσετε σε δασικό περιβάλλον διάφορα αρκτικά ζώα, όπως πολικές αρκούδες, λύγκες και τάρανδους.
City break τα Χριστούγεννα: 5 οικονομικοί προορισμοί στην Ευρώπη
- Απολαύστε το Βόρειο Σέλας. Προτιμήστε οργανωμένες εξορμήσεις νωρίς το βράδυ με πρόσβαση σε ζεστό καταφύγιο ή φωτιά, αποφεύγοντας τις πολύωρες νυχτερινές μετακινήσεις με μικρά παιδιά.
- Τέλος ενδιαφέροντα είναι και τα μουσεία όπως το Arktikum, στο οποίο θα βρειτε διαδραστικές εκθέσεις για την Αρκτική, τη φύση και τον πολιτισμό της Λαπωνίας, καθώς και το Pilke Science Centre, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο Arktikum και προσφέρει διαδραστικά παιχνίδια και κατασκευές για παιδιά.
Χριστουγεννιάτικες διακοπές στη Λαπωνία: Παιδικές δραστηριότητες, όρια ηλικίας και προϋποθέσεις
Οι περισσότερες δραστηριότητες έχουν όρια ηλικίας για λόγους ασφαλείας, οπότε ελέγξτε τις προϋποθέσεις προτού κάνετε την κράτησή σας.
- Χωριό του Άγιου Βασίλη & SantaPark: Επιτρέπονται όλες οι ηλικίες. Η είσοδος στο Χωριό του Άγιου Βασίλη είναι δωρεάν, αλλά οι φωτογραφίες και το κλειστό πάρκο SantaPark χρεώνονται μεμονωμένα.
- Βόλτα με έλκηθρο ταράνδων: Επιτρέπονται τα παιδιά ηλικίας 3 ετών και πάνω. Επιλέξτε σύντομες διαδρομές (περίπου 500 μέτρων) σε παραδοσιακές φάρμες με ζεστά ροφήματα.
- Σαφάρι με χάσκι: Επιτρέπονται τα παιδιά ηλικίας 4 ετών και πάνω. Τα παιδιά κάθονται μέσα στο έλκηθρο σκεπασμένα με κουβέρτες, ενώ ο ενήλικας οδηγεί.
- Ζωολογικός Κήπος Ranua: Επιτρέπονται όλες οι ηλικίες. Το Ranua Wildlife Park διαθέτει προσβάσιμες διαδρομές για καρότσι.
- Βόρειο Σέλας: Επιτρέπονται τα παιδιά ηλικίας 5 ετών και πάνω. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα πραγματοποιείται αργά το βράδυ στο κρύο. Προτιμήστε εκδρομές σε ξύλινες σκηνές (kota) με φωτιά και ζεστά σνακ.
- Πεζοπορία και Snowmobiles: Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως η εκδρομή στους παγωμένους καταρράκτες Korouoma ή η βόλτα με Snowmobiles στο δάσος επιτρέπονται σε παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω.
Ταξίδι στη Λαπωνία: Χρήσιμες συμβουλές για οικογένειες με παιδιά
- Κρατήστε το πρόγραμμα χαλαρό με σύντομες εξόδους και συχνή πρόσβαση σε θερμαινόμενους χώρους.
- Επιβεβαιώστε εκ των προτέρων την ύπαρξη παιδικού καθίσματος στα οχήματα μεταφοράς και τους κανόνες ασφαλείας σε έλκηθρα ή snowmobile.
- Επιλέξτε τα κατάλληλα ρούχα: Ο σωστός εξοπλισμός και τα ζεστά ρούχα είναι απολύτως αναγκαία και καθοριστικά γαι την άνεση και την ασφάλεια των παιδιών.
- Πότε να κάνετε το ταξίδι στη Λαπωνία: Ο Δεκέμβριος προσφέρει την απόλυτη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Ο Ιανουάριος, ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος έχουν περισσότερο χιόνι, χαμηλότερες τιμές, ενώ η μέρα είναι μεγαλύτερη.
- Διάρκεια ημέρας: Στην καρδιά του χειμώνα το φυσικό φως διαρκεί μόλις 2 με 3 ώρες την ημέρα. Παρόλα αυτά, το λευκό τοπίο αντανακλά το φως του λυκόφωτος, δημιουργώντας μια μοναδική μπλε ατμόσφαιρα, η οποία επιτρέπει άνετες βόλτες.
- Προσοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες: Οι θερμοκρασίες κυμαίνονται συνήθως από -5°C έως -25°C. Φροντίστε οι εξωτερικές δραστηριότητες σας να εναλλάσσονται τακτικά με διαλείμματα σε ζεστούς εσωτερικούς χώρους.
- Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας: Κλείστε εισιτήρια, δραστηριότητες και εστιατόρια τουλάχιστον 3 με 6 μήνες νωρίτερα, ειδικότερα εάν ταξιδεύετε την περίοδο των Χριστουγέννων.
- Κόστος δραστηριοτήτων: Υπολογίστε ενδεικτικά από 100 έως 150 ευρώ ανά άτομο για κάθε οργανωμένη οικογενειακή δραστηριότητα.
- Τι έγγραφα θα χρειαστείτε για το ταξίδι σας στη Λαπωνία: Για τη Φινλανδία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία (ζώνη Σένγκεν), κάθε παιδί χρειάζεται δικό του διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου σε ισχύ. Αν ταξιδεύει μόνο ο ένας γονέας, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης μεταφρασμένη στα αγγλικά. Μπορείτε να επιλέξετε να πετάξετε μέσω Ελσίνκι προς το Ροβανιέμι ή να πάρετε το νυχτερινό τρένο (Santa Claus Express) με οικογενειακή καμπίνα, το οποίο αποτελεί από μόνη της μία ξεχωριστή εμπειρία.
- Πού να μείνετε: Προτιμήστε καταλύματα με εύκολη πρόσβαση στο Χωριό του Άγιου Βασίλη ή θεματικά θέρετρα, όπως το Apukka Resort και το Kakslauttanen Arctic Resort, τα οποία διαθέτουν γυάλινα ιγκλού και ξύλινα σαλέ.
Το ταξίδι στη Λαπωνία με την οικογένειά σας αποτελεί μία μαγική εμπειρία και εάν ακολουθήσετε τα παραπάνω tips το σίγουρο είναι ότι θα έχετε ένα ασφαλές και αξέχαστο ταξίδι για εσάς και τα παιδιά σας.