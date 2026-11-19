Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε στην Ακρόπολη, με θύμα μια 61χρονη γυναίκα και φερόμενο δράστη τον 69χρονο σύζυγό της. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», η γυναίκα ξυλοκοπήθηκε άγιρα και στη συνέχεια στραγγαλίστηκε, ενώ ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι είχε και σπασμένα πλευρά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα φέρεται να υποστήριξε ο 69χρονος στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του, αλλά και οι μαρτυρίες των γειτόνων για τη ζωή του ζευγαριού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Σόμπολου, ο άνδρας φέρεται να ομολόγησε ότι χτύπησε τη σύζυγό του με τα χέρια σε διάφορα σημεία του σώματός της, έπειτα από διαπληκτισμό που είχαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Το σπίτι όπου έγινε η νέα γυναικοκτονία στην Ακρόπολη

Περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα τηλεφώνησε ο ίδιος στην Άμεση Δράση και φέρεται να είπε: «Ελάτε στο σπίτι μου, έχω σκοτώσει τη γυναίκα μου».

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, μαζί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, εντόπισαν την 61χρονη νεκρή στο σαλόνι του σπιτιού. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε αρχικά πολλαπλά χτυπήματα στο σώμα της.

Ο 69χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι η σύζυγός του αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας και δεν έβγαινε καθόλου από το σπίτι. Και ο ίδιος είχε απομονωθεί και είχε αναλάβει τη φροντίδα της, με αποτέλεσμα αυτή η κατάσταση να τον κουράσει ψυχολογικά. Φέρεται, επίσης, να ισχυρίστηκε ότι δεν άντεχε άλλο την κατάσταση που βίωνε τα τελευταία χρόνια.

Ο 69χρονος φέρεται να ειδοποίησε την αστυνομία λέγοντας ότι σκότωσε τη σύζυγό του

Ακρόπολη: Ο στραγγαλισμός και η προσπάθεια ΚΑΡΠΑ

Από την πλευρά του ο Αλέξανδρος Καλαφάτης αποκάλυψε ότι εκτός από τα πολλαπλά χτυπήματα που δέχθηκε, η γυναίκα στραγγαλίστηκε και είχε και σπασμένα πλευρά.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 69χρονος, ο οποίος περιγράφεται ως ένας πολύ ογκώδης άνδρας, πιθανόν να προσπάθησε να κάνει ΚΑΡΠΑ στη σύζυγό του, όταν κατάλαβε ότι δεν αναπνέει και της έσπασε τα πλευρά.

Ακρόπολη: Τι λένε οι γείτονες για το ζευγάρι

Το ζευγάρι ζούσε στην οδό Αίθρας για περίπου 30 με 40 χρόνια. Η 61χρονη αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, είχε περιορίσει τις μετακινήσεις της, μένοντας για χρόνια μέσα στο σπίτι.

Ο 69χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως η σύζυγός του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και ο ίδιος δεν ήταν καλά ψυχολογικά

Ο σύζυγός της, όπως περιέγραψε ο Γιώργος Σόμπολος, αναλάμβανε τα ψώνια, προμηθευόταν τα φάρμακά της και τη φρόντιζε. Οι δυο τους δεν είχαν παιδιά.

Μία οικογενειακή φίλη και γειτόνισσα, εμφανώς συγκινημένη, μίλησε για τη γυναίκα που γνώριζε επί χρόνια.

«Ήταν καλή γυναίκα. Και αρρώστησε και ήτανε φυλαγμένη μέσα στο σπίτι της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άλλοι γείτονες δήλωσαν συγκλονισμένοι από την εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι δεν είχαν αντιληφθεί κάτι που να τους προβληματίσει στη συμπεριφορά του ζευγαριού.

Ο 69χρονος φέρεται επίσης να είπε στους αστυνομικούς ότι είχαν έναν καβγά τα ξημερώματα και τη χτύπησε

Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στην εκπομπή, δεν είχε αναφερθεί προηγούμενο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, ενώ δεν προκύπτει γνωστό ψυχιατρικό ιστορικό του 69χρονου.

Η νεκροτομή της 61χρονης αναμένεται να δώσει περισσότερες απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου της.