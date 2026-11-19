Υψηλές θα είναι οι θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 28 °C. Από το Σάββατο, ωστόσο, ο καιρός θα αρχίσει να αλλάζει, με τον υδράργυρο να αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά, χωρίς όμως να επικρατήσει κρύο.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο οι άνεμοι θα στραφούν πρόσκαιρα σε βόρειους και βορειοδυτικούς, βελτιώνοντας τη διαύγεια της ατμόσφαιρας και μειώνοντας την υγρασία.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, τη νέα εβδομάδα αναμένεται να επιστρέψουν οι νοτιάδες που θα φέρουν βροχές.

Οι περισσότερες θα εντοπίζονται στα δυτικά και βορειοδυτικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές οι συνθήκες θα είναι καλύτερες. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται περίπου στους 18 με 22 °C, χωρίς να διαφαίνεται κάποια αξιόλογη ψυχρή εισβολή μέχρι το τέλος του μήνα.

Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα «σκαρφαλώσει» ο υδράργυρος στους 28°C

Με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να φτάνει ακόμη και τους 28 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη. Παράλληλα, οι νοτιάδες θα διατηρηθούν ισχυροί, ενώ τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά.

Η σημερινή και η αυριανή ημέρα θα είναι οι πιο θερμές, καθώς από το Σάββατο η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί. Ένα σύντομο διάλειμμα από τους νοτιάδες αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τους βοριάδες να βελτιώνουν την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Ωστόσο, η νέα εβδομάδα θα κυλήσει χωρίς αξιόλογο κρύο ή έντονη κακοκαιρία.

Αύριο, Παρασκευή, αναμένεται να κορυφωθεί η θερμή εισβολή, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 26 με 28 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη. Σε πολύ τοπικό επίπεδο, δεν αποκλείεται να καταγραφούν ακόμη και 30 βαθμοί στη βόρεια Κρήτη.

Ο καιρός για την Πέμπτη 19/11

Σήμερα, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, καθώς οι νεφώσεις θα περιοριστούν. Περισσότερες συννεφιές και λίγες τοπικές βροχές αναμένονται στα δυτικά, βορειοδυτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να ενισχύονται στα βορειοδυτικά προς τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ στις ανοιχτές θαλάσσιες περιοχές. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές κοντά σε ορεινούς όγκους, όπου οι ριπές μπορεί να είναι πολύ ισχυρές.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σημαντική άνοδο, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη. Εκεί ο υδράργυρος θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς, ενώ τοπικά στη βόρεια Κρήτη ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν στις ανοιχτές θαλάσσιες περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι, με ένταση 6 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ στις ανοιχτές θαλάσσιες περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς.