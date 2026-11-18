Την αρχική πληροφορία για το σχέδιο τρομοκρατικού χτυπήματος στην Ελλάδα από ιρανικό δίκτυο, φαίνεται να την έδωσε στις μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας και των Σκοπίων η Μοσάντ.

Μυστικές υπηρεσίες προσπαθούν να φτάσουν στα ίχνη των δύο Ιρανών «εγκεφάλων» που σχεδίαζαν χτύπημα στην Αθήνα, με στόχο Ισραηλινό πολίτη με ελληνικές ρίζες.

Εκτιμάται ότι βρίσκονται στην... ασφάλεια της Τεχεράνης, εκεί απ' όπου φαίνεται να πήραν την κεντρική εντολή.

Δεν έχει καμία σχέση η Τεχεράνη, υποστηρίζει πάντως με ανακοίνωσή της η πρεσβεία του Ιράν στην Αθήνα. «Οι αστήρικτες αυτές κατηγορίες αποτελούν μέρος της τετριμμένης εκστρατείας του Ισραηλινού καθεστώτος», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Στρατολογητής εκτελεστών: Toν αναζητούν Μυστικές Υπηρεσίες, FBI και εκείνος εμφανίζεται δραστήριος στο Instagram

Ο στρατολογητής ανήρτησε βίντεο πριν από 16 ώρες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Παίζει με τον σκύλο του, σαν να απολαμβάνει μια φυσιολογική ζωή. Σαν να μην είναι καταζητούμενος και από το FBI.

Ο Ιρανός πράκτορας ασχολείται χρόνια με τις στρατολογήσεις μέσω κύκλων που έχει στο κοινό έγκλημα.

Η ΕΥΠ, σε συνεργασία με άλλες μυστικές υπηρεσίες, «χαρτογραφεί» συνεχώς το προφίλ του, προσπαθώντας να προλάβει τις δράσεις του.

Έτσι κατάφεραν να εντοπίσουν στον Έβρο τον 30χρονο, μέλος του εκτελεστικού βραχίονα.

Τα πρώτα λόγια του Σκοπιανού που συνελήφθη στα ελληνοτουρκικά σύνορα

Πριν ομολογήσει τα πάντα στους Σκοπιανούς, αρχικά είπε στους αστυνομικούς:

«Εγώ ήρθα στην Ελλάδα για να αγοράσω υφάσματα. Γι' αυτόν τον λόγο πάω και στην Τουρκία».

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