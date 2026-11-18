Στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» μεταφέρθηκε 17χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από παράθυρο πρώτου ορόφου πολυκατοικίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:30 το πρωί. Ο ανήλικος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, φέροντας πολλαπλά τραύματα.

Την υπόθεση διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές.