Στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» μεταφέρθηκε 17χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από παράθυρο πρώτου ορόφου πολυκατοικίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
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Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:30 το πρωί. Ο ανήλικος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, φέροντας πολλαπλά τραύματα.
Την υπόθεση διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.
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Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.