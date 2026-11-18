Μια συζήτηση γύρω από την εργασία, την καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις των γυναικών άνοιξε η Ιωάννα Τούνη μέσα από ανάρτησή της στα social media, θέλοντας να ξεκαθαρίσει πως η δουλειά από το σπίτι δεν σημαίνει λιγότερη απασχόληση.

Η γνωστή influencer αναφέρθηκε στο απαιτητικό πρόγραμμά της, εξηγώντας πως το remote work δεν συνεπάγεται απαραίτητα περισσότερο ελεύθερο χρόνο.

Όπως έγραψε, εργάζεται ως social media manager, δημιουργός περιεχομένου και επιχειρηματίας, ενώ το multitasking αποτελεί καθημερινό κομμάτι της ζωής της.

«Το remote δε σημαίνει λιγότερη δουλειά. Σημαίνει ότι το γραφείο μου είναι το σπίτι μου, το ωράριό μου δεν τελειώνει απαραίτητα στις 5 και το multitasking είναι καθημερινό μου skill», σημείωσε.

Η Ιωάννα Τούνη θέλησε, μάλιστα, να στείλει ένα μήνυμα αναγνώρισης στις γυναίκες που έχουν αφιερωθεί στην οικογένεια και το σπίτι, υπογραμμίζοντας πως η φροντίδα των παιδιών, το μαγείρεμα, η καθαριότητα και η οργάνωση της καθημερινότητας αποτελούν απαιτητικές και πολύωρες εργασίες.

«Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ένα ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΜΠΡΑΒΟ στις γυναίκες που είναι full-time στο σπίτι και φροντίζουν τα παιδιά τους, μαγειρεύουν, καθαρίζουν, οργανώνουν και κρατούν μια ολόκληρη οικογένεια σε ισορροπία. Σκεφτείτε πόσες διαφορετικές υπηρεσίες και πόσες ώρες εργασίας κρύβονται πίσω από όλα αυτά. Αν τις αναθέταμε σε διαφορετικούς επαγγελματίες, θα μιλούσαμε για πολλαπλές δουλειές και αντίστοιχους μισθούς», ανέφερε.

Κλείνοντας, η influencer τόνισε πως κάθε γυναίκα έχει τον δικό της αγώνα και πως δεν χρειάζεται να συγκρίνονται διαφορετικές καθημερινότητες, αλλά να υπάρχει περισσότερη κατανόηση και σεβασμός.

«Δεν χρειάζεται να υποτιμάμε καμία καθημερινότητα για να αναγνωρίσουμε τη δική μας. Κάθε γυναίκα έχει τον δικό της αγώνα και αξίζει λίγο περισσότερη κατανόηση, εκτίμηση και σεβασμό», κατέληξε.