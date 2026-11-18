Μια ιδιαίτερα ξεχωριστή επαγγελματική εμπειρία έζησε ο Πέτρος Πολυχρονίδης το περασμένο καλοκαίρι, όταν ταξίδεψε στις ΗΠΑ και βρέθηκε στο πλατό του αμερικανικού «Τροχού της Τύχης», του τηλεπαιχνιδιού που αποτέλεσε την έμπνευση για αντίστοιχες παραγωγές σε όλο τον κόσμο.

Ο παρουσιαστής μίλησε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» και στη Ζήνα Κουτσελίνη, όπου προβλήθηκε για πρώτη φορά απόσπασμα από την εμφάνισή του στην αμερικανική τηλεόραση. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, ούτε ο ίδιος είχε παρακολουθήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή το συγκεκριμένο υλικό.

Η πρόσκληση από την αμερικανική παραγωγή αποτέλεσε μεγάλη τιμή για τον ίδιο, καθώς είχε την ευκαιρία να εκπροσωπήσει την ελληνική εκδοχή του παιχνιδιού, η οποία συμπληρώνει 13 σεζόν στην τηλεόραση.

«Δεχτήκαμε μια πολύ τιμητική πρόσκληση από τον αμερικανικό Τροχό της Τύχης, που παίζεται εδώ και 50 χρόνια, τον πρώτο Τροχό της Τύχης, τον προπάτορα των Τροχών σε όλο τον κόσμο. Και βρέθηκα εκεί το καλοκαίρι για να εμφανιστώ μπροστά στο αμερικανικό κοινό και τους τηλεθεατές, μια εκπομπή που έχει καθημερινά 9 εκατομμύρια τηλεθεατές και 10-11 εκατομμύρια τα Σαββατοκύριακα», ανέφερε.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, εξηγώντας πως η παρουσία του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού δεν αφορούσε μόνο τον ίδιο, αλλά ολόκληρη την ομάδα που βρίσκεται πίσω από την επιτυχία του ελληνικού τηλεπαιχνιδιού.

«Για μένα αυτό είναι ένα τεράστιο επαγγελματικό στιγμιότυπο. Να κουβαλήσω μέσα μου αυτές τις 13 σεζόν των ανθρώπων που έχουμε φτιάξει τον Τροχό της Τύχης και τον έχουμε κάνει αυτό που είναι. Γιατί εγώ είμαι απλά το πρόσωπο, είμαι the face, είμαι ο άνθρωπος μπροστά από την κάμερα. Είναι όμως εκατοντάδες οι συνεργάτες, 13 χρόνια, και νιώθω ότι τους πήρα μαζί μου εκεί για να τους τιμήσω», είπε χαρακτηριστικά.

Η συνάντηση με τον Ryan Seacrest και τη Vanna White

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή, ο Έλληνας παρουσιαστής εμφανίστηκε μαζί με τον Ryan Seacrest, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στο τιμόνι του αμερικανικού «Τροχού της Τύχης», έχοντας διαδεχθεί τον Pat Sajak.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει μαζί του, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη Vanna White, η οποία βρίσκεται στην παραγωγή από το 1982, δηλαδή εδώ και 44 χρόνια. Όπως σχολίασε με χιούμορ, στην αμερικανική τηλεόραση οι άνθρωποι που έχουν συνδεθεί με ένα πρόγραμμα παραμένουν σε αυτό για πολλά χρόνια.

Παράλληλα, μίλησε για τον Pat Sajak, ο οποίος παρουσίαζε το τηλεπαιχνίδι επί 49 συνεχόμενα χρόνια, μέχρι την αποχώρησή του το 2024.

Οι τεράστιες διαφορές στην αμερικανική τηλεόραση

Η συζήτηση με τη Ζήνα Κουτσελίνη επεκτάθηκε και στις διαφορές ανάμεσα στην ελληνική και την αμερικανική τηλεοπτική αγορά. Ο Πέτρος Πολυχρονίδης αποκάλυψε πως μόνο για την παραγωγή ενός επεισοδίου του αμερικανικού «Τροχού της Τύχης» εργάζονται 106 άνθρωποι.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην ομάδα που ασχολείται αποκλειστικά με τα social media της εκπομπής, αποκαλύπτοντας πως η κόρη του Pat Sajak, η οποία έχει μεγαλώσει ουσιαστικά μέσα στο τηλεπαιχνίδι, συμμετέχει πλέον σε αυτή την ομάδα. Σύμφωνα με όσα μετέφερε, η ετήσια αμοιβή της φτάνει το ένα εκατομμύριο δολάρια.

Ο ίδιος, πάντως, απέφυγε να μπει σε συγκρίσεις, επισημαίνοντας πως πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές τηλεοπτικές αγορές και μεγέθη.

Τα μηνύματα από τους Έλληνες ομογενείς

Ιδιαίτερη χαρά του έδωσε και η ανταπόκριση των Ελλήνων της Αμερικής, καθώς, όπως αποκάλυψε, δέχτηκε πολλά μηνύματα από ομογενείς που παρακολούθησαν την εμφάνισή του και ένιωσαν περήφανοι βλέποντας έναν Έλληνα παρουσιαστή στην αμερικανική τηλεόραση.

«Από το πρωί έχω λάβει καμιά δεκαπενταριά μηνύματα από ομογενείς που δε με γνωρίζουν, οι οποίοι το είδαν και νιώσανε τρελά υπερηφάνεια, του τύπου "ο δικός μας τύπος"», ανέφερε.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα