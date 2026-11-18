Το μυστήριο γύρω από το τηλεοπτικό μέλλον του Αντώνη Κανάκη και των «Ράδιο Αρβύλα» λύθηκε, με το MEGA να ανακοινώνει επίσημα την έναρξη της συνεργασίας του τόσο με τον παρουσιαστή όσο και με την εταιρεία παραγωγής Tony Productions για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει! Έτσι, στο πλευρό του Αντώνη Κανάκη θα βρίσκεται και η υπόλοιπη γνώριμη παρέα, η οποία απαρτίζεται από τον Γιάννη Σερβετά, τον Χρήστο Κιούση, τον «Κωστάκη» και τον «Πασοκτζή». Η εκπομπή, που φέτος θα γιορτάσει την 20η σεζόν του, αλλάζει τηλεοπτική στέγη παραμένοντας πιστή στις αξίες της, ενώ στο πρόγραμμα του σταθμού θα ενταχθούν και οι εκπομπές «Βινύλιο» και «Boomers».

Στην ανακοίνωσή του, το κανάλι στάθηκε στη μακροχρόνια πορεία του παρουσιαστή, αλλά και στη «σπάνια σχέση εκτίμησης και εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές» που έχουν χτίσει οι εκπομπές του. Μάλιστα, ο σταθμός εξέφρασε την επιθυμία του η συνεργασία τους να συνεχιστεί και πέρα από την αρχική τριετία.

Οι τρεις εκπομπές θα μεταδίδονται προσεχώς μέσα από τη συχνότητα του MEGA, με τις ακριβείς ημερομηνίες πρεμιέρας να μην έχουν ανακοινωθεί ακόμα. Αξίζει να σημειωθεί πως νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο σταθμός είχε προϊδεάσει το κοινό δίνοντας στη δημοσιότητα ένα teaser με το χαρακτηριστικό τραγούδι των τίτλων αρχής των «Ράδιο Αρβύλα».

Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού:

Το MEGA με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΝΑΚΗ και την TONY PRODUCTIONS.

Καλωσορίζουμε αυτήν την τόσο ξεχωριστή και διαχρονική προσωπικότητα της τηλεόρασης και όχι μόνο. Δημιουργός και παρουσιαστής εκπομπών που έχουν γράψει και συνεχίζουν να γράφουν ιστορία για περισσότερες από τρεις δεκαετίες και έχουν καταφέρει να χτίσουν μία σπάνια σχέση εκτίμησης και εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές.

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ μαζί με τους μοναδικούς συνεργάτες του, ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΡΒΕΤΑ και ΧΡΗΣΤΟ ΚΙΟΥΣΗ, αλλά και τους «Κωστάκη», «Πασοκτζή», θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν καλύτερα από τη συχνότητα του MEGA για τα επόμενα τρία χρόνια και όπως και οι δύο πλευρές ελπίζουν, για πολλά περισσότερα.

Σύντομα λοιπόν, το εμβληματικό ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ που φέτος θα γιορτάσει την 20η σεζόν του, το μοναδικό ΒΙΝΥΛΙΟ, αλλά και οι BOOMERS, έρχονται στο MEGA.

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