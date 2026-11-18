Για τις δύσκολες όψεις του Ήλιου που σχηματίζονται σήμερα και αύριο μίλησε στο σημερινό Stars System η Άση Μπήλιου. Aνέλυσε τι θα φέρουν αλλά και πώς επηρεάζουν τα ζώδια.

Δείτε πώς θα επηρεάσει το κάθε ζώδιο το τετράγωνο Ήλιου - Δία σήμερα και το τετράγωνο Ήλιου- Άρη αύριο

«Τετάρτη πρωί στο ραντεβού μας πιστοί στο Star System. Μέσα σε όλες αυτές τις περίεργες όψεις που σχηματίζονται αυτές τις μέρες, δύσκολες, αντίξοες, όλες αυτές τις επιρροές που τις βλέπουμε να αποτυπώνονται και στην επικαιρότητα και εντός και εκτός γενικότερα. Είναι μέρες του Νοεμβρίου οι οποίες δεν φαίνεται να τελειώνουν κιόλας άμεσα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα έχουμε ένα διάλειμμα προς το τέλος της εβδομάδας, αλλά η επόμενη εβδομάδα μας φέρνει και μια Πανσέληνο, η οποία είναι πάλι τα πράγματα λίγο στην τσίτα», είπε αρχικά η αστρολόγος.

Μπήλιου: Σήμερα το τετράγωνο Ήλιου - Δία & αύριο το τετράγωνο Ήλιου - Άρη

Ο Ήλιος από τον Σκορπιό σχηματίζει όψη τετραγώνου με τον Δία από τον Λέοντα σήμερα, ενώ αύριο ένα δεύτερο τετράγωνο του Ήλιου σχηματίζεται με τον Άρη.



«Θα δούμε τι όψεις έχουμε και σήμερα και αύριο και τα μπλέκω αυτά τα δύο, γιατί έχουν κάτι κοινό. Έχουμε τον Ήλιο που βρίσκεται ακόμη στο Σκορπιό, ο οποίος σχηματίζει τετράγωνο σήμερα με τον Δία και αύριο θα σχηματίσει τετράγωνο με τον Άρη, που είναι στον Λέοντα. Αυτές οι όψεις είναι που επηρεάζουν πιο πολύ τις δύο μέρες, ενώ ταυτόχρονα θα έχουμε και τη Σελήνη στο ζώδιο των Ιχθύων. Έχουν αυτό το κοινό δηλαδή και η Τετάρτη και Πέμπτη», εξήγησε.

Τετράγωνο Ήλιου - Δία: «H όψη που κρύβει την παγίδα»

«Αυτή η όψη, πάντα ο Δίας όταν κάνει δύσκολες όψεις δεν είναι τόσο αρνητική. Είναι μια όψη όμως, που μπορεί να κρύβει τηνμπανανόφλουδα, την παγίδα. Θέλει λοιπόν αρκετή προσοχή:

να μη δράσουμε

να μην αντιδράσουμε επιπόλαια

να μη δεσμευτούμε

να μην υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν είναι εφικτό να υλοποιήσουμε

και να μη φανούμε ασυνεπείς

Τετράγωνο Ήλιου - Άρη: Μέρες έντασης και υπερβολών

«Η όψη με τον Άρη είναι πολύ διαφορετική, γιατί όταν μιλάμε για τον Άρη μιλάμε πάντα για τον θεό του πολέμου στη μυθολογία μας. Πάντα υπάρχει ένας βαθμός έντασης, όμως ταυτόχρονα και σήμερα και αύριο είναι δύο μέρες που υπάρχει ένταση. Θα δούμε ποιοι πρέπει να προσέξουν στις υπερβολές, ποιοι πρέπει να προσέξουν τα νεύρα.

Τι σημαίνει η κόντρα Ήλιου (από τον Σκορπιό) με Δία - Άρη (από τον Λέοντα)

Η Άση Μπήλιου ερμήνευσε στη συνέχεια τι συμβολίζει αυτή η κόντρα των πλανητών μέσα από τα συγκεκριμένα ζώδια.

«Ο Άρης και ο Δίας στο Λέοντα αγαπούν την προβολή, αγαπούν τον εντυπωσιασμό, θέλουν να εντυπωσιάσουν. Κάποιος δηλαδή που μπορεί να έχει στο γενέθλιο ωροσκόπιο του Άρη στον Λέοντα ή Δία στον Λέοντα έχει κάτι που θέλει να φαίνεται, πολύ σημαντικό δηλαδή για να εκτίθεται. Αγαπούν το χειροκρότημα, αγαπούν την τολμηρή διεκδίκηση. Ο Ήλιος στον Σκορπιό από την άλλη μεριά, καθόλου δεν εκτιμά την

έκθεση και τα φώτα της δημοσιότητας. Είναι ο Ήλιος που θέλει να γίνεται η δουλειά λίγο μυστικά, λίγο παρασκηνιακά, να δημιουργεί ένα μυστήριο. Δεν θέλει να τα δίνει όλα, όπως κάνει ο Άρης, ο Δίας, οπότε καταλαβαίνετε γιατί έχουμε αυτές εδώ τις μέρες αυτήν την μεγάλη ένταση που δημιουργείται ακριβώς εξαιτίας αυτών των όψεων», είπε.

Η αίσθηση της υπερβολής θα είναι διάχυτη ειδικά τη σημερινή μέρα, ενώ δε θα λείψουν και οι θερμοκέφαλες αντιδράσεις και οι εκδικητικές τάσεις

Έτσι, λοιπόν σήμερα και αύριο καλό είναι να αποφύγουμε τους υψηλούς τόνους, να αποφύγουμε τη βιασύνη της επίδειξης δύναμης και τις εγωιστικές προσεγγίσεις, γιατί δε θα μας βγάλουν πουθενά. Και το πιο σημαντικό, δε θα μας βγάλουν εκεί που πραγματικά επιθυμούμε.

Ο Δίας πέρασε στον Λέοντα στις 30 Ιουνίου 2026 και θα παραμείνει μέχρι τις 26 Ιουλίου 2027.

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