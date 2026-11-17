Το TractioN, η εκπομπή για τα μηχανοκίνητα, που συνδυάζει μοναδικά ενημέρωση και ψυχαγωγία επιστρέφει στο Star!

Τα άπιαστα ρεκόρ συμμετοχών που δημιούργησε το 2026 ο Κώστας Στεφανής στο Ράλλυ Ακρόπολις.

Ο Κώστας και ο Μάνος Στεφανής, μαζί με την έμπειρη ομάδα των συνεργατών τους, ετοιμάζονται για το καλύτερο και πιο συναρπαστικό ταξίδι στον μηχανοκίνητο κόσμο!

Είναι απλό: επειδή, πλέον, είναι γεγονός ότι περνάμε όλο και περισσότερο χρόνο από τη ζωή μας οδηγώντας, τότε αυτό το… μηχανοκίνητο κομμάτι της καθημερινότητάς μας πρέπει να είναι ευχάριστο, διασκεδαστικό, αλλά και ενημερωτικό ταυτόχρονα! Με άλλα λόγια, πρέπει να είναι TractioN!



Η εκπομπή που ζει για το αυτοκίνητο, τη μοτοσικλέτα και την τεχνολογία των οχημάτων που χρησιμοποιούμε καθημερινά – αλλά και εκείνων που ονειρευόμαστε να οδηγήσουμε! Σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς (ηλεκτροκίνηση, «πράσινες» τεχνολογίες σε κινητήρες και καύσιμα, ανάγκη για μεγαλύτερη οικονομία και ασφάλεια κ.ά.), το TractioN ακολουθεί τον παλμό των εξελίξεων σε κάθε τομέα του μηχανοκίνητου σύμπαντος.



Νέες παρουσιάσεις, αναλυτικές δοκιμές, θέματα επικαιρότητας που αφορούν στο πώς μπορούμε να συμβιώνουμε πιο αρμονικά και πιο… ειρηνικά στους δρόμους, αποστολές στο εξωτερικό και σε κάθε σημείο όπου χτυπά η καρδιά των σημαντικότερων ειδήσεων για το αυτοκίνητο και τη μοτοσικλέτα, μαζί με πολλά ακόμη, συνθέτουν το περιεχόμενο κάθε επεισοδίου του TractioN!



Συντονιστείτε στο Star και το TractioN, με τους Κώστα και Μάνο Στεφανή, την εκπομπή-θεσμό της ελληνικής τηλεόρασης για καθετί μηχανοκίνητο. Μια εκπομπή που είναι έτοιμη για όλα – εκτός από το να αφήσει γκάζι!



Τι θα δούμε στην 1η εκπομπή- Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Ο Κώστας Στεφανής δίνει το σύνθημα «go!» και το TractioN ανεβάζει στροφές, ξεκινώντας την κούρσα για την καλύτερη και πιο συναρπαστική τηλεοπτική σεζόν στην ιστορία της εκπομπής!



Η ομάδα βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και ανυπομονεί να πατήσει τέρμα το γκάζι από το πρώτο κιόλας λεπτό, πάντα με τον Κώστα Στεφανή στη θέση του οδηγού και συνοδηγό τον Μάνο Στεφανή!



Παρουσιάσεις των πιο hot νέων μοντέλων, αποστολές σε κάθε άκρη του κόσμου και οπουδήποτε χτυπά η καρδιά της αυτοκινητικής εξέλιξης, αναλύσεις για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας καθώς οδηγούμε και, φυσικά, τα πάντα προβλεπόμενα... απρόβλεπτα θέματα, αποτελούν τη συνταγή του TractioN! Μόνο που φέτος, το... όχημα της εκπομπής έρχεται ακόμη πιο δυναμικό, ανανεωμένο και έτοιμο για κορυφαίες επιδόσεις!



Το TractioN ξεκινά τη σεζόν αγωνιστικά με επίκεντρο το Ράλλυ Ακρόπολις και την αποκλειστική, κυριολεκτικά εκ των έσω, παρουσίαση της περιπέτειας του εθνικού μας αγώνα. Και αν το Ράλλυ Ακρόπολις κάνει τους Έλληνες περήφανους, το TractioN έχει έναν επιπλέον λόγο να πανηγυρίζει: τα άπιαστα ρεκόρ συμμετοχών που δημιούργησε το 2026 ο Κώστας Στεφανής, αλλά και το εκπληκτικό αποτέλεσμα της 3ης θέσης στην κατηγορία του, την οποία κατέκτησε το πλήρωμα «Flandy»-Κώστας Στεφανής!



Μην χάσετε τη μοναδική αφήγηση του Κώστα Στεφανή για την εμπειρία του Ράλλυ Ακρόπολις και ζήστε την ένταση, την αγωνία και την αδρεναλίνη του αγώνα μέσα από τις αποκλειστικές εικόνες του TractioN!



Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής

➢ DS N°7: Ο Μάνος Στεφανής ταξιδεύει στην κοσμοπολίτικη νότια ακτή της Γαλλίας για την πρώτη γνωριμία με το DS N°7, ένα μοντέλο που επαναπροσδιορίζει την προσέγγιση της γαλλικής σχολής στη φινέτσα, τη σχεδιαστική τόλμη, την πολυτέλεια, αλλά και την τεχνολογική εξέλιξη. Το νέο SUV της DS έρχεται στο TractioN και στην ελληνική τηλεόραση σε υβριδική ή αμιγώς ηλεκτροκίνητη έκδοση, με στόχο να γοητεύσει, χάρη στο αυθεντικό γαλλικό... άρωμά του!

➢ CHERY TIGGO 7: Οι συνεργάτες του TractioN, πάντα πρόθυμοι να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του κοινού της εκπομπής, παρουσιάζουν μία από τις πιο ολοκληρωμένες και ελκυστικές επιλογές της σημερινής αγοράς: το CHERY TIGGO 7. Ένα μοντέλο της δημοφιλούς κατηγορίας των C-SUV, το οποίο συνδυάζει τεχνολογία αιχμής, πλούσιο εξοπλισμό και εξαιρετική αυτοφορτιζόμενη υβριδική τεχνολογία κίνησης. CHERY TIGGO 7, ένα ολοκληρωμένο «πακέτο» που παραδίδει... σεμινάρια για το τι σημαίνει value-for-money!

➢ SMART #2: Αποστολή του TractioΝ στη... φωλιά των SMART στη Γερμανία, για ένα ραντεβού με το ολοκαίνουργιο SMART #2, ένα σχήμα οικείο και εξαιρετικά επιτυχημένο, αλλά και ριζικά διαφορετικό από το παρελθόν. Με φιλοδοξία να κυριαρχήσει ξανά στις πωλήσεις και να προσθέσει ένα καινούργιο κεφάλαιο θριάμβου στο ήδη πλούσιο βιογραφικό του, το SMART #2 αποκαλύπτει τα μυστικά του στο TractioN μέσα από τα λόγια των ίδιων των δημιουργών του, όπως ο κ. Sylvain Wehnert, Head of Design Creation for Smart at Mercedes-Benz. Mόνο στο TractioN!

➢ TOYOTA HILUX: Τα βουνά της Βουλγαρίας ανέλαβε να εξερευνήσει ο Θωμάς Ευθυμίου, με αφορμή το λανσάρισμα του TOYOTA HILUX, στην ολοκαίνουργια, 9η κατά σειρά γενιά του! Έχοντας ξεκινήσει την πορεία του πριν από σχεδόν 60 χρόνια, το TOYOTA HILUX έχει καταξιωθεί στη συνείδηση επαγγελματιών και ιδιωτών σαν ένα όχημα παντός εδάφους, σκληροτράχηλο και αξιόπιστο, παρά τα... μαρτύρια στα οποία υποβάλλεται! Το pick-up ορόσημο για την TOYOTA πλέον εκσυγχρονίζεται, αποκτά μία ηπίως υβριδική εκδοχή 48V, αλλά και μία ακόμη πιο... απροσδόκητη!



TractioN - Πρεμιέρα

Κυριακή 22 Νοεμβρίου στις 14:10

Ραντεβού κάθε Κυριακή στο Star!



Παρουσίαση: Κώστας Στεφανής – Μάνος Στεφανής

Επιμέλεια – Αρχισυνταξία: Μάνος Στεφανής

Συντακτική Ομάδα: Βασίλης Τσακίρογλου, Θανάσης Χούντρας, Θωμάς Ευθυμίου, Ινώ Στεφανή

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Κατσαρός – Διονύσης Τσιρώνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Κουκουβάνης

Μοντάζ: Διονύσης Τσιρώνης

Μουσική Επιμέλεια: Νίκος Φλίκας

Εταιρία Παραγωγής: Prostef



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