Η Coral - Shell Licensee συμμετέχει στο Franchise Summit & Expo 2026, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28 Νοεμβρίου, στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Γηπέδου Φαλήρου «Tae Kwon Do», παρουσιάζοντας σε υποψήφιους συνεργάτες μια σύγχρονη επιχειρηματική πρόταση με το σήμα Shell, που συνδυάζει τη δύναμη ενός κορυφαίου διεθνούς brand με ένα διαρκώς εξελισσόμενο μοντέλο λιανικής.

Με ιστορία που ξεκινά το 1926, η Shell συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, αποτελώντας ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα εμπορικά σήματα στον χώρο της ενέργειας, των καυσίμων και του λιανικού εμπορίου. Σήμερα, η Coral A.E., διαχειρίζεται ένα εκτεταμένο πανελλαδικό δίκτυο περίπου 800 πρατηρίων, με σταθερό προσανατολισμό στην υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών και στη συνεχή εξέλιξη της εμπειρίας του καταναλωτή.

Το σύγχρονο πρατήριο Shell εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωμένο προορισμό για τον καταναλωτή, που υπερβαίνει την παραδοσιακή έννοια του ανεφοδιασμού. Μέσα από ένα διευρυμένο οικοσύστημα προϊόντων και υπηρεσιών, μπορεί να καλύπτει καθημερινές ανάγκες μετακίνησης και αγορών, convenience retail, καφέ και γρήγορης εστίασης, υπηρεσίες φροντίδας αυτοκινήτου, καθώς και νέες ανάγκες που δημιουργεί η μετάβαση στη σύγχρονη κινητικότητα.

Με αυτόν τον τρόπο, το επιχειρηματικό μοντέλο εξελίσσεται διαρκώς μαζί με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των καταναλωτών, δημιουργώντας περισσότερους λόγους επίσκεψης στο πρατήριο και παράλληλα περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης για τους συνεργάτες του δικτύου.

Στο πλαίσιο αυτό, η συμμετοχή στο Franchise Summit & Expo 2026 αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Coral για την προσέλκυση νέων, δυναμικών συνεργατών που επιθυμούν να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση, αξιοποιώντας την αναγνωρισιμότητα του σήματος Shell, ένα εξελισσόμενο μοντέλο λιανικής και την εμπειρία και υποστήριξη ενός οργανωμένου πανελλαδικού δικτύου.

Στο περίπτερο της Coral, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με στελέχη της εταιρείας και να γνωρίσουν αναλυτικά το μοντέλο συνεργασίας, τις προϋποθέσεις ένταξης στο δίκτυο, το εύρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που μπορεί να αναπτύξει ένα σύγχρονο πρατήριο Shell, καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης που προσφέρει ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σημείο all-in-one stop.

Το Franchise Summit & Expo 2026 φέρνει σε επαφή επενδυτές, επιχειρηματίες και δυναμικά brands της αγοράς και αναμένεται να υποδεχθεί περισσότερους από 1.500 επισκέπτες από όλη την Ελλάδα.

Σχετικά με την Coral – Shell Licensee

Τον Ιούνιο του 2010, η Motor Oil, απέκτησε όλες στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Shell στην Ελλάδα. Μετά την εξαγορά, η Shell Hellas Α.Ε., που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1926, μετονομάστηκε σε Coral Α.Ε., διαθέτοντας σχεδόν 800 πρατήρια που δραστηριοποιούνται με το εμπορικό σήμα Shell. Το 2022 βγήκαν στην Ελληνική αγορά τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα Shell V-Power με 100% καθαριστική δράση. Συνολικά η εταιρεία αγγίζει μερίδιο αγοράς στα καύσιμα κίνησης 23% αποτελώντας πάντοτε την 1η επιλογή του πελάτη και του συνεργάτη. Ο αριθμός των απασχολουμένων της εταιρείας ξεπερνά τα 320 άτομα. Κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η διανομή και εμπορία μιας ευρείας γκάμας πετρελαιοειδών προϊόντων, όπως βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά, μέσω του δικτύου των πρατηρίων της.

Παράλληλα οι δραστηριότητές της καλύπτουν και τον εμπορικό τομέα, τα χημικά καθώς και τη ναυτιλία.

H Coral συμμετέχει κατά 100% στις εταιρείες ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Ε. και ΜΥΡΤΕΑ Α.Ε. οι οποίες εκμεταλλεύονται πρατήρια και στην CORAL PRODUCTS AND TRADING η οποία δραστηριοποιείται στην εμπορία πετρελαιοειδών. Επίσης η Coral συμμετέχει με ποσοστό 37,5% στην εταιρεία διαχείρισης εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών RAPI A.E. και με ποσοστό 49% στην εταιρεία εμπορίας αεροπορικών καυσίμων Shell & MOH Aviation Fuels A.E.

Η Coral δραστηριοποιείται από το 2017 στην αγορά λιανικής εμπορίας της Κύπρου μέσω της θυγατρικής της Coral Energy Products Cyprus Limited η οποία λειτουργεί 42 πρατήρια. Παρομοίως, η Coral δραστηριοποιείται από το 2018 στην αγορά της Σερβίας μέσω της θυγατρικής της Coral SRB d.o.o Beograd η οποία λειτουργεί 12 πρατήρια. Επίσης τον Ιανουάριο του 2021 η Coral ξεκίνησε την δραστηριότητά της στην Κροατική αγορά, διαθέτοντας πλέον 37 πρατήρια. Παράλληλα, από τον Απρίλιο του 2021 η Coral Fuels DOOEL Skopje λειτουργεί 4 πρατήρια καυσίμων στη Βόρεια Μακεδονία, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2025 άνοιξαν και τα πρώτα πρατήρια στην Αλβανία. Επιπροσθέτως η Εταιρεία έχει ένα από τα πιο δυναμικά προγράμματα loyalty της αγοράς, με παραπάνω από 1 εκατομμύριο συνδρομητές και πάνω από 20 χρόνια λειτουργίας.

Το 2022 συνεχίστηκε η τοποθέτηση ηλεκτροφώτιστων σε πρατήρια πόλεως, εκτός από αυτά των αυτοκινητοδρόμων που έχουν ήδη εξοπλιστεί από το 2020, δίνοντας την δυνατότητα στους πελάτες να εφοδιάζουν τα ηλεκτρικά τους αυτοκίνητα σε 107 συνολικά πρατήρια μας και 35 πρατήρια συνεργατών σε όλη την χώρα. Αναπτύσσεται, επίσης, το δίκτυο της εταιρείας σε εγκαταστάσεις υγραερίου με συνολικό αριθμό 100 ιδιολειτουργούμενων πρατήριων που προσφέρουν Autogas.

Η καθημερινή λειτουργία της εταιρείας χαρακτηρίζεται από την απαρέγκλιτη τήρηση των Γενικών Επιχειρησιακών Αρχών και του κώδικα δεοντολογίας, που στοχεύουν μεταξύ άλλων στην εφαρμογή της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης, στην ανάπτυξη ενός πλαισίου για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον, στη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός διαρκούς προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αφουγκράζεται τα σύγχρονα αιτήματα και τις ανάγκες της κοινωνίας μας.

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