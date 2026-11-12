Συντάξεις Δεκεμβρίου: Σε δύο δόσεις η καταβολή τους

Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2026 θα καταβληθούν σε δύο δόσεις, στις 25 και 27 Νοεμβρίου.
  • Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ και επικουρικές του ιδιωτικού τομέα.
  • Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ και του Δημοσίου.
  • Ο διαχωρισμός πληρωμών αφορά μισθωτούς και μη μισθωτούς συνταξιούχους.
  • Οι συντάξεις που απονεμήθηκαν από 1/1/2017 και μετά θα πληρωθούν στις 25 Νοεμβρίου.

Τις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται σε δύο διαφορετικές ημέρες, ανάλογα με την κατηγορία των συνταξιούχων και το ασφαλιστικό τους Ταμείο.

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Όπως προβλέπει ο προγραμματισμός, θα διατηρηθεί ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, με τις πρώτες πληρωμές να πραγματοποιούνται την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και τις επόμενες την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε πληρώνονται οι συντάξεις των μη μισθωτών

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μη μισθωτών, δηλαδή του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ.

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Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΦΚΑ (ΟΠΣ-ΕΦΚΑ). Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μισθωτοί και μη μισθωτοί που συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα.

Επίσης, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου θα καταβληθούν όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο των μισθωτών όσο και των μη μισθωτών.

Συντάξεις Δεκεμβρίου: Η ημερομηνία πληρωμής για μισθωτούς και Δημόσιο

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των κύριων συντάξεων των τέως Ταμείων μισθωτών.

Οι ημερομηνίες πληρωμών για συντάξεις e-ΕΦΚΑ και επιδόματα ΔΥΠΑ

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ, των λοιπών εντασσόμενων Ταμείων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), καθώς και του ΝΑΤ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Την ίδια ημερομηνία, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026

  • Κύριες συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.
  • Κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από 1/1/2017 και μετά μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ.
  • Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026

  • Κύριες συντάξεις ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ και ΔΕΗ.
  • Κύριες συντάξεις λοιπών εντασσόμενων Ταμείων, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
  • Κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
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