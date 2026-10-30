Πόσα χρήματα θα πάρουν οι συνταξιούχοι το 2027 – Πότε καταβάλλεται το επίδομα των 400€ / ΜΕGA

Διπλή οικονομική ανάσα περιμένει εκατομμύρια συνταξιούχους τον Νοέμβριο, καθώς εκτός από τις συντάξεις Δεκεμβρίου προγραμματίζεται και η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ.

Οι πληρωμές του e-ΕΦΚΑ αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις, στις 25 και 27 Νοεμβρίου 2026, ενώ το πρόσθετο ποσό προβλέπεται να πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων πριν από το τέλος του μήνα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διεύρυνση των κατηγοριών που δικαιούνται την οικονομική ενίσχυση, καθώς οι ωφελούμενοι εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 2,2 εκατομμύρια.

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής ανά Ταμείο

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ, η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 και αφορά τους μη μισθωτούς συνταξιούχους των πρώην Ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις όσων αποχώρησαν από την εργασία τους από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, βάσει του ισχύοντος καθεστώτος για τις νέες συνταξιοδοτήσεις.

Παράλληλα, στις 25 Νοεμβρίου αναμένεται να πιστωθούν οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για τους μισθωτούς όσο και για τους μη μισθωτούς.

Η δεύτερη φάση των καταβολών έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026.

Τότε θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι που προέρχονται από τα πρώην Ταμεία:

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Τραπεζών

ΕΤΑΤ

ΝΑΤ

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΟΤΕ

ΔΕΗ

Στην ίδια ημερομηνία εντάσσονται και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, ενώ θα καταβληθούν ταυτόχρονα με τις κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

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