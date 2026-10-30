Ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου για την απολογία της δεύτερης ομάδας συλληφθέντων για την υπόθεση των φούρνων «Χωριάτικο» / Μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων Star

Άλλες δύο προφυλακίσεις αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας για την υπόθεση των φούρνων «Χωριάτικο», ενώ σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι τέθηκε ο φερόμενος αρχιλογιστής του κυκλώματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, προφυλακιστέοι κρίθηκαν δύο επιχειρηματίες από τη Ρόδο, εκ των οποίων ο ένας φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση.

Ο φερόμενος ως αρχιλογιστής της οργάνωσης τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, λόγω της ηλικίας και των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.

Μετά τις δύο νέες αποφάσεις ανακριτή και εισαγγελέα, οι προφυλακισμένοι για την υπόθεση, ανέρχονται σε εννέα.

Η ανακριτική διαδικασία για τη δεύτερη ομάδα συλληφθέντων για την υπόθεση των φούρνων «Χωριάτικο» συνεχίζεται καθώς εκκρεμούν κι άλλες απολογίες.