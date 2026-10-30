Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) βρέθηκε, την Παρασκευή (30/10), ο Αντώνης Ρέμος.
Όπως δήλωσε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακοπούλος, ο τραγουδιστής κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου χειριστού ανωνύμων blogs του διαδικτύου που τον δυσφημούν.
«Ο κ. Ρέμος σέβεται τον θεσμικό ρόλο όλων των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, μικρών και μεγάλων αλλά υπάρχει και ένα αλλά υπάρχει μια κόκκινη γραμμή και αυτή είναι η συκοφαντική δυσφήμιση», δήλωσε.
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