Παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και της στρατιωτικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων υψώνεται σήμερα (30/10) η ελληνική σημαία στη δεύτερη φρεγάτα FDI (Μπελαρά), «Νέαρχος».

Η τελετή, η οποία σηματοδοτεί την επίσημη ένταξή της στο Πολεμικό Ναυτικό πραγματοποιείται στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας στα ναυπηγεία της Naval Group.

Πρόκειται για τη δεύτερη σύγχρονη φρεγάτα του τύπου, μετά την ένταξης της πρώτης FDI «Κίμων» στον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ ακολουθεί εντός του έτους η τρίτη FDI «Φορμίων» (στις 17 Δεκεμβρίου 2026) και ακολούθως η τέταρτη FDI «Θεμιστοκλής».

Πριν από την ύψωση της ελληνικής σημαίας στο πλοίο, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν (Catherine Vautrin).

Στο περιθώριο της διμερούς συνάντησης στο επίκεντρο θα βρεθούν θέματα αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας, θέματα περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.

Πιο αναλυτικά, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υλοποίηση υφιστάμενων συμφωνιών, στην συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και στον συντονισμό των δύο πλευρών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε δήλωσή του από το Λοριάν ανέφερε:

«Με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι και πάλι σήμερα εδώ στο Λοριάν, για την τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη δεύτερη ελληνική φρεγάτα, το έργο της οποίας βλέπετε πίσω μας» τόνισε ο Νίκος Δένδιας και πρόσθεσε:

«Είχα προηγουμένως μια διήμερη συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλογό μου, την οποία ευχαριστώ για την ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων. Είχαμε μια ευρύτερη συζήτηση για τα θέματα της ευρωπαϊκής άμυνας, της ελληνογαλλικής συνεργασίας, αλλά και της κοινής παρουσίας μας στο ευρωπαϊκό αμυντικό οικοδόμημα. Ελλάδα και Γαλλία καλούνται να χτίσουν αμυντικές δυνατότητες στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια.

Πράγματι, ήταν πολύ σημαντικό αυτό που έθεσε προηγουμένως και η Γαλλίδα ομόλογός μου, η Κατρίν Βοτρίν, σχετικά με την επιλογή από τη Σουηδία της ίδιας πλατφόρμας, της FDI, που επέλεξε και η Ελλάδα. Πρόκειται για μια πλατφόρμα με εντυπωσιακές δυνατότητες, η οποία, στη διαμόρφωση Standard 2++ που έχουμε επιδιώξει, θα επιτύχει τον στόχο μας μέχρι το 2030. Θα ήθελα να πω καθαρά και με απόλυτη συνείδηση της βαρύτητας της έκφρασης ότι πρόκειται για το καλύτερο πλοίο στην κατηγορία του στον πλανήτη.

Θα ήθελα επίσης, με την ευκαιρία αυτή, να χαιρετίσω την παρουσία εδώ του Φρανσουά Ολάντ, τον οποίο ευχαριστώ θερμά. Ο Φρανσουά Ολάντ ήταν ο Γάλλος Πρόεδρος με τον οποίο διαπραγματεύτηκα και υπέγραψα την ελληνογαλλική συμφωνία, αποτέλεσμα της οποίας είναι το πρόγραμμα των φρεγατών. Ήταν και παραμένει στενός φίλος της πατρίδας μας, της Ελλάδας, και ένας άνθρωπος με ευρύτερη ευρωπαϊκή αντίληψη.

Θέλω να πω, καταλήγοντας, ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη συνεργασία μου με τη Γαλλίδα ομόλογό μου, την Κατρίν Βοτρίν, την οποία ευχαριστώ θερμά γι’ αυτό. Το πρόγραμμα κατασκευής των φρεγατών, τμήμα των οποίων κατασκευάζεται στην Ελλάδα, προβλέπει ότι, μετά την παραγγελία της τέταρτης φρεγάτας, ένα ακόμη μεγαλύτερο μέρος θα κατασκευάζεται στη χώρα μας. Ένα κομμάτι από τη φρεγάτα που βλέπετε πίσω μας έχει πίσω του ελληνικά χέρια και ελληνική ψυχή. Το πρόγραμμα αυτό προσδίδει νέες δυνατότητες στις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας. Είμαι, κατά τούτο, ευτυχής και περιμένω να υποδεχτούμε την άφιξή της στον Πειραιά, στη Σαλαμίνα, στον Ναύσταθμο, στις αρχές Δεκεμβρίου».