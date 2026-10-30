Cash or Trash: Ταξίδι στη βικτωριανή εποχή με ένα ξεχωριστό αντικείμενο

Οι πωλητές και τα αντικείμενά τους στο επεισόδιο της Παρασκευής 30/10

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.10.26 , 15:50 Ρόμπερτ Κέλκερ Κέλι: Ανακοινώθηκε η επίσημη αιτία θανάτου του
30.10.26 , 15:48 Κουτσελίνη: «Πριν 5 χρόνια η Φαίη μου είχε πει: "Eίμαι πολύ ερωτευμένη"»
30.10.26 , 15:44 Μενεγάκη: Το μήνυμα του πρώτου της συζύγου για τα γενέθλιά της
30.10.26 , 15:28 Αποκάλυψη Ζήνας: «Έπεσε η ιδέα για βραδινές συνεντεύξεις με τον Π.Κουσουλό»
30.10.26 , 15:26 Γαλλία: Υψώνεται η ελληνική σημαία στη δεύτερη φρεγάτα Belhara «Νέαρχος»
30.10.26 , 15:16 Κεφάλαιο «Πεθερά»: Το γκάλοπ του «Πρώτου Καφέ με τη Ζήνα»
30.10.26 , 15:16 Τα Φαντάσματα: «Θα γίνει απόψε της ακολασίας!» - Δείτε το τρέιλερ
30.10.26 , 15:13 Το Santa Walk έρχεται στην Τρίπολη: Μικροί και μεγάλοι έτοιμοι για παρέλαση
30.10.26 , 15:01 Cash or Trash: Ταξίδι στη βικτωριανή εποχή με ένα ξεχωριστό αντικείμενο
30.10.26 , 15:00 «Δύο Χρόνια Διακοπές» του Ιουλίου Βερν, στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο
30.10.26 , 14:58 Γλυφάδα: Συνελήφθη στη Λευκάδα ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού
30.10.26 , 14:51 Πετρέλαιο θέρμανσης: Motor Oil & HELLENiQ ENERGY συνεχίζουν την επιδότηση
30.10.26 , 14:40 Εξιχνιάστηκε η δολοφονία στο Γαλάτσι: Τον στραγγάλισε για 300 ευρώ
30.10.26 , 14:32 Ελένη Φουρέιρα: Ο μικρός Ερμής ντυμένος για το Halloween πριν το σχολείο
30.10.26 , 14:20 Θεσσαλονίκη: Ανθρώπινη ασπίδα απέτρεψε την έξωση 90χρονης με αναπηρία
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν τρεις μήνες σε κλινική στην Αγγλία»
Επιχείρηση Ετοιμότητα: 33 χώρες ζητούν από τους πολίτες να έχουν προμήθειες
Μαριέττα Χρουσαλά - Λέων Πατίτσας: Xέρι χέρι για περπάτημα στη Γλυφάδα
First Dates Δήμητρα: «Μπορεί να κάνω σεξ και 7 φορές τη μέρα»
Οι τρεις γυναίκες στη ζωή του Mr Χωριάτικο & η διαδρομή του μαύρου χρήματος
Βαλαβάνη για Βασάλο: «Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος»
Γλυφάδα: Συνελήφθη στη Λευκάδα ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού
Alfa Romeo Junior Ibrida Business: Σε τιμή που αποτελεί έκπληξη
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Χαλκιδικής
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Cash or Trash: Δείτε το trailer για την εβδομάδα 26- 30/10/26

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκπομπή Cash or Trash με τη Δέσποινα Μοιραράκη επιστρέφει καθημερινά στις 17:20 στο Star, προσφέροντας δημοπρασίες παλιών αντικειμένων.
  • Στο επεισόδιο της 30ης Οκτωβρίου, οι πωλητές παρουσιάζουν ξεχωριστά αντικείμενα που ταξιδεύουν πίσω στη βικτωριανή εποχή.
  • Για πρώτη φορά, οι αγοραστές θα σχολιάζουν τις στρατηγικές και τις διαφωνίες τους κατά τη διάρκεια των δημοπρασιών.
  • Η νέα σεζόν περιλαμβάνει εκπλήξεις και νέες ανατροπές, όπως ειδικές κάρτες για την τιμή εκκίνησης των δημοπρασιών.
  • Η εκπομπή προσκαλεί τους θεατές να ανακαλύψουν την αξία παλιών αντικειμένων που έχουν στην κατοχή τους.

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης που αγαπά τα παλιά αντικείμενα, με τη Δέσποινα Μοιραράκη στο τιμόνι της παρουσίασης, επέστρεψε καθημερινά στις 17:20 στo Star, πιο ανανεωμένο και συναρπαστικό από ποτέ, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους!

Cash or Trash: Ταξίδι στη βικτωριανή εποχή με ένα ξεχωριστό αντικείμενο

Σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους.

Σε κάποια άλλη εποχή, κάποιος θα μπορούσε να φυλάξει μια τούφα μαλλιών ή μια μικρή φωτογραφία ενός αγαπημένου προσώπου. Το ξεχωριστό αντικείμενο που παρουσιάζεται στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ταξιδεύει τη Δέσποινα Μοιραράκη, τον Θάνο Λούδο, τους πέντε αγοραστές και τους τηλεθεατές πίσω στη βικτωριανή εποχή.

Cash or Trash: Ταξίδι στη βικτωριανή εποχή με ένα ξεχωριστό αντικείμενο

Ο Φερνάντο ταξίδεψε από τα Χανιά για να έρθει στο Cash or Trash, με σκοπό να γνωρίσει από κοντά τη Δέσποινα Μοιραράκη και να ζήσει την πρώτη του εμπειρία σε δημοπρασία. Με το ιδιαίτερο διακοσμητικό του αντικείμενο περνά στο δωμάτιο των αγοραστών και δοκιμάζει τις διαπραγματευτικές του ικανότητες. Η αινιγματική του έκφραση, όμως, φαίνεται να δυσκολεύει τους πέντε αγοραστές, που προσπαθούν να… αποκρυπτογραφήσουν τις διαθέσεις του!

Cash or Trash: Ταξίδι στη βικτωριανή εποχή με ένα ξεχωριστό αντικείμενο

Η Μαίρη καταφέρνει να κεντρίσει το ενδιαφέρον των αγοραστών του Cash or Trash με το αντικείμενο που παρουσιάζει. Παρά τη μία, αλλά βασική του έλλειψη, το αντικείμενο της πωλήτριας φαίνεται να κερδίζει τις εντυπώσεις. Άραγε, οι προσφορές τους θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες της ώστε να πει το «ναι» και να κλείσει μια δυνατή συμφωνία;

Cash or Trash: Ταξίδι στη βικτωριανή εποχή με ένα ξεχωριστό αντικείμενο

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις και νέες ανατροπές, για ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις δημοπρασίες! Για ορισμένα ιδιαίτερα αξιόλογα αντικείμενα, ο εκτιμητής θα έχει στη διάθεσή του μια ειδική κάρτα, την οποία θα προσφέρει στον πωλητή. Η κάρτα θα ορίζει πάντα ένα συγκεκριμένο ποσό ως τιμή εκκίνησης μιας δημοπρασίας, ανεξάρτητα από την τιμή εκτίμησης. Σε αυτή την περίπτωση, όσοι αγοραστές επιθυμούν να διεκδικήσουν το αντικείμενο, θα είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν τις προσφορές από την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, γεγονός που αναμένεται να ανεβάσει τον ανταγωνισμό και να κάνει τις διαπραγματεύσεις ακόμα πιο συναρπαστικές!

Οι εκπλήξεις, όμως, δεν σταματούν εκεί. Για πρώτη φορά, οι αγοραστές κάθε δημοπρασίας θα μπαίνουν στο booth και θα σχολιάζουν τους πωλητές, τις στρατηγικές και τις διαφωνίες μεταξύ τους, την εξέλιξη των δημοπρασιών, αλλά και την τελική έκβαση. Οι αντιδράσεις τους και οι αυθόρμητες ατάκες τους υπόσχονται να δώσουν μια νέα, ακόμα πιο απολαυστική διάσταση στις δημοπρασίες του Cash or Trash.

Cash or Trash: Ταξίδι στη βικτωριανή εποχή με ένα ξεχωριστό αντικείμενο

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο απολαυστικά επεισόδια! Κάθε αντικείμενο έχει τη δική του διαδρομή και τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι να ανοίξει η πόρτα του δωματίου των αγοραστών. Εκεί, καθημερινά οι συλλέκτες και επαγγελματίες του χώρου, είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν και να «κονταροχτυπηθούν» αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό και τις προσφορές. Σε αυτή την άτυπη διαμάχη, ποια από τις δύο ομάδες αγοραστών θα είναι η κερδισμένη της σεζόν;

Δυο νέοι αγοραστές, ο Γιώργος Φλαμπούρης και ο Γιάννης Καρβουτζής έρχονται αποφασισμένοι να αλλάξουν τις ισορροπίες, διεκδικώντας τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδη, η έμπορος κοσμημάτων και ρολογιών Ειρήνη Πλευράκη, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε.

Πρωταγωνιστές, όμως, είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;

Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Ίσως η επόμενη συμφωνία να είναι η δική σου!


Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Project Manager: Γιώργος Ευφραιμίδης

Σκηνοθεσία: Τζο Σισμάνογλου

Executive Producer: Τόνια Σαγιάκου

Αρχισυνταξία: Ολυμπία Νάκη

Υπεύθυνη εκπομπής: Νάντια Χείρα

Δ/νση Φωτογραφίας: Νίκος Βαμβακίδης

Οργάνωση Παραγωγής: Ράντι Λαβδανίτι

Διεύθυνση Παραγωγής: Κώστας Καλαμπαλίκης

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions


#CashOrTrashGR #StarChannelTV


https://www.star.gr/tv/psychagogia/cash-or-trash

https://www.star.gr/tv/press-room/

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μενεγάκη: Το Μήνυμα Του Πρώτου Συζύγου Της
Media
Μενεγάκη: Το μήνυμα του πρώτου της συζύγου για τα γενέθλιά της
Τα Φαντάσματα: Τρέιλερ Για Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026
Media
Τα Φαντάσματα: «Θα γίνει απόψε της ακολασίας!» - Δείτε το τρέιλερ
Sneak Preview Tα Φαντάσματα 1/11/26
Media
«Ρε Μαρίνα πας καλά;»- Sneak preview από τη σειρά «Τα Φαντάσματα»
IQ 160: Sneak preview από Επεισόδιο Κυριακής 1/11/26
Media
IQ 160 Sneak preview: Δύσκολη η συγκατοίκηση της Μουρίκη με τον Καλατζή
Xασαπόπουλος Για Νέους: Όλοι Θέλουν Να Γίνουν Παρουσιαστές
Media
Χασαπόπουλος για νέους: «Θέλουν όλοι να γίνουν παρουσιαστές, κάτσε ρε φίλε»
Γιορτή On Air Για Τη Ζήνα Κουτσελίνη
Media
Η Ζήνα γιόρτασε on air- Ποιο τραγούδι της αφιέρωσαν!
Αστρολογικές προβλέψεις από την Άση Μπήλιου για το Σαββατοκύριακο
Media
Άση Μπήλιου: Αστρολογικές προβλέψεις Σαββατοκύριακου - «Yπομονή σήμερα»
First Dates: Η Ελένη Θέλει Κάποιον Με Πανεπιστημιακή Μόρφωση
Media
First Dates Ελένη για Γιάννη: «Θέλω κάποιον με πανεπιστημιακή εκπαίδευση»
First Dates
Media
First Dates: «Θα το κρατήσουμε μεταξύ μας» - Η απάντηση για το 2ο ραντεβού
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top