Μια ξεκαρδιστική σκηνή αναμένεται να δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς «Τα Φαντάσματα», που θα προβληθεί την Κυριακή 1/11 στο Star.

Στο sneak preview που εξασφάλισε η εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», το τηλεοπτικό ζευγάρι Μαρίνα και Χάρης μιλάνε για τον τρόπο που πέθανε ο Απόστολος καθώς ο πρώην βουλευτής και υφυπουργός έπαθε ανακοπή χωρίς να φοράει παντελόνι και τον εντόπισαν στην έπαυλή του στην Κηφισιά.

Καθώς το ζευγάρι μιλάει για εκείνον, ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά στη Μαρίνα η οποία σε μία προσπάθεια να αλλάξει θέμα συζήτησης στον Χάρη, του λέει πως η μητέρα του έπεσε κάτω και χτύπησε. Ο Χάρης γυρνάει πίσω και απαιτεί εξηγήσεις: "Ρε Μαρίνα πας καλά;"

Η συνέχεια θα δοθεί την Κυριακή στις 21:00 στο Star.

Δείτε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

