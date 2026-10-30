«Ρε Μαρίνα πας καλά;»- Sneak preview από τη σειρά «Τα Φαντάσματα»

Τα Φαντάσματα κάθε Κυριακή στις 21:00

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέο επεισόδιο της σειράς «Τα Φαντάσματα» θα προβληθεί την Κυριακή 1/11 στο Star.
  • Στο sneak preview, οι Μαρίνα και Χάρης συζητούν για τον θάνατο του Απόστολου, πρώην βουλευτή.
  • Ο Απόστολος πέθανε από ανακοπή χωρίς παντελόνι στην έπαυλή του στην Κηφισιά.
  • Η Μαρίνα προσπαθεί να αλλάξει θέμα, λέγοντας στον Χάρη ότι η μητέρα του χτύπησε.
  • Η συνέχεια της σκηνής θα μεταδοθεί την Κυριακή στις 21:00.

Μια ξεκαρδιστική σκηνή αναμένεται να δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς «Τα Φαντάσματα», που θα προβληθεί την Κυριακή 1/11  στο Star.


Τα Φαντάσματα: Η Ξεκαρδιστική Φάρσα Στον Βαγγέλη - Video

Στο sneak preview που εξασφάλισε η εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», το τηλεοπτικό ζευγάρι Μαρίνα και Χάρης μιλάνε για τον τρόπο που πέθανε ο Απόστολος καθώς ο πρώην βουλευτής και υφυπουργός έπαθε ανακοπή χωρίς να φοράει παντελόνι και τον εντόπισαν στην έπαυλή του στην Κηφισιά.

«Ρε Μαρίνα πας καλά;»- Sneak preview από τη σειρά «Τα Φαντάσματα»

Καθώς το ζευγάρι μιλάει για εκείνον, ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά στη Μαρίνα η οποία σε μία προσπάθεια να αλλάξει θέμα συζήτησης στον Χάρη, του λέει πως η μητέρα του έπεσε κάτω και χτύπησε. Ο Χάρης γυρνάει πίσω και απαιτεί εξηγήσεις: "Ρε Μαρίνα πας καλά;"

«Ρε Μαρίνα πας καλά;»- Sneak preview από τη σειρά «Τα Φαντάσματα»

Η συνέχεια θα δοθεί την Κυριακή στις 21:00 στο Star. 

Δείτε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα
 

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ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
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