First Dates Μαρσίντα: «Δεν ήταν ακριβώς στα γούστα του»

Τι είπε ο Γιάννης για τη Μαρσίντα;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρσίντα συμμετείχε στο First Dates αναζητώντας έναν ψηλό και επικοινωνιακό άντρα.
  • Συνάντησε τον Δημήτρη, πατέρα δύο παιδιών, αλλά δεν τον βρήκε στα γούστα της.
  • Περιέγραψε τον Δημήτρη ως ώριμο και καλό, αλλά όχι τον ιδανικό σύντροφο για εκείνη.
  • Ο Δημήτρης δήλωσε ότι η Μαρσίντα είναι στα γούστα του.
  • Η εκπομπή συνεχίζει να προσελκύει ενδιαφέρον με τις συναντήσεις των συμμετεχόντων.

Έναν άντρα ψηλό και επικοινωνιακό πήγε για να βρει στο First Dates η Μαρσίντα, η οποία είναι και μητέρα δύο αγοριών 19 και 14 ετών αντίστοιχα.

First Dates Μαρσίντα: «Δεν ήταν ακριβώς στα γούστα του»

Στο πιο διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο συνάντησε τον Δημήτρη  επίσης πατέρα δύο παιδιών.Ενώ της φάνηκε πολύ συμπαθητικός είπε πως δεν είναι στα γούστα της.

First Dates Μαρσίντα: «Δεν ήταν ακριβώς στα γούστα του»

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«Είναι ένας άντρας ώριμος και καλός, όμως δεν είναι ακριβώς στα γούστα μου αλλά εντάξει καλός ήταν» είπε. Και ο Δημήτρης από τη μεριά του, όταν τον ρώτησε ο Τάσος πως του φαίνεται, έγνεψε πως είναι στα γούστα του. 

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