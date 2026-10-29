Έναν άντρα ψηλό και επικοινωνιακό πήγε για να βρει στο First Dates η Μαρσίντα, η οποία είναι και μητέρα δύο αγοριών 19 και 14 ετών αντίστοιχα.
Στο πιο διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο συνάντησε τον Δημήτρη επίσης πατέρα δύο παιδιών.Ενώ της φάνηκε πολύ συμπαθητικός είπε πως δεν είναι στα γούστα της.
First Dates Παντελής: Δε Μπορούσε Να Βρει Το Ραβασάκι - Video
«Είναι ένας άντρας ώριμος και καλός, όμως δεν είναι ακριβώς στα γούστα μου αλλά εντάξει καλός ήταν» είπε. Και ο Δημήτρης από τη μεριά του, όταν τον ρώτησε ο Τάσος πως του φαίνεται, έγνεψε πως είναι στα γούστα του.
Δείτε το First Dates