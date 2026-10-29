Παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ βοηθούσε αναίσθητο άνδρα στο οδόστρωμα

Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο της Μαρίας Ζαφείρη στη Χαλκιδική

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δίκη για τον θάνατο της αστυνομικού Μαρίας Ζαφείρη, που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ βοηθούσε αναίσθητο άνδρα.
  • Η Ζαφείρη, μητέρα τεσσάρων παιδιών, πέθανε μετά από δύο μήνες νοσηλείας, ενώ ο άνδρας κατέληξε επί τόπου.
  • Ο 27χρονος που προκάλεσε τον καβγά κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ο 64χρονος οδηγός για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
  • Ο σύζυγος της Ζαφείρη ζητά δικαιοσύνη και αναφέρει την ανθρωπιά της γυναίκας του.
  • Η δίκη θα συνεχιστεί στις 16 Νοεμβρίου.

Ξεκίνησε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης η δίκη για τον θάνατο της αστυνομικού Μαρίας Ζαφείρη, η οποία παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, ενώ βοηθούσε αναίσθητο άνδρα πάνω στο οδόστρωμα, ύστερα από καβγά.  

Η αστυνομικός, μητέρα τεσσάρων παιδιών, κατέληξε ύστερα από δύο μήνες νοσηλείας, ενώ ο άνδρας που προσπάθησε να προστατέψει πέθανε στο σημείο του τροχαίου. Ο σύζυγός της μίλησε για πρώτη φορά μπροστά στην κάμερα του Star και στη Λευκή Γεωργάκη. 

Ενάμιση χρόνο μετά τον θάνατο της συζύγου του, ο Λευτέρης Κρίκης ξέσπασε έξω από τα δικαστήρια, εμφανώς φορτισμένος από τις καταθέσεις των μαρτύρων για το μοιραίο βράδυ της 5ης Απριλίου του 2025. 

«Θέλω δικαιοσύνη, να πληρώσουν αυτοί που έφταιξαν. Στο νοσοκομείο ρωτούσε τι κάνει το παιδί, αν είναι καλά. Ρωτούσε για το θύμα. Πάντα έβαζε πρώτα τον άνθρωπο», σχολίασε.  

Το χρονικό του θανατηφόρου τροχαίου 

Εκείνο το βράδυ, η Μαρία Ζαφείρη και ένας συνάδελφός της είχαν μεταβεί με περιπολικό σε επαρχιακή οδό στη Χαλκιδική, έπειτα από συμπλοκή ατόμων.  

Η γυναίκα κατευθύνθηκε αμέσως προς τον 33χρονο, ο οποίος βρισκόταν αναίσθητος πάνω στον δρόμο, ενώ ο συνάδελφός της επιχείρησε να σταματήσει τη συμπλοκή. Ξαφνικά, ένα φορτηγάκι, που οδηγούσε ένας 64χρονος ψαράς, έπεσε πάνω τους. 

Ο 33χρονος κατέληξε επί τόπου, ενώ η γυναίκα πέθανε ύστερα από δύο μήνες νοσηλείας. Νωρίτερα, ο άνδρας είχε δεχθεί γροθιά στο πρόσωπο από έναν 27χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ξεκίνησε τον καβγά. 

Ο 27χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, ενώ ο 64χρονος ψαράς για ανθρωποκτονία από αμέλεια. 

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 16 Νοεμβρίου. 

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