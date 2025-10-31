Τα «στοιχειωμένα» σπίτια της Αθήνας - Αστικοί μύθοι και ιστορίες τρόμου

Με αφορμή και το Halloween, αναβιώνουν πολλές ιστορίες που αγαπούν μικροί και μεγάλοι και αφορούν «στοιχειωμένα» κτίρια. Ιστορίες με φαντάσματα και πνεύματα που έχουν καταλάβει σπίτια είναι δημοφιλείς και στη χώρα μας, ενώ συχνά προέρχονται από παραμύθια αλλά και τη λαϊκή μας παράδοση.

Πρόκειται για σπίτια και πύργους που είτε κάποιος πέθανε μέσα σε αυτά, είτε έμειναν εγκαταλελειμμένα και ετοιμόρροπα. Έτσι, γεννήθηκαν γι' αυτά ιστορίες πως είναι «στοιχειωμένα», αστικοί μύθοι που προξενούν ενδιαφέρον μέχρι και σήμερα.

Το σανατόριο της Πάρνηθας

Το σανατόριο της Πάρνηθας περιέθαλπε τους φυματικούς τον 20ο αιώνα. Βρίσκεται πολύ κοντά στην Αθήνα αλλά έχει εγκαταληφθεί και στέκει ρημαγμένο στην περιοχή. Σύμφωνα με τον μύθο, οι ψυχές που πέθαναν εκεί, δεν έφυγαν ποτέ από το κτίριο γιατί δεν μπόρεσαν να βρουν τη γαλήνη.

Η έπαυλη Καζούλη στην Κηφισιά

Μπορεί η πολυτελής έπαυλη Καζούλη να έχει ανακαινιστεί και πια να χρησιμοποιείται για διάφορες δράσεις, ωστόσο για χρόνια ήταν εγκαταλελειμμένη και οι φήμες ότι ήταν «στοιχειωμένη» οργίαζαν. Η επικρατούσα φήμη ανέφερε ότι στο εσωτερικό της έπαυλης γίνονταν σατανιστικές τελετές, καθώς περίοικοι έβλεπαν φλόγες από τα τζάμια των παραθύρων.

Η Μονή Δαφνίου στο Χαϊδάρι

Η όψη της Μονής Δαφνίου στο Χαϊδάρι είναι μεγαλοπρεπής και αγέρωχη. Ωστόσο δεν είναι λίγοι εκείνοι που κάνουν λόγο για κατακόμβες ακριβώς κάτω από τη Μονή αλλά και οράματα μοναχών που εμφανίζονται και χάνονται.

Το αρχοντικό των Μπενιζέλων στην Πλάκα

Το αρχοντικό των Μπενιζέλων είναι το παλαιότερο σπίτι στην Αθήνα. Το κτίσμα συνδέεται, κατά την παράδοση, με το σπίτι της Οσίας Φιλοθέης. Επισκέπτες αναφέρουν ότι άκουγαν βήματα στους διαδρόμους και φωνές στους ορόφους.

Το σπίτι με το «στοιχειωμένο» πουκάμισο στον Πειραιά

Μια επιτοίχια ξύλινη ντουλάπα από ένα σπίτι που κατέρρευσε παραμένει να στέκει με ένα πουκάμισο μέσα της σε γειτονιά του Πειραιά. Το πουκάμισο φέρεται να ανήκει στο Μιχάλη Γάλλια, σκιτσογράφο του 20ου αιώνα.

Η έπαυλη Μαυρομιχάλη στην Καστέλλα

Αστικός μύθος θέλει μια ασπροντυμένη νεαρή γυναίκα να περιφέρεται μέσα στην έπαυλη Μαυρομιχάλη που βιάστηκε πιθανότατα από κάποιον Τούρκο, στην εποχή της Τουρκοκρατίας.

Ο Πύργος των Ονείρων στο Φάληρο

Κάτοικοι του Φαλήρου λένε πως κατά καιρούς αν περάσεις από τον Πύργο των Ονείρων θα ακούσεις κάποιον να τραγουδάει, πίσω από τα κλειστά παντζούρια. Ήταν το σπίτι του Κωνσταντίνου Κουρτάλη που είχε όνειρο να γίνει τενόρος και πέθανε αιφνίδια στον Πύργο.

Το σπίτι του πολιτευτή Μπακόπουλου στο Παγκράτι