Ηalloween: Τι γιορτάζουμε, τι συμβολίζει η κολοκύθα, γιατί φοράμε στολές

Πότε «πέφτει» φέτος το Halloween στην Ελλάδα

Ηalloween: Τι γιορτάζουμε, τι συμβολίζει η κολοκύθα, γιατί φοράμε στολές
Ελλαδα
Το Halloween στη Νέα Υόρκη / Βίντεο: Alpha
Halloween: Μία γιορτή που συνδέεται με την υπερφυσική δραστηριότητα, τις πλάκες και τις τρομακτικές στολές. Έτσι, παραμονή των Αγίων Πάντων, δηλαδή, το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, οι δρόμοι σε χώρες του αγγλοσαξωνικού κόσμου θα γεμίσουν με πνεύματα, σκελετούς, ζόμπι, μάγισσες και... κολοκύθες, που είναι και το σήμα κατατεθέν της συγκεκριμένης γιορτής.

Halloween: Πού να κάνετε φέτος τις πιο «τρομακτικές» διακοπές

Τα τελευταία χρόνια, η «ημέρα των πνευμάτων και των νεκρών» έχει αρχίσει να γιορτάζεται και στη χώρα μας, με ανάλογο περιεχόμενο. Τα σπίτια στολίζονται με τρομακτικά αντικείμενα, ενώ διοργανώνονται και πάρτι με θεματολογία Halloween. Ιδιαίτερα οι διάσημοι γιορτάζουν ανελλιπώς τη συγκεκριμένη μέρα, φορώντας τις πιο φαντασμαγορικές στολές.

Φέτος στη χώρα μας, το Halloween «πέφτει» ημέρα Παρασκευή.

Ηalloween: Τι γιορτάζουμε, τι συμβολίζει η κολοκύθα, γιατί φοράμε στολές

Το Halloween είναι μία γιορτή που συνδέεται με την υπερφυσική δραστηριότητα, τις πλάκες και τις τρομακτικές στολές / Φωτογραφίες: Unsplash.com

Halloween: Τι γιορτάζεται, γιατί φοράμε τρομακτικές στολές

Η ρίζα της λέξης Halloween, προέρχεται από παραφθορά της φράσης All Hallows’ Eve, η οποία σημαίνει «Παραμονή των Αγίων Πάντων». 

Έτσι, κάθε χρόνο τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου, ιδιαίτερα στην Αμερική, απ' όπου προέρχεται και το έθιμο του Halloween, τα παιδιά μεταμφιέζονται φορώντας «τρομακτικές» στολές και επισκέπτονται σπίτια μαζεύοντας γλυκά - γνωστό και ως «trick or treat» ή «φάρσα ή κέρασμα».

Είναι το βράδυ όπου οι δρόμοι πλημμυρίζουν από μάγισσες, νυχτερίδες, φαντάσματα, τέρατα, ζόμπι και... σκελετούς! Οι άνθρωποι κάνουν πλάκες, ανάβουν φωτιές, βλέπουν ταινίες με σχετική θεματολογία ή επισκέπτονται «στοιχειωμένα» αξιοθέατα.

Το Halloween συνδέεται με την υπερφυσική δραστηριότητα, γι'αυτόν το λόγο πολλές πολιτιστικές παραδόσεις θεωρούν ότι η συγκεκριμένη μέρα είναι μία από τις ελάχιστες, όπου μπορεί να επιτευχθεί επαφή με τον κόσμο των πνευμάτων. Έτσι, τη βραδιά που γιορτάζεται το Halloween πρωταγωνιστούν η μαγεία και οτιδήποτε σχετίζεται με το υπερφυσικό. 

Ηalloween: Τι γιορτάζουμε, τι συμβολίζει η κολοκύθα, γιατί φοράμε στολές

Σήμα κατατεθέν του Halloween είναι η κολοκύθα, η οποία και πρωταγωνιστεί στη διακόσμηση των σπιτιών, καθώς και στις συνταγές  / Φωτογραφία: Unsplash.com

Halloween: Τι συμβολίζει η κολοκύθα

Σήμα κατατεθέν της συγκεκριμένης γιορτής αποτελεί η κολοκύθα, η οποία και πρωταγωνιστεί στη διακόσμηση των σπιτιών, καθώς και στις συνταγές. Ιδιαίτερα τα φαναράκια από μεγάλες κολοκύθες είναι οι κύριοι πρωταγωνιστές: Τα παιδιά αδειάζουν το εσωτερικό της κολοκύθας και σχηματίζουν στη μία πλευρά μάτια και στόμα με τρομακτικά δόντια. Έπειτα, τοποθετούν ένα κερί ή ένα φωτάκι μέσα στην κολοκύθα, με σκοπό το βράδυ να φαίνεται σαν ένα κεφάλι τέρατος. 

Το έθιμο της κολοκύθας έρχεται από έναν παλιό Ιρλανδικό μύθο, του Τζακ, ο οποίος λέγεται ότι ήταν τσιγκούνης και πειραχτήρι. Ο μύθος λέει λοιπόν, ότι ο τσιγκούνης Τζακ κάλεσε ένα βράδυ τον διάβολο να πιουν ένα ποτό μαζί. Όμως δεν ήθελε να πληρώσει και έτσι είπε στον διάβολο να μεταμορφωθεί σε νόμισμα. Έτσι και έγινε, ο διάβολος μεταμορφώθηκε σε νόμισμα, όμως ο Τζακ, αντί να πληρώσει, έβαλε το νόμισμα στην τσέπη του, δίπλα από έναν σταυρό, παγιδεύοντας τον διάβολο. Ο διάβολος, μην μπορώντας να πάρει την κανονική του μορφή, παρακάλεσε τον τζακ να τον ελευθερώσει, με την υπόσχεση ότι δε θα διεκδικούσε την ψυχή του όταν πέθαινε και ότι δε θα τον ενοχλούσε για έναν χρόνο.

Ηalloween: Τι γιορτάζουμε, τι συμβολίζει η κολοκύθα, γιατί φοράμε στολές

Στο Halloween, τα παιδιά μεταμφιέζονται φορώντας «τρομακτικές» στολές και επισκέπτονται σπίτια μαζεύοντας γλυκά - γνωστό και ως «trick or treat» ή «φάρσα ή κέρασμα» / Φωτογραφία: Unsplash.com

O Μοίρας έφτιαξε μία τέλεια και υγιεινή συνταγή για το Halloween

Οι μέρες πέρασαν και ο διάβολος ξαναεμφανίστηκε έπειτα από έναν χρόνο την ώρα που ο Τζακ προσπαθούσε να κόψει ένα φρούτο από κάποιο δέντρο. Ζήτησε λοιπόν από τον διάβολο να ανέβει εκεινος και να του κόψει το φρούτο, όπως και έγινε. Όταν ο διάβολος ανέβηκε στο δέντρο, ο Τζακ σκάλισε στον κοσμό του δέντρου ένα σταυρό, παγιδεύοντας για ακόμη μία φορά τον διάβολο. Για να τον απελευθερώσει, του ζήτησε να μην τον αναζητήσει ξανά για τα επόμενα 10 χρόνια. Τα χρόνια πέρασαν και ο τσιγούνης Τζακ πέθανε. Πήγε στον παράδεισο, όμως ο Θεός δεν τον δέχτηκε, καθώς ήταν ένας κακός και μίζερος άνθρωπος. Πήγε και στην κόλαση, όμως ούτε ο διάβολος τον δέχτηκε, αφού είχε δώσει την υπόσχεσή του ότι δε θα διεκδικούσε την ψυχή του και τον έδιωξε. Όταν ο τσιγκούνης Τζακ τον ρώτησε: «Πώς θα φύγω; Έξω έχει σκοτεινιά», ο διάβολος του έδωσε ένα αναμένο κάρβουνο για να φωτίζει το δρόμο του. Ο Τζακ έβγαλε ένα ραπάνι από την τσέπη του, το χάραξε και έβαλε μέσα το κάρβουνο. Από τότε το πνεύμα του περιπλανιέται, μην έχοντας κάποιο μέρος να αναπαυτεί η ψυχή του.
 
Έκτοτε, κάθε Halloween, οι Ιρλανδοί σκαλίζουν ραπάνια, πατάτες και κολοκύθες, βάζουν μέσα ένα κερί και τα τοποθετούν κοντά σε παράθυρα, με σκοπό να κρατούν μακριά τα κακά τα πνεύματα και, κυρίως, το πνεύμα του τσιγκούνη Τζακ, το οποίο ακόμα περιπλανιέται...

