Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Ο μπαμπάς της είναι διάσημος ζωγράφος

Γνωρίσαμε την Ιζαμπέλλα Φούλοπ μέσα από τον ρόλο της «Δέσπως» στο «Προξενιό της Ιουλίας», την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν, ενώ φέτος πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του Alpha «Porto Leone».

Ποιος είναι ο μπαμπάς της - Πρόκειται για διάσημο ζωγράφο

Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ είναι κόρη του γνωστού ζωγράφου Τίμπορ Φούλοπ, ο οποίος κατάγεται από την Ουγγαρία. Ο Τίμπορ, γεννημένος το 1961 στη Βουδαπέστη, έχει ζήσει και δραστηριοποιηθεί καλλιτεχνικά τόσο στο εξωτερικό, π.χ. στη Βαρκελώνη, όσο και στην Ελλάδα, δημιουργώντας ένα έργο που περιλαμβάνει ζωγραφική αλλά και καλλιτεχνικά αντικείμενα όπως αξεσουάρ και ρούχα με ζωγραφισμένα prints. Διατηρεί γκαλερί στην Κηφισιά, τη MyheArt Gallery, η οποία λειτουργεί ως χώρος έκθεσης του έργου του.

Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ με τον μπαμπά της Τίμπορ Φούλοπ/ NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Ο Τίμπορ Φούλοπ προέρχεται από οικογένεια με καλλιτεχνικές καταβολές: ο παππούς του ήταν γκαλερίστας και συλλέκτης, στοιχεία που επηρέασαν από νωρίς την καλλιτεχνική του πορεία. Η σχέση του με την κόρη του, Ιζαμπέλλα, είναι πολύ καλή και ο ένας αποτελεί στήριγμα του άλλου σε κάθε του βήμα. Η Ιζαμπέλλα έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις ότι μεγάλωσε στην Αθήνα αλλά ταξίδευε συχνά στην Ουγγαρία, όπου ζουν συγγενείς από την πλευρά του πατέρα της, ενώ ταυτόχρονα επηρεάστηκε από την καλλιτεχνική ατμόσφαιρα του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Η Ιζαμπέλλα έχει τέσσερα αδέλφια, κάποια από τα οποία ζουν στην Ουγγαρία από τον πρώτο γάμο του Τίμπορ Φούλοπ, ενώ η μητέρα της, Πένυ Τσαλουχίδου, είναι δικηγόρος. Η ίδια έχει εκφράσει δημόσια ότι η επαφή με την τέχνη από παιδί, αλλά και η παρουσία του πατέρα της ως καλλιτέχνη, αποτέλεσαν σημαντική επιρροή στη δική της προσωπικότητα και δημιουργικότητα.

Ελεάνα Φούλοπ- Τίμπορ Φούλοπ- Ραφαέλα Φούλοπ- Ιζαμπέλλα Φούλοπ/ NDP Ανδρέας Νικολαρέας

«Ο πατέρας μου με έχει ζωγραφίσει πολλές φορές. Είμαι το παιδί που έχει ζωγραφίσει πιο πολύ απ' όλα», είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλυτέρα δε γίνεται», τον περασμένο Μάρτιο.