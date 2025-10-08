Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Ο μπαμπάς της είναι διάσημος ζωγράφος

«Ο πατέρας μου με έχει ζωγραφίσει πολλές φορές» έχει δηλώσει η ηθοποιός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.10.25 , 10:50 Μεσσηνία: Το ύποπτο μηχανάκι «χάνεται» στην Πύλο – Νέο βίντεο
08.10.25 , 10:30 Ποιες είναι οι περιοχές με τα υψηλότερα και χαμηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής
08.10.25 , 10:10 Pirelli: Νίκη Russell και πρωτάθλημα κατασκευαστών για τη McLaren
08.10.25 , 10:09 Στικούδη για Μπαλάσκα: «Είναι μέσα στο σπίτι μας και μας παρακολουθεί;»
08.10.25 , 10:08 Η κακοκαιρία «σάρωσε» την Άνδρο: «Πνίγηκε» στη λάσπη το Νειμποριό
08.10.25 , 09:46 Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Ο μπαμπάς της είναι διάσημος ζωγράφος
08.10.25 , 09:43 Ηalloween: Τι γιορτάζουμε, τι συμβολίζει η κολοκύθα, γιατί φοράμε στολές
08.10.25 , 09:37 Μουγκοπέτρος: Οι φήμες για χρήση ναρκωτικών-«Σκέφτηκα να κάνω κακό σε μένα»
08.10.25 , 09:31 Βασίλης Μπισμπίκης: Στην Ευελπίδων για τη δίκη, μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη
08.10.25 , 09:23 Τροχαίο στο Μενίδι: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε δέντρο – Νεκρή 46χρονη
08.10.25 , 09:22 Μαρία Σολωμού: «Ο Νίκος Μουτσινάς είναι ο αιώνιος σύζυγός μου»
08.10.25 , 09:05 Formula Student Festival: Τι έγινε στην τριήμερη εκδήλωση
08.10.25 , 09:03 Ματ Ντέιμον: Η barwoman που καθόρισε τη ζωή του
08.10.25 , 08:51 Η Ιωάννα Τούνη το 2024 είχε τζίρο 2 εκατ. ευρώ
08.10.25 , 08:45 Αχ, αυτά τα Φαντάσματα!
Μάχη για τη ζωή της δίνει η Γερμανίδα δήμαρχος - Η κόρη της η κύρια ύποπτη
Μοσχάτο: Έσπασαν με σφυριά τα δάχτυλα εκτελωνιστή
Γιώργος Καπουτζίδης: Ο λόγος που δε μιλάει δημόσια για τον σύντροφό του
Η Ιωάννα Τούνη το 2024 είχε τζίρο 2 εκατ. ευρώ
Βασίλης Μπισμπίκης: Στην Ευελπίδων για τη δίκη, μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη
Στικούδη για Μπαλάσκα: «Είναι μέσα στο σπίτι μας και μας παρακολουθεί;»
Πανσέληνος στον Κριό: Ένταση, πάθος και… παρεξηγήσεις- Ποιοι να προσέξουν;
Το καλύτερο χωριό στα Ζαγοροχώρια - Όταν η φύση ζωγραφίζει
ΑΑΔΕ: Ποιοι ήταν οι «πρωταθλητές» της φοροδιαφυγής το καλοκαίρι
Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Απόσπασμα από τη συνέντευξή της στην εκπομπή Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Γνωρίσαμε την Ιζαμπέλλα Φούλοπ μέσα από τον ρόλο της «Δέσπως» στο «Προξενιό της Ιουλίας», την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν, ενώ φέτος πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του Alpha «Porto Leone».

Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Η ηλικία, ο ζωγράφος πατέρας και ο γάμος με Ολυμπιονίκη

Ποιος είναι ο μπαμπάς της - Πρόκειται για διάσημο ζωγράφο

Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ είναι κόρη του γνωστού ζωγράφου Τίμπορ Φούλοπ, ο οποίος κατάγεται από την Ουγγαρία. Ο Τίμπορ, γεννημένος το 1961 στη Βουδαπέστη, έχει ζήσει και δραστηριοποιηθεί καλλιτεχνικά τόσο στο εξωτερικό, π.χ. στη Βαρκελώνη, όσο και στην Ελλάδα, δημιουργώντας ένα έργο που περιλαμβάνει ζωγραφική αλλά και καλλιτεχνικά αντικείμενα όπως αξεσουάρ και ρούχα με ζωγραφισμένα prints. Διατηρεί γκαλερί στην Κηφισιά, τη MyheArt Gallery, η οποία λειτουργεί ως χώρος έκθεσης του έργου του.

Ιζαμπέλλα Φούλοπ

Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ με τον μπαμπά της Τίμπορ Φούλοπ/ NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Ο Τίμπορ Φούλοπ προέρχεται από οικογένεια με καλλιτεχνικές καταβολές: ο παππούς του ήταν γκαλερίστας και συλλέκτης, στοιχεία που επηρέασαν από νωρίς την καλλιτεχνική του πορεία. Η σχέση του με την κόρη του, Ιζαμπέλλα, είναι πολύ καλή και ο ένας αποτελεί στήριγμα του άλλου σε κάθε του βήμα. Η Ιζαμπέλλα έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις ότι μεγάλωσε στην Αθήνα αλλά ταξίδευε συχνά στην Ουγγαρία, όπου ζουν συγγενείς από την πλευρά του πατέρα της, ενώ ταυτόχρονα επηρεάστηκε από την καλλιτεχνική ατμόσφαιρα του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Η Ιζαμπέλλα έχει τέσσερα αδέλφια, κάποια από τα οποία ζουν στην Ουγγαρία από τον πρώτο γάμο του Τίμπορ Φούλοπ, ενώ η μητέρα της, Πένυ Τσαλουχίδου, είναι δικηγόρος. Η ίδια έχει εκφράσει δημόσια ότι η επαφή με την τέχνη από παιδί, αλλά και η παρουσία του πατέρα της ως καλλιτέχνη, αποτέλεσαν σημαντική επιρροή στη δική της προσωπικότητα και δημιουργικότητα.

Ιζαμπέλλα Φούλοπ

Ελεάνα Φούλοπ- Τίμπορ Φούλοπ- Ραφαέλα Φούλοπ- Ιζαμπέλλα Φούλοπ/ NDP Ανδρέας Νικολαρέας

«Ο πατέρας μου με έχει ζωγραφίσει πολλές φορές. Είμαι το παιδί που έχει ζωγραφίσει πιο πολύ απ' όλα», είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλυτέρα δε γίνεται», τον περασμένο Μάρτιο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ ΦΟΥΛΟΠ
 |
PORTO LEONE
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top