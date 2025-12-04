Η Ελένη Λουκά στο Παλλάς: Μπούκαρε στην παρουσίαση της «Ιθάκης» του Τσίπρα

Έπεσε στο πάτωμα και φώναζε - Απομακρύνθηκε από τους αστυνομικούς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.12.25 , 12:28 Κυπαρισσία: Απήγαγαν και λήστεψαν κτηνίατρο - Του πήραν 25.000 ευρώ
04.12.25 , 12:09 Στράτος Τζώρτζογλου: «Έδωσα μάχη με την κατάθλιψη»
04.12.25 , 11:53 Πράγα: Ένα χειμωνιάτικο ταξίδι σε μια παραμυθένια πρωτεύουσα
04.12.25 , 11:51 Θανάσης Σπανούλης: Ο 15χρονος γιος του Βασίλη που μαγεύει στο παρκέ!
04.12.25 , 11:50 Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά; Έχει 172 γράμματα!
04.12.25 , 11:49 First Dates: Φλερτ, ευτράπελα, χορός και πολύ τραγούδι - Δείτε το trailer
04.12.25 , 11:48 Google: Αυτά είναι τα πρόσωπα που αναζήτησαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025
04.12.25 , 11:48 Ηράκλειο: «Είχαν δώσει ηρεμιστικά σε 2,5 ετών παιδάκι»
04.12.25 , 11:47 GNTM - Νάρκισσος: «Μόνο που υπάρχω και μιλάω προκαλώ μια εντύπωση»
04.12.25 , 11:30 Νέο Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική η κακοκαιρία Byron
04.12.25 , 11:26 Τι έψαξαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025; Η απίστευτη λίστα της Google
04.12.25 , 11:02 Aπεργία στα θέατρα στις 5/12: Ποιες παραστάσεις δεν θα παιχτούν
04.12.25 , 10:56 «Τσιμέντωσαν» Ρώσο απατεώνα κρυπτονομισμάτων και τη σύζυγό του στα ΗΑΕ
04.12.25 , 10:43 Τα Φαντάσματα: Η Καλλιρρόη μαθαίνει την αλήθεια - «Γαμπρός καπούτ»
04.12.25 , 10:40 Ευαγγελία Καρακατσάνη: Ο γιος της την ενέπνευσε για τον ρόλο της Θεοφανίας
Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
Θανάσης Σπανούλης: Ο 15χρονος γιος του Βασίλη που μαγεύει στο παρκέ!
Νέο Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική η κακοκαιρία Byron
Η δυνατή μονομαχία και η ανατροπή στη Φάρμα
Τι έψαξαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025; Η απίστευτη λίστα της Google
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
GNTM - Νάρκισσος: «Μόνο που υπάρχω και μιλάω προκαλώ μια εντύπωση»
Πάνος Ιωαννίδης: Η εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή του – Πόσα κιλά έχασε
Συγκινεί ο Γιάννης Βούρος: «Ποτέ δεν άκουσα από εκείνον ένα “σ’ αγαπώ”»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Λουκά: Μπούκαρε Στην Παρουσίαση Της «Ιθάκης» Του Τσίπρα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αναπάντεχο επεισόδιο σημειώθηκε κατά την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στο Θέατρο Παλλάς, χθες Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, όταν η Ελένη Λουκά εισέβαλε στην αίθουσα, προκαλώντας αναστάτωση.

Ελένη Λουκά: Μπούκαρε στην παρουσίαση της «Ιθάκης» του Τσίπρα  - Το περιστατικό on camera

Συγκεκριμένα, η Ελένη Λουκά εισέβαλε στον χώρο και άρχισε να φωνάζει μέσα στο πλήθος. Ούρλιαζε «Τσίπρα προδότη!», με τον κόσμο να γυρίζει ξαφνιασμένος και σοκαρισμένος προς το μέρος της. Στη συνέχεια, η ένταση ανέβηκε περισσότερο όταν η κα. Λουκά έπεσε στο πάτωμα, συνεχίζοντας να φωνάζει. 

ελενη λουκά

Χρειάστηκε, μάλιστα, να επέμβουν οι Αρχές, καθώς δε σταματούσε και είχε δημιουργηθεί αναστάτωση στην παρουσίαση. Αστυνομικοί την πλησίασαν, προσπάθησαν να τη συγκρατήσουν και τελικά την απομάκρυναν από τον χώρο, καθώς επικρατούσε πανικός για λίγα λεπτά.

Το «ντου» της Ελένης Λουκά στην παρουσίαση βιβλίου του Στέφανου Κασσελάκη

Το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο. Μερικούς μήνες πριν από την παρουσίαση του βιβλίου, η Ελένη Λουκά είχε και πάλι εμφανιστεί απρόσμενα σε δημόσια εκδήλωση του Στέφανου Κασσελάκη και συγκεκριμένα, στην παρουσίαση του βιβλίου του δημιουργώντας παρόμοια αναστάτωση. Με τον ίδιο εκρηκτικό τρόπο, όπως και χθες, εισέβαλε στον χώρο, φώναξε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και προσπάθησε να διακόψει την ομιλία, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους και αναγκάζοντας τους υπεύθυνους να τη συνοδεύσουν εκτός αίθουσας.

Ποια είναι η Ελένη Λουκά

Η Ελένη Λουκά είναι φιλόλογος και δημόσιο πρόσωπο, καθώς κατά καιρούς σχολιάζει με έντονο ύφος πολιτικά και κοινωνικά θέματα. 

Έχει απασχολήσει τα ΜΜΕ επειδή εμφανίζεται σε εκδηλώσεις, πολιτικές συγκεντρώσεις ή εκκλησιαστικά γεγονότα, όπου κάνει παρεμβάσεις με θρησκευτικό και έντονα φορτισμένο λόγο. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΚΑ
 |
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
 |
ΙΘΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top