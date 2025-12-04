Η Ελένη Λουκά στο Παλλάς: Μπούκαρε στην παρουσίαση της «Ιθάκης» του Τσίπρα

Αναπάντεχο επεισόδιο σημειώθηκε κατά την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στο Θέατρο Παλλάς, χθες Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, όταν η Ελένη Λουκά εισέβαλε στην αίθουσα, προκαλώντας αναστάτωση.

Ελένη Λουκά: Μπούκαρε στην παρουσίαση της «Ιθάκης» του Τσίπρα - Το περιστατικό on camera

Συγκεκριμένα, η Ελένη Λουκά εισέβαλε στον χώρο και άρχισε να φωνάζει μέσα στο πλήθος. Ούρλιαζε «Τσίπρα προδότη!», με τον κόσμο να γυρίζει ξαφνιασμένος και σοκαρισμένος προς το μέρος της. Στη συνέχεια, η ένταση ανέβηκε περισσότερο όταν η κα. Λουκά έπεσε στο πάτωμα, συνεχίζοντας να φωνάζει.

Χρειάστηκε, μάλιστα, να επέμβουν οι Αρχές, καθώς δε σταματούσε και είχε δημιουργηθεί αναστάτωση στην παρουσίαση. Αστυνομικοί την πλησίασαν, προσπάθησαν να τη συγκρατήσουν και τελικά την απομάκρυναν από τον χώρο, καθώς επικρατούσε πανικός για λίγα λεπτά.

Το «ντου» της Ελένης Λουκά στην παρουσίαση βιβλίου του Στέφανου Κασσελάκη

Το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο. Μερικούς μήνες πριν από την παρουσίαση του βιβλίου, η Ελένη Λουκά είχε και πάλι εμφανιστεί απρόσμενα σε δημόσια εκδήλωση του Στέφανου Κασσελάκη και συγκεκριμένα, στην παρουσίαση του βιβλίου του δημιουργώντας παρόμοια αναστάτωση. Με τον ίδιο εκρηκτικό τρόπο, όπως και χθες, εισέβαλε στον χώρο, φώναξε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και προσπάθησε να διακόψει την ομιλία, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους και αναγκάζοντας τους υπεύθυνους να τη συνοδεύσουν εκτός αίθουσας.

Ποια είναι η Ελένη Λουκά

Η Ελένη Λουκά είναι φιλόλογος και δημόσιο πρόσωπο, καθώς κατά καιρούς σχολιάζει με έντονο ύφος πολιτικά και κοινωνικά θέματα.

Έχει απασχολήσει τα ΜΜΕ επειδή εμφανίζεται σε εκδηλώσεις, πολιτικές συγκεντρώσεις ή εκκλησιαστικά γεγονότα, όπου κάνει παρεμβάσεις με θρησκευτικό και έντονα φορτισμένο λόγο.