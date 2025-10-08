Μεσσηνία: Το ύποπτο μηχανάκι «χάνεται» στην Πύλο – Νέο βίντεο

Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης του διπλού φονικού στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας, με τις αρχές να αναζητούν τα στοιχεία που θα φωτίσουν τη σκοτεινή αυτή υπόθεση.

Νέο βίντεο από κάμερες κυκλοφορίας στη λεωφόρο Μεθώνης, 200 μέτρα από το κάμπινγκ, θεωρείται ότι μπορεί να δώσει απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα της διαδρομής διαφυγής του δράστη, που θα οδηγήσει και στη σύλληψή του.

Στο βίντεο αυτό καταγράφεται ένα μηχανάκι να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη λεωφόρο, σε χρόνο που συμπίπτει με τον χρόνο της διπλής δολοφονίας.

O 72χρονος που δολοφονήθηκε στη Μεσσηνία

Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για το μηχανάκι του νεαρού δράστη, το οποίο το έχουν εντοπίσει μέχρι την Πύλο.

Έρευνα γίνεται στο υλικό και από άλλες κάμερες ασφαλείας από κοντινά σημεία. Η εικόνα με το μηχανάκι «σβήνει» στον οικισμό Κορυφάσι Μεσσηνίας, 33 χλμ. από τη Φοινικούντα και το κάμπινγκ. Το σημείο θεωρείται κομβικό από τις αρχές για να αποκρυπτογραφήσουν το δρομολόγιο διαφυγής του δράστη.

Πιθανόν να κρύφτηκε κάπου για λίγη ώρα και στη συνέχεια να εξαφανίστηκε, χρησιμοποιώντας άλλο μέσο, αφού πρώτα έκρυψε καλά το σκουτεράκι με το οποίο έφυγε από το κάμπινγκ.

Μεσσηνία: Τι ερευνούν για το κίνητρο της δολοφονίας

Το κίνητρο της δολοφονίας, σύμφωνα με τις αρχές, θεωρείται προσωπικό και τις επόμενες ώρες αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις.

Ο επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στο Mega, δεν απέκλεισε το κίνητρο να είναι και κληρονομικό.

Νέο βίντεο έχει καταγράψει την πορεία του δράστη με το μηχανάκι έως την Πύλο - Eurokinissi

«Είναι ή κληρονομικό ή προσωπικό. Ίσως και είχε διαφορές με κάποιο οικογενειακό πρόσωπο. Στην αστυνομία έχει μπει στο επίκεντρο δύο βίντεο. Το ένα δείχνει ένα μηχανάκι να φεύγει μ’ έναν αναβάτη. Το μυστήριο είναι πως αυτός ο 68χρονος είχε δεχτεί επίθεση με αεροβόλο όπλο. Τον πυροβόλησαν στο πρόσωπο και όταν γίνεται αυτό θες να τον σκοτώσεις. Τότε δεν είχε μιλήσει στη αστυνομία από την αρχή. Και μετά έγινε ένα δεύτερο περιστατικό», είπε και πρόσθεσε:

«Αυτός ο άνθρωπος είχε διαφορές με ένα συγγενή δευτέρου βαθμού, διαφορές περιουσιακές. Αν αυτός που πυροβόλησε δεν είχε προσωπικούς ή οικονομικούς λόγους, μπορεί κάποιος να τον έβαλε. Αυτό το σενάριο δεν μπορεί να υπάρχει;».

Στάθηκε επίσης ιδιαίτερα στο όπλο του εγκλήματος.

«Το όπλο έχει σημασία. Μια καραμπίνα μπορεί να βρει ο οποιοσδήποτε, ειδικά στο χωριό. Το περίστροφο όμως; Μπορεί να το βρει κάποιος που κινείται στις παρυφές της εγκληματικότητας. Αν έριξε έξι σφαίρες, δεν είχε άλλες σφαίρες. Αλλά γιατί να διαλέξει τη συγκεκριμένη στιγμή; Από τη στιγμή που είχε ένα πιστόλι, δεν μπορούσε να διαλέξει μια άλλη στιγμή που δε θα βρίσκεται κανένας;», είπε ο κ. Καλλιακμάνης.

«Το κίνητρο; Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα τα κίνητρα τα βλέπω περισσότερο στο οικονομικό, παρά στο προσωπικό. Δεν είναι ληστεία σίγουρα. Ίσως, να είναι οικονομικό, κάτι βαθύ που έχει να κάνει με περιουσία», κατέληξε.

Οι αρχές εκτιμούν ότι το κίνητρο της δολοφονίας ήταν προσωπικό - Eurokinissi

Στο Mega μίλησε και ο δικηγόρος της οικογένειας του 72χρονου, Αντώνης Κατσάς, ξεκαθαρίζοντας πως το θύμα δεν είχε διαφορές με τον ανιψιό του.

«Είχε γίνει μία απόπειρα και υπήρξαν ενδείξεις και για ένα άλλο συμβάν. Υπήρξε μία αδράνεια από τις Αρχές και δεν υπήρξε μέριμνα για την προστασία αυτού του ανθρώπου. Ο ανιψιός με πήρε πρώτος τηλέφωνο. Παρακαλεί τα Μέσα Ενημέρωσης να είναι φειδωλά στις κρίσεις που κάνουν απέναντι στην οικογένεια για κάποια πράγματα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα», είπε και συνέχισε:

«Ακούστηκε στην έναρξη του θέματος πως υπήρξαν διαφορές (θείου - ανιψιού). Δεν υπήρξε καμία ουσιαστική διαφορά που να δημιουργούσε πρόβλημα».

Οι αρχές πάντως προσανατολίζονται περισσότερο στα προσωπικά κίνητρα του δράστη για το διπλό φονικό, βασιζόμενοι και στις δύο προηγούμενες επιθέσεις που είχε δεχθεί το θύμα πριν από λίγο καιρό.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για τον ίδιο δράστη.

Τα βασικά ερώτηματα που καλούνται να απαντήσουν είναι δύο: Πρώτον γνωρίζονταν ο θύτης και τα θύματα και με ποιον τρόπο; Δεύτερον υπάρχει κάποιος που θα είχε όφελος από τον θάνατο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και που θα μπορούσε ενδεχομένως να «παραγγείλει» τη δολοφονία του;

Έχει γίνει άλλωστε γνωστό ότι ο 72χρονος διέθετε μεγάλη περιουσία και σύμφωνα με πληροφορίες είχε ορίσει ως μοναδικούς κληρονόμους του τον ανιψιό του και τον επιστάτη του κάμπινγκ.

Οι αστυνομικοί αναλύουν όλες τις επαφές του θύματος με σκοπό να διαπιστώσουν αν διατηρούσε επαφές με άτομα που ενδεχομένως θα ήθελαν να του κάνουν κακό.

Ένας ακόμα λόγος που οι αρχές εκτιμούν πως τα κίνητρα ήταν προσωπικά είναι ο τρόπος που λειτούργησε ο δράστης. Άφησε τη μηχανή στην είσοδο του κάμπινγκ, μπήκε μέσα περπατώντας, δεν κάλυψε τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, στάθηκε απέναντι από τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη και τους σκότωσε εν ψυχρώ.

Κλειδί θεωρείται και η κατάθεση του ανιψιού, ο οποίος είναι ο μοναδικός που είδε το πρόσωπο του δράστη. Όπως περιέγραψε πρόκειται για έναν νεαρό άνδρα, ξανθό, ανοιχτόχρωμο, ο οποίος μιλούσε σπαστά ελληνικά.