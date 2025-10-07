Μεσσηνία: Η οικονομική επιφάνεια και η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη

Σοκάρει το πανελλήνιο η διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με ολοένα και περισσότερα νέα στοιχεία να έρχονται στη δημοσιότητα. Η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» αποκάλυψε τη Δευτέρα 7/10 ότι είχαν γίνει άλλες δύο απόπειρες στον συγκεκριμένο άντρα, ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Τώρα οι αρχές «ξεψαχνίζουν» ότι την οικονομική επιφάνειά του.

Μεσσηνία: Οικονομικό το κίνητρο του φονικού;

Όπως αναφέρει η εκπομπή, οι αρχές βάζουν στο κάδρο το οικονομικό κίνητρο, κι έτσι αυτομάτως η περιουσία αποκτά ενδιαφέρον. Ο 68χρονος, που είναι δυστυχώς νεκρός, ήταν συνιδιοκτήτης του κάμπινγκ, ενός από τα μεγαλύτερα της Πελοποννήσου. Επίσης είχε στην κατοχή του ως συνιδιοκτήτης, ένα συγκρότημα ενοικιαζόμενων κατοικιών πάνω στην παραλία της Φοινικούντας, και το σπίτι στο οποίο έμενε αλλά και άλλα ακίνητα.

Πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ κάνουν λόγο και για μια διαθήκη του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε ορίσει ως κληρονόμους της περιουσίας του τον ανιψιό του και τον επιστάτη του κάμπινγκ. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες τονίζουν ότι είχε γίνει μια αλλαγή στη διαθήκη του ιδιοκτήτη προκειμένου να είναι κληρονόμος και ο επιστάτης (ο οποίος έπεσε νεκρός) και να αποκλειστούν άλλα πρόσωπα.

Μεσσηνία: Τι ερευνούν οι Αρχές

Η αστυνομία ερευνά αν κάποιο «ένοχο μυστικό» όπλισε το χέρι του δράστη για τη διπλή δολοφονία.

Η αλλαγή της... τελευταίας στιγμής στη διαθήκη του ιδιοκτήτη είναι η λεπτομέρεια από την οποία προσδοκούν στην ΕΛ.ΑΣ να πιάσουν το νήμα ώστε να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης. Περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει και η ιατροδικαστική εξέταση στα θύματα που πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Κόρινθο.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»