Μεσσηνία: Η οικονομική επιφάνεια και η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη

Ποια προσθήκη έγινε και τι εξετάζουν οι Αρχές

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (7/10/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκάρει το πανελλήνιο η διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με ολοένα και περισσότερα νέα στοιχεία να έρχονται στη δημοσιότητα. Η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» αποκάλυψε τη Δευτέρα 7/10 ότι είχαν γίνει άλλες δύο απόπειρες στον συγκεκριμένο άντρα, ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Τώρα οι αρχές «ξεψαχνίζουν» ότι την οικονομική επιφάνειά του. 

Μεσσηνία: Τα σενάρια για τη διπλή δολοφονία – Άφησε τον ανιψιό να ζήσει

Μεσσηνία: Οικονομικό το κίνητρο του φονικού; 

Το κίνητρο της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Όπως αναφέρει η εκπομπή, οι αρχές βάζουν στο κάδρο το οικονομικό κίνητρο, κι έτσι αυτομάτως η περιουσία αποκτά ενδιαφέρον. Ο 68χρονος, που είναι δυστυχώς νεκρός, ήταν συνιδιοκτήτης του κάμπινγκ, ενός από τα μεγαλύτερα της Πελοποννήσου. Επίσης είχε στην κατοχή του ως συνιδιοκτήτης, ένα συγκρότημα ενοικιαζόμενων κατοικιών πάνω στην παραλία της Φοινικούντας, και το σπίτι στο οποίο έμενε αλλά και άλλα ακίνητα.

Πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ κάνουν λόγο και για μια διαθήκη του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Μεσσηνία: Τα τελευταία λόγια του δράστη πριν εκτελέσει τα θύματά του

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε ορίσει ως κληρονόμους της περιουσίας του τον ανιψιό του και τον επιστάτη του κάμπινγκ. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες τονίζουν ότι είχε γίνει μια αλλαγή στη διαθήκη του ιδιοκτήτη προκειμένου να είναι κληρονόμος και ο επιστάτης (ο οποίος έπεσε νεκρός) και να αποκλειστούν άλλα πρόσωπα.

Μεσσηνία: Τι ερευνούν οι Αρχές

Η αστυνομία ερευνά αν κάποιο «ένοχο μυστικό» όπλισε το χέρι του δράστη για τη διπλή δολοφονία. 

Μεσσηνία: Δύο επιθέσεις είχε δεχθεί στο παρελθόν ο ιδιοκτήτης του camping

Η αλλαγή της... τελευταίας στιγμής στη διαθήκη του ιδιοκτήτη είναι η λεπτομέρεια από την οποία προσδοκούν στην ΕΛ.ΑΣ να πιάσουν το νήμα ώστε να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης. Περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει και η ιατροδικαστική εξέταση στα θύματα που πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Κόρινθο. 

 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

