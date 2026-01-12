Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 12 Ιανουαρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Αγίας Τατιανής και Αγίου Μέρτιου.

Η Τατιανή ήταν κόρη επιφανών γονέων, η οποία έζησε τα χρόνια του Ρωμαίου αυτοκράτορα Αλέξανδρου Σεβήρου (208-235) και κατείχε το εκκλησιαστικό αξίωμα της διακόνισσας.

Η Αγία Τατιανή

Όταν ο αυτοκράτορας πληροφορήθηκε την πλούσια φιλανθρωπική δράση της διέταξε να τη συλλάβουν και την ανάγκασε να τον συνοδεύσει σε ειδωλολατρικό ναό, όπου η αγία με την προσευχή της γκρέμισε τα είδωλα, σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση.

Επειδή η Τατιανή δεν πείστηκε ν’ απαρνηθεί τη χριστιανική της πίστη, υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια και τελικά αποκεφαλίστηκε.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Τατιανή, Τατιάνα, Τάτια, Τίτη, Τάνια

Μέρτιος, Μέρτος, Μέρτης, Μύρτος

Μερτία, Μέρτα, Μέρτη, Μερτούλα, Μυρτιά, Μυρτούλα

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:40 και θα δύσει στις 18:26. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 46 λεπτά.

Σελήνη 23.7 ημερών