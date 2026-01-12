Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 12 Ιανουαρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.01.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 12 Ιανουαρίου
12.01.26 , 00:06 Πάτρα: Χτυπούσαν το θύμα ακόμα και όταν ήταν αναίσθητος
11.01.26 , 23:20 Mercosur: Ποια προϊόντα «απειλούν» τους Έλληνες παραγωγούς
11.01.26 , 22:43 Κλήρωση Tζόκερ 11/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.500.000 ευρώ
11.01.26 , 21:42 Χειροπέδες σε 3 μοτοσικλετιστές που ανέβαζαν τις... «σούζες» στο διαδίκτυο
11.01.26 , 21:30 Δολοφονία Δώρας Ζέμπερη: Νέα δικαίωση για τον πατέρα της
11.01.26 , 20:13 «Ναι» Μητσοτάκη για δύο συναντήσεις με αγρότες - κτηνοτρόφους την Τρίτη
11.01.26 , 18:10 TOYOTA GAZOO Racing: Αλλάζει το όνομά της σε «GAZOO Racing»
11.01.26 , 17:43 Μαριάννα Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει η Ελλάδα από την Eurovision»
11.01.26 , 17:40 Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
11.01.26 , 17:34 Προειδοποίηση Ιράν για απάντηση αν επέμβουν οι ΗΠΑ
11.01.26 , 17:23 Τραμπ προς Κούβα: Κάντε συμφωνία μαζί μας πριν να είναι πολύ αργά
11.01.26 , 17:17 Η Σονάτα του Σεληνόφωτος στο θέατρο Ολυμπία
11.01.26 , 16:42 Το TractioN στην παρουσίαση του ημερολόγιου της Pirelli 2026!
11.01.26 , 16:13 Τι συζητά και τι όχι ενόψει του ραντεβού με τους αγρότες η κυβέρνηση
Μαριάννα Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει η Ελλάδα από την Eurovision»
Αποχώρησαν οι αγρότες από τα μπλόκα σε Θήβα, Τέμπη, Σιάτιστα
Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου στο πάρτι γενεθλίων του γιου του, Πάρη
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δημόσιο σχόλιο αγάπης στη Ρία Ελληνίδου
Κουτσογιαννόπουλος: Η απάντηση για το unfollow της Ελένης Μενεγάκη
Νίκος Μάνεσης για κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: «Έχυναν “κροκοδείλια” δάκρυα»
Κορινθίου - Καραθανάσης: Οι... hot φωτογραφίες από τις παγωμένες Άλπεις
Αντώνης Καφετζόπουλος: Σπάνια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Βάσω
Περισσότερα

VIDEOS

Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Αγίας Τατιανής και Αγίου Μέρτιου.

Η Τατιανή ήταν κόρη επιφανών γονέων, η οποία έζησε τα χρόνια του Ρωμαίου αυτοκράτορα Αλέξανδρου Σεβήρου (208-235) και κατείχε το εκκλησιαστικό αξίωμα της διακόνισσας.

Η Αγία Τατιανή

Η Αγία Τατιανή

Όταν ο αυτοκράτορας πληροφορήθηκε την πλούσια φιλανθρωπική δράση της διέταξε να τη συλλάβουν και την ανάγκασε να τον συνοδεύσει σε ειδωλολατρικό ναό, όπου η αγία με την προσευχή της γκρέμισε τα είδωλα, σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση.

Επειδή η Τατιανή δεν πείστηκε ν’ απαρνηθεί τη χριστιανική της πίστη, υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια και τελικά αποκεφαλίστηκε.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Τατιανή, Τατιάνα, Τάτια, Τίτη, Τάνια
  • Μέρτιος, Μέρτος, Μέρτης, Μύρτος
  • Μερτία, Μέρτα, Μέρτη, Μερτούλα, Μυρτιά, Μυρτούλα

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:40 και θα δύσει στις 18:26. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 46 λεπτά.

Σελήνη 23.7 ημερών

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top