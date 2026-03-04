Καθίζηση στα Ιωάννινα: Δρόμος «κατάπιε» όχημα του Δήμου - Βίντεο

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: epirus-tv-news.gr
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σημαντική καθίζηση σημειώθηκε στην οδό Βελισσαρίου στα Ιωάννινα.
  • Ένα όχημα καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών βρέθηκε στο κενό λόγω της καθίζησης.
  • Στο σημείο βρίσκονται ο αντιδήμαρχος και η Τροχαία για την κατάσταση.
  • Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το συμβάν.

Πολύ μεγάλη καθίζηση σημειώθηκε σε δρόμο των Ιωαννίνων, και συγκεκριμένα επί της οδού Βελισσαρίου στο ύψος του σχολικού συγκροτήματος όπου στεγάζονται τα ΕΠΑΛ και ένα ΓΕΛ.

Σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr, στο σημείο βρίσκεται ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών και η Τροχαία καθώς μικρό όχημα καθαριότητας βρέθηκε στο κενό λόγω του φαινομένου. Από το συμβάν ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. 

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Άγιος Δημήτριος: Αυλή σπιτιού έπεσε σε ρέμα

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο παρακάτω:

* Φωτογραφίες: epirus-tv-news.gr 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
 |
ΚΑΘΙΖΗΣΗ
 |
ΔΡΟΜΟΣ
