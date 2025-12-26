Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Άγιος Δημήτριος: Αυλή σπιτιού έπεσε σε ρέμα

Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (26/12/2026)
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Άγιος Δημήτριος έπειτα από τη σφοδρή νεροποντή που έπληξε την περιοχή, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, κατοικίες και υποδομές. Τα ορμητικά νερά μετέτρεψαν γειτονιές σε επικίνδυνες ζώνες, ενώ εικόνες από κάμερες ασφαλείας αποτυπώνουν τη δύναμη του φαινομένου και το μέγεθος της καταστροφής.

Λίγα λεπτά μετά τις 9 το βράδυ, στην οδό Βαλτετσίου, κοντά στο ρέμα της Πικροδάφνης, σημειώθηκε ένα από τα πιο σοκαριστικά περιστατικά. Τα σκυλιά οικογένειας που διαμένει σε μονοκατοικία ανησύχησαν έντονα, γαβγίζοντας προς το ρέμα. Ξαφνικά ακούστηκε ένας δυνατός κρότος και ολόκληρη η αυλή κατέρρευσε, καταλήγοντας μέσα στην κοίτη. Ευτυχώς, εκείνη την ώρα δεν βρισκόταν κανείς στον εξωτερικό χώρο, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς στην οικογένεια υπάρχουν μικρά παιδιά και έγκυος γυναίκα.

Τα νερά μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα παρέσυραν τμήματα αυλών και υποσκαφές, αφήνοντας σπίτια με εμφανή κλίση και σοβαρές ρωγμές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δάπεδα «σκίστηκαν», αποκαλύπτοντας τη φθορά στα θεμέλια και εντείνοντας τον φόβο για ενδεχόμενη κατάρρευση. Κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να περάσουν τη νύχτα στα αυτοκίνητά τους, υπό τον φόβο νέων κατολισθήσεων.

Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και σε άλλους δρόμους, όπως στην Τεπελενίου και τη Λιδωρικίου, όπου αυλές και πρανή υποχώρησαν, ενώ οι κάτοικοι κινούνται με προσοχή δίπλα σε κάγκελα και επικίνδυνα σημεία. Ο δήμος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, προχωρά σε αυτοψίες και μέτρα άμεσης αποκατάστασης, με προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών και τη σταθεροποίηση των πληγεισών περιοχών.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
 |
ΒΡΟΧΗ
 |
ΚΑΘΙΖΗΣΗ
