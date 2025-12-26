Άγιος Δημήτριος: Καθιζήσεις δρόμων κοντά στο ρέμα Πικροδάφνης

Ειδήσεις
Lifestyle
Video
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Ειδήσεις
Δείτε όλες τις Ειδήσεις
Ελλάδα
Κόσμος
Πολιτική
Οικονομία
Σαν Σήμερα
Αθλητικά
Αυτοκίνητο
Υγεία
Lifestyle
Δείτε όλο το Lifestyle
Celebrities
Media
Ζώδια
Μόδα
Συνταγές
Σχέσεις
Fitness
Έξοδος
Quiz
Video
Δείτε όλα τα Video
First Dates
Cash or Trash
Συνταγές-Μαγειρική
Ειδήσεις
Shopping Star
Master chef
TV
IQ160
Μαύροι Πίνακες
Φάρμα
First Dates
Starland
Star Special
Άποψη
Podcasts
Διαφημιστείτε
Ποιοι Είμαστε
Καριέρα
Όροι Χρήσης
Πολιτική Απορρήτου για τα Cookies
Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων
Όροι Διαγωνισμών
Πολιτική Αναφορών
Ακολουθήστε μας:
Video
GNTM
Φάρμα
ΑΜΤΖ
Ειδήσεις
Cash Or Trash
Breakfast@Star
First Dates
Τροχός της Τύχης
Leaders
MasterChef
Shopping Star
VIDEO
Άγιος Δημήτριος: Καθιζήσεις Δρόμων Κοντά Σε Ρέμα - Video
Ο δήμος ζητάει να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
25.12.25, 23:19
Ελλαδα
Tags:
ΡΕΜΑ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Περισσότερα Video
ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ
25.12.25, 23:12
Ελλαδα
Άγιος Δημήτριος: Καθιζήσεις Δρόμων Κοντά Σε Ρέμα
24.12.25, 21:12
Ελλαδα
Εικόνες Από Το Γαλλικό Ρεσάλτο Στο Πλοίο Του Έλληνα Εσκομπάρ
24.12.25, 21:12
Ελλαδα
Άλιμος: Καταστροφή Από Την Πλημμύρα - Έπεσε Μάντρα
24.12.25, 21:12
Ελλαδα
Εθνική Αθηνών - Λαμίας: Καθίζηση Γέφυρας Στο Ύψος Της Υλίκης
24.12.25, 21:12
Ελλαδα
ΟΠΕΚΕΠΕ: 50 «Ψευτοιδιοκτήτες» Χωραφιών Στον Εισαγγελέα
23.12.25, 20:12
Ελλαδα
Χριστούγεννα 2025: Ξεκίνησε Η Έξοδος Των Εκδρομέων
23.12.25, 20:12
Ελλαδα
Οδηγίες Για Ασφαλές Ταξίδι Με Το Αυτοκίνητο
23.12.25, 15:12
Ελλαδα
Επίσκεψη Στο Σπίτι Του Ηθοποιού- Το Σπουδαίο Έργο Της Φόνσου
23.12.25, 15:12
Ελλαδα
Πύρρος Δήμας: Η Δάδα Του Πουλήθηκε Για Καλό Σκοπό
23.12.25, 15:12
Ελλαδα
Θλίψη Για Τον Θάνατο Του Μουσικού Σ. Κοτόπουλου Στα 45 Του
23.12.25, 14:12
Ελλαδα
Δημοσιογράφος Είχε Δεχθεί Παρενόχληση Από Παρουσιαστή
23.12.25, 14:12
Ελλαδα
Τι Έλεγε Ο Μαζωνάκης Για Τη Σεξουαλική Παρενόχληση Στη Νύχτα
19.12.25, 23:12
Ελλαδα
Κυψέλη: Αστυνομικοί Περνούν Χειροπέδες Σε Πορτοφολά
18.12.25, 22:12
Ελλαδα
Κραυγή Αγωνίας Από Αγρότες Και Κτηνοτρόφους
17.12.25, 23:12
Ελλαδα
Σύσκεψη Νίκαιας: Δεν Θα Συναντήσουν Οι Αγρότες Τον Μητσοτάκη
17.12.25, 23:12
Ελλαδα
Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» Φορούσε Καπέλο «El Patron»
16.12.25, 23:12
Ελλαδα
Χανιά: Θρασύτατη Διάρρηξη Σε Ενεχυροδανειστήριο
16.12.25, 16:12
Ελλαδα
Κυψέλη: «Eίχε Μαχαίρι Κάτω Από Το Θρανίο Της»
16.12.25, 16:12
Ελλαδα
Συγκινεί Η Ιστορία Με Τα Δίδυμα Που Έχασαν Τον Πατέρα Τους
15.12.25, 17:12
Ελλαδα
Πρώην Παίκτης Ριάλιτι Ξυλοκόπησε Ασφαλιστή
Video
GNTM
Φάρμα
ΑΜΤΖ
Ειδήσεις
Cash Or Trash
Breakfast@Star
First Dates
Τροχός της Τύχης
Leaders
MasterChef
Shopping Star
Back to Top