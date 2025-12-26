VIDEO

Άγιος Δημήτριος: Καθιζήσεις Δρόμων Κοντά Σε Ρέμα - Video

Ο δήμος ζητάει να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
25.12.25, 23:19
Ελλαδα

Tags:

ΡΕΜΑ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Περισσότερα Video

ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ

Άγιος Δημήτριος: Καθιζήσεις δρόμων κοντά στο ρέμα Πικροδάφνης
25.12.25, 23:12
Ελλαδα
Άγιος Δημήτριος: Καθιζήσεις Δρόμων Κοντά Σε Ρέμα
Εικόνες Από Το Γαλλικό Ρεσάλτο Στο Πλοίο Του Έλληνα Εσκομπάρ
24.12.25, 21:12
Ελλαδα
Εικόνες Από Το Γαλλικό Ρεσάλτο Στο Πλοίο Του Έλληνα Εσκομπάρ
Άλιμος: Καταστροφή Από Την Πλημμύρα - Έπεσε Μάντρα
24.12.25, 21:12
Ελλαδα
Άλιμος: Καταστροφή Από Την Πλημμύρα - Έπεσε Μάντρα
Εθνική Αθηνών - Λαμίας: Καθίζηση Γέφυρας Στο Ύψος Της Υλίκης
24.12.25, 21:12
Ελλαδα
Εθνική Αθηνών - Λαμίας: Καθίζηση Γέφυρας Στο Ύψος Της Υλίκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: 50 «Ψευτοιδιοκτήτες» Χωραφιών Στον Εισαγγελέα
24.12.25, 21:12
Ελλαδα
ΟΠΕΚΕΠΕ: 50 «Ψευτοιδιοκτήτες» Χωραφιών Στον Εισαγγελέα
Χριστούγεννα 2025: Ξεκίνησε Η Έξοδος Των Εκδρομέων
23.12.25, 20:12
Ελλαδα
Χριστούγεννα 2025: Ξεκίνησε Η Έξοδος Των Εκδρομέων
Οδηγίες Για Ασφαλές Ταξίδι Με Το Αυτοκίνητο
23.12.25, 20:12
Ελλαδα
Οδηγίες Για Ασφαλές Ταξίδι Με Το Αυτοκίνητο
Επίσκεψη Στο Σπίτι Του Ηθοποιού- Το Σπουδαίο Έργο Της Φόνσου
23.12.25, 15:12
Ελλαδα
Επίσκεψη Στο Σπίτι Του Ηθοποιού- Το Σπουδαίο Έργο Της Φόνσου
Πύρρος Δήμας: Η Δάδα Του Πουλήθηκε Για Καλό Σκοπό
23.12.25, 15:12
Ελλαδα
Πύρρος Δήμας: Η Δάδα Του Πουλήθηκε Για Καλό Σκοπό
Θλίψη Για Τον Θάνατο Του Μουσικού Σ. Κοτόπουλου Στα 45 Του
23.12.25, 15:12
Ελλαδα
Θλίψη Για Τον Θάνατο Του Μουσικού Σ. Κοτόπουλου Στα 45 Του
Δημοσιογράφος Είχε Δεχθεί Παρενόχληση Από Παρουσιαστή
23.12.25, 14:12
Ελλαδα
Δημοσιογράφος Είχε Δεχθεί Παρενόχληση Από Παρουσιαστή
Τι Έλεγε Ο Μαζωνάκης Για Τη Σεξουαλική Παρενόχληση Στη Νύχτα
23.12.25, 14:12
Ελλαδα
Τι Έλεγε Ο Μαζωνάκης Για Τη Σεξουαλική Παρενόχληση Στη Νύχτα
Κυψέλη: Αστυνομικοί Περνούν Χειροπέδες Σε Πορτοφολά
19.12.25, 23:12
Ελλαδα
Κυψέλη: Αστυνομικοί Περνούν Χειροπέδες Σε Πορτοφολά
Αγρότες
18.12.25, 22:12
Ελλαδα
Κραυγή Αγωνίας Από Αγρότες Και Κτηνοτρόφους
Σύσκεψη Νίκαιας: Δεν Θα Συναντήσουν Οι Αγρότες Τον Μητσοτάκη
17.12.25, 23:12
Ελλαδα
Σύσκεψη Νίκαιας: Δεν Θα Συναντήσουν Οι Αγρότες Τον Μητσοτάκη
Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» Φορούσε Καπέλο «El Patron»
17.12.25, 23:12
Ελλαδα
Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» Φορούσε Καπέλο «El Patron»
Χανιά: Θρασύτατη Διάρρηξη Σε Ενεχυροδανειστήριο
16.12.25, 23:12
Ελλαδα
Χανιά: Θρασύτατη Διάρρηξη Σε Ενεχυροδανειστήριο
Κυψέλη μαχαίρωμα
16.12.25, 16:12
Ελλαδα
Κυψέλη: «Eίχε Μαχαίρι Κάτω Από Το Θρανίο Της»
Δίδυμα Που Έχασαν Τον Πατέρα Τους
16.12.25, 16:12
Ελλαδα
Συγκινεί Η Ιστορία Με Τα Δίδυμα Που Έχασαν Τον Πατέρα Τους
Πρώην Παίκτης Ριάλιτι Ξυλοκόπησε Ασφαλιστή
15.12.25, 17:12
Ελλαδα
Πρώην Παίκτης Ριάλιτι Ξυλοκόπησε Ασφαλιστή
Video
GNTM
Φάρμα
ΑΜΤΖ
Ειδήσεις
Cash Or Trash
Breakfast@Star
First Dates
Τροχός της Τύχης
Leaders
MasterChef
Shopping Star
Back to Top