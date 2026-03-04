Volvo EX30:,Κατέκτησε το βραβείο Good Design Award 2025

Ως ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της εταιρείας, το EX30 συνδυάζει το κομψό σκανδιναβικό design με ιδιαίτερη έμφαση στις αρχές της βιωσιμότητας. Το EX30 έχει το χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα μεταξύ όλων των ηλεκτρικών Volvo και κάνει εκτεταμένη χρήση ανακυκλωμένων και φυσικών υλικών.Με αυτονομία έως 475 χλμ και συναρπαστικά οδηγικά χαρακτηριστικά, έχει διατεθεί μέχρι σήμερα σε σχεδόν 200.000 μονάδες. Πρόσφατα, η Volvo Cars ανακοίνωσε μία σειρά από αναβαθμίσεις για το EX30, οι οποίες περιλαμβάνουν μία νέα εισαγωγική έκδοση συστήματος κίνησης. Αυτό επέτρεψε στους σχεδιαστές να συμβάλουν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του EX30, στην αύξηση του εσωτερικού χώρου για ευρυχωρία και άνεση και στην ελάττωση του κόστους.

Τα βραβεία Good Design Awards είναι από τις παλαιότερες και πιο καταξιωμένες σχεδιαστικές διακρίσεις, και αναγνωρίζουν επίσημα την αριστεία στη σχεδίαση, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Ο θεσμός των βραβείων ιδρύθηκε το 1950 από το Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design και αποτελεί μία ετήσια γιορτή προϊόντων που συνδυάζουν αισθητική ποιότητα, λειτουργικότητα και κοινωνική υπευθυνότητα.



