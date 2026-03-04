Volvo EX30:,Κατέκτησε το βραβείο Good Design Award 2025

Δείτε για ποιούς λόγους διακρίθηκε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.03.26 , 13:37 Cash or Trash: Ένα ξεχωριστό εργόχειρο για... «δυνατές» διαπραγματεύσεις
04.03.26 , 13:35 Κουτσούμπας: «Τα δύο από τα τέσσερα drones της Κύπρου πήγαιναν στη Σούδα»
04.03.26 , 13:20 Ευρυδίκη: «Αγαπάω και στηρίζω τις γυναίκες έχουμε τεράστια δύναμη»
04.03.26 , 13:17 Υποβρύχιο έπληξε ιρανική φρεγάτα στη Σρι Λάνκα: Τουλάχιστον 101 αγνοούμενοι
04.03.26 , 12:53 Βούρκωσε on air η Κατερίνα Καινούργιου: «Με συγκίνησες πάρα πολύ»
04.03.26 , 12:39 Mπριζόλες χοιρινές λεμονάτες στον φούρνο με πατάτες
04.03.26 , 12:38 Αλεξάνδρου για Τούνη: «Όταν είσαι καλά, δεν ασχολείσαι με το παρελθόν»
04.03.26 , 12:36 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Νεκρός 20χρονος φοιτητής – Έπεσε από μεγάλο ύψος
04.03.26 , 12:36 Σκορδά - Αθανασιάδης: Παντρεύονται πριν το καλοκαίρι - Όσα είπε η Φαίη!
04.03.26 , 12:32 Παναγιώτης Τσακαλάκος: Η Eurovision, ο Akylas και τα προβλήματα ήχου
04.03.26 , 12:18 Mάνος Πανταζής: Η ηλικία, το ύψος, ο γάμος, οι κόρες του και το μόντελινγκ
04.03.26 , 12:07 Ελληνικά F-16 αναχαίτισαν δύο drones πριν εισέλθουν στην Κύπρο
04.03.26 , 12:03 Μητσοτάκης: «Η αποστολή στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική»
04.03.26 , 12:02 Το Theatre of the No γιορτάζει την Ημέρα της Γυναίκας με σεμινάριο χορού!
04.03.26 , 11:43 Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
Μιχαήλ Ταμπακάκης: «Με "έκοψε" ο Μαρκουλάκης στην πρώτη μου ακρόαση»
MasterChef: Απογοητευμένος ο Γιώργος από τα σχόλια των κριτών
MasterChef: Είχε το καλύτερο πιάτο και κέρδισε τα 1.000 ευρώ!
Καινούργιου: «Μέχρι να γεννήσω δε θα ξανακάνουμε κοτόπουλο εδώ, ε;»
Fipster σε Σίσσυ: «Θυμήθηκε ότι έχει γραφτεί σε γυμναστήριο»
Γιώργος Λάγιος: «Ο κακοποιητής θα πρέπει να στειρώνεται. Μιλάω για νόμο»
ΕΦΚΑ: Πληρωμή αναδρομικών σε 2.927 δικαιούχους
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Σκορδά - Αθανασιάδης: Παντρεύονται πριν το καλοκαίρι - Όσα είπε η Φαίη!
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Volvo EX30:,Κατέκτησε το βραβείο Good Design Award 2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ως ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της εταιρείας, το EX30 συνδυάζει το κομψό σκανδιναβικό design με ιδιαίτερη έμφαση στις αρχές της βιωσιμότητας. Το EX30 έχει το χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα μεταξύ όλων των ηλεκτρικών Volvo και κάνει εκτεταμένη χρήση ανακυκλωμένων και φυσικών υλικών.Με αυτονομία έως 475 χλμ και συναρπαστικά οδηγικά χαρακτηριστικά, έχει διατεθεί μέχρι σήμερα σε σχεδόν 200.000 μονάδες. Πρόσφατα, η Volvo Cars ανακοίνωσε μία σειρά από αναβαθμίσεις για το EX30, οι οποίες περιλαμβάνουν μία νέα εισαγωγική έκδοση συστήματος κίνησης. Αυτό επέτρεψε στους σχεδιαστές να συμβάλουν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του EX30, στην αύξηση του εσωτερικού χώρου για ευρυχωρία και άνεση και στην ελάττωση του κόστους.

Τα βραβεία Good Design Awards είναι από τις παλαιότερες και πιο καταξιωμένες σχεδιαστικές διακρίσεις, και αναγνωρίζουν επίσημα την αριστεία στη σχεδίαση, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Ο θεσμός των βραβείων ιδρύθηκε το 1950 από το Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design και αποτελεί μία ετήσια γιορτή προϊόντων που συνδυάζουν αισθητική ποιότητα, λειτουργικότητα και κοινωνική υπευθυνότητα. 

 


 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
VOLVO
 |
VOLVO EX30
 |
BΡΑΒΕΙΟ
 |
ΒΡΑΒΕΙΟ GOOD DESIGN AWARD 2025
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top