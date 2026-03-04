Μητσοτάκης: «Η αποστολή στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική»

«Εξετάζουμε προληπτικά μέτρα για τις αρνητικές συνέπειες από την κρίση»

Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο πρωθυπουργός για τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή / ERT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με αναφορά στις δραματικές εξελίξεις που σημειώνονται στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή,, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να ανοίξει την ομιλία του στη Βουλή

«Είναι πολεμικά γεγονότα μεγάλης έκτασης και μεγάλης έντασης τα οποία προκαλούν ταυτόχρονα απροσδιόριστες οικονομικές συνέπειες επιβεβαιώνοντας δυστυχώς την εκτίμηση ότι ο χάρτης των παγκόσμιων γεωπολιτικών συσχετισμών διαρκώς μεταβάλλεται κι ότι η μόνη βεβαιότητα είναι η διεθνής αβεβαιότητα», τόνισε.

Ιράν: Ισοπεδώθηκε το κτίριο όπου θα εκλεγόταν ο διάδοχος του Χαμενεΐ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο βήμα της Βουλής / Eurokinissi 

Υπογράμμισε ότι σε αυτό το εξαιρετικά σύνθετο τοπίο η θέση της πατρίδας μας είναι σαφής. «Υποστηρίζουμε την αποκλιμάκωση των ενεργών συγκρούσεων και την επιστροφή της διπλωματίας με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, με ιδιαίτερη έμφαση στην ελευθερία και την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας. Είναι μια θέση εξάλλου την οποία διατυπώσαμε αμέσως και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ενώ επίσης η επόμενη μέρα στο Ιράν θα πρέπει να εγγυάται την ελευθερία και την αυτοδιάθεση αυτού του λαού ο οποίος καταπιέζεται εδώ και δεκαετίες. Παράλληλα με τον απόλυτο έλεγχο και του πυρηνικού αλλά και του βαλλιστικού του προγράμματος ώστε να πάψει το Ιράν να αποτελεί μία διαρκή απειλή για την περιφερειακή και τη διεθνή ειρήνη».

Πρόσθεσε ότι «από την πρώτη στιγμή η χώρα τέθηκε και σε διπλωματική και σε αμυντική ετοιμότητα». Ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκε η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων στο υπουργείο Εξωτερικών, εγκαταστάθηκαν πολλαπλές γραμμές επικοινωνίας σε όλα τα εμπλεκόμενα κράτη, δημιουργήθηκαν πλατφόρμες σε όλα τα κράτη για δηλώσεις επαναπατρισμού και υπάρχει κι ένα ειδικό σχέδιο μόλις μπορεί να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων και ανοίξουν οι εναέριοι χώροι να υπάρχει οργανωμένη επιστροφή όσων το επιθυμούν με ευθύνη της πολιτείας.

Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τους πολίτες που παραμένουν εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή στις χώρες του Κόλπου να δείξουν υπομονή και κατανόηση και να φροντίσουν πρώτα και πάνω απ' όλα για την προσωπική τους ασφάλεια και να γνωρίζουν ότι η ελληνική πολιτεία θα μεριμνήσει το συντομότερο δυνατό, όταν αυτό καταστεί εφικτό όσοι το επιθυμούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην πατρίδα μας.

Ο Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Ανδρουλάκη: «Η σημαία & η καρδιά μας στην Κύπρο»

Ο Μητσοτάκης για την κατάσταση της Μέσης Ανατολής

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στους εγκλωβισμένους Έλληνες στις χώρες του Κόλπου / Eurokinissi 

«Η προσοχή μας βέβαια ταυτόχρονα στρέφεται και στην Κύπρο», τόνισε «που αποτελεί τον βραχίονα του ελληνισμού και δυστυχώς βρίσκεται πολύ πιο κοντά από την Ελλάδα στην εμπόλεμη ζώνη».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι ύστερα από επικοινωνία του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, η ελληνική πολιτεία έστειλε στην Κύπρο το καμάρι του ελληνικού στόλου, τη φρεγάτα «Κίμων», τη φρεγάτα «Ψαρρά» και τέσσερα αεροσκάφη F16 viper. «Η Ελλάδα είναι παρούσα με ευθύνη και ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον», τόνισε. «Και θέτει τις αναβαθμισμένες ένοπλες δυνάμεις της στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού. Η αποστολή μας αυτή είναι αποστολή αμυντική και ειρηνική. Γίνεται με βάση τόσο τη διμερή όσο και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και μ' έναν στόχο μόνο: να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες εναντίον του ανεξάρτητου κράτους της Κύπρου. Αυτό έχει και την ξεχωριστή του σημασία διότι καταδεικνύει στην πράξη πώς αντιλαμβανόμαστε την ενδυνάμωση της χώρας μας και ειδικά των ενόπλων δυνάμεών μας τα τελευταία χρόνια αλλά και τη διπλωματική μας εμβέλεια», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Ελληνικά F-16 αναχαίτισαν δύο drones πριν εισέλθουν στην Κύπρο

Υπογράμμισε ότι υπάρχει σχεδιασμός και η φρούρηση προφανώς είναι αυξημένη. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σχετικές αναφορές πρέπει να είναι λιτές και με βάση αυτόν το σχεδιασμό σενάρια εξετάζει και το υπουργείο Μετανάστευσης, «καθώς ξέρουμε καλά ότι τις συρράξεις τις ακολουθούν πάντα και μετακινήσεις πληθυσμών, ροές αμάχων δηλαδή μέσω όμορων χωρών προς την ασφαλέστερη Δύση». «Κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν είναι ορατό» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

