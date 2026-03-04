Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Νεκρός 20χρονος φοιτητής – Έπεσε από μεγάλο ύψος

Μια απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί στην Πανεπιστημιούπολη των Ιωαννίνων, όταν, ένας 20χρονος φοιτητής εντοπίστηκε νεκρός.
Σύμφωνα με το Epirus-tv-news.gr ο φοιτητής έπεσε από μεγάλο ύψος στο κτίριο, όπου στεγάζεται το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.
Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για αυτοχειρία, ωστόσο οι αστυνομικές αρχές ερευνούν την υπόθεση για να διαλευκάνουν τι ακριβώς συνέβη.
Ο 20χρονος καταγόταν από την Κεφαλονιά, σπούδαζε στα Ιωάννινα κι έμενε σε διαμέρισμα και όχι στις φοιτητές εστίες.