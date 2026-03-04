Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Νεκρός 20χρονος φοιτητής – Έπεσε από μεγάλο ύψος

Τι εξετάζει η αστυνομία

04.03.26 , 12:36 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Νεκρός 20χρονος φοιτητής – Έπεσε από μεγάλο ύψος
Ιωάννινα: Νεκρός Φοιτητής - Έπεσε Από Μεγάλο Ύψος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρός 20χρονος φοιτητής στην Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων.
  • Έπεσε από μεγάλο ύψος στο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.
  • Πιθανή αυτοχειρία, αλλά η αστυνομία ερευνά την υπόθεση.
  • Ο φοιτητής καταγόταν από την Κεφαλονιά και σπούδαζε στα Ιωάννινα.
  • Διέμενε σε διαμέρισμα και όχι στις φοιτητικές εστίες.

Μια απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί στην Πανεπιστημιούπολη των Ιωαννίνων, όταν, ένας 20χρονος φοιτητής εντοπίστηκε νεκρός. 

Συναγερμός στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις γραμμές

Σύμφωνα με το Epirus-tv-news.gr ο φοιτητής έπεσε από μεγάλο ύψος στο κτίριο, όπου στεγάζεται το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. 

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για αυτοχειρία, ωστόσο οι αστυνομικές αρχές ερευνούν την υπόθεση για να διαλευκάνουν τι ακριβώς συνέβη. 

Τραγωδία στο Μενίδι: Άνδρας αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα στο σπίτι του

Ο 20χρονος καταγόταν από την Κεφαλονιά, σπούδαζε στα Ιωάννινα κι έμενε σε διαμέρισμα και όχι στις φοιτητές εστίες. 
 

