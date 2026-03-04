Mάνος Πανταζής: Η ηλικία, το ύψος, ο γάμος, οι κόρες του και το μόντελινγκ

Mάνος Πανταζής: Η ηλικία, το ύψος, ο γάμος, οι κόρες του και το μόντελινγκ
Ο Μάνος Πανταζής θυμάται τις στιγμές που περπάτησε για τον Valentino και τη γνωριμία του με τον «αυτοκράτορα της μόδας» / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μάνος Πανταζής, πρώην μοντέλο της δεκαετίας του '90, είναι 52 ετών και έχει ύψος 1,88m.
  • Παντρεύτηκε το 2017 την Αργυρώ Παντελεάκη, με την οποία έχει δύο κόρες, την Άννα και την Εύα.
  • Αν και αρχικά δηλωμένος εργένης, ο Μάνος άλλαξε γνώμη για τον γάμο, τονίζοντας την ηρεμία και ευτυχία που προσφέρει.
  • Έχει συνεργαστεί με διάσημους σχεδιαστές και έχει συμμετάσχει σε πολλές φωτογραφίσεις και διαφημιστικά.
  • Αγαπά τα ταξίδια και το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων, προσέχοντας τη διατροφή του.

Ο Μάνος Πανταζής, ο οποίος ασχολείται επιχειρηματικά με τον χώρο της εστίασης, ήταν ένα από τα μοντέλα που μεσουρανούσαν στις πασαρέλες τη δεκαετία του '90, διαγράφοντας μία αξιοσημείωτη καριέρα στον χώρο της μόδας.

TractioN: Ο Κώστας Στεφανής υπόδεχεται τον Μάνο Πανταζή

Ο Μάνος Πανταζής είχε ταυτιστεί με το πρότυπο του αρρενωπού, «κλασικού» κάλλους, ενώ ήταν περιζήτητος στα catwalks διάσημων σχεδιαστών, τις φωτογραφίσεις για εξώφυλλα και τα διαφημιστικά.

 

Αν και στο παρελθόν είχε δηλώσει ορκισμένος εργένης, το 2017 ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με την κατά 11 χρόνια νεότερή του και εκλεκτή της καρδιάς του, Αργυρώ Παντελεάκη, ενώ το ζευγάρι έχει αποκτήσει και δύο κόρες, την Άννα και την Εύα.

 

 

Όπως είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Down Town, ο έως τότε δηλωμένος αμετανόητος εργένης, Mάνος Πανταζής, η αντίδραση των φίλων του όταν τους ανακοίνωσε ότι παντρεύεται, ήταν η εξής: «Όταν ανακοίνωσα στους φίλους μου ότι παντρεύομαι, μου είπαν: “Έπεσε και το τελευταίο κάστρο. Αφού κρεμάστηκες εσύ, δεν υπάρχει πια καμία πιθανότητα να γλιτώσει κανείς μας”. Πράγματι, ήμουν δηλωμένος αμετανόητος εργένης. Όλοι πίστευαν ότι θα μείνω εγώ να κρατάω τη σημαία ψηλά. Τώρα που παντρεύτηκα, έχω να σου πω, θετική διάθεση να υπάρχει και όλα αντιμετωπίζονται, ακόμη και ο γάμος».

Γνωρίζοντας τον Μάνο Πανταζή - Το βιογραφικό του 

  • Γεννήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 1974, είναι 52 χρόνων, ανήκει στο ζώδιο των Ιχθύων και έχει ύψος 1,88
  • Ο προσωπικός του λογαριασμός στο Instagram είναι @manospanta

 

 

  • Ένα από τα αγαπημένα του χόμπι είναι τα ταξίδια με την οικογένειά του σε όμορφους προορισμούς, ενώ λατρεύει και το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων, με το οποίο ασχολείται τα τελευταία χρόνια
  • Προσέχει πολύ τη διατροφή του και γυμνάζεται
  • Ο Μάνος Πανταζής ήταν ένα από τα πιο γοητευτικά και γνωστά μοντέλα της δεκαετίας του ’90, με πολλές πασαρέλες στο ενεργητικό του σε Ελλάδα και εξωτερικό, εξώφυλλα περιοδικών, φωτογραφίσεις και διαφημιστικά. Όπως έχει πει για εκείνη την περίοδο σε συνέντευξή του: «Δουλέψαμε πάρα πολύ στο μόντελινγκ, ήταν το βασικό μου επάγγελμα. Αν αποφάσιζα να ασχοληθώ περαιτέρω με αυτό, θα έπρεπε να ζω στο εξωτερικό, να ταξιδεύω πολύ. Η οικογένεια ήταν, όμως, ο πρωταρχικός μου σκοπός. Έχω ανεξίτηλες εμπειρίες από συνεργασίες με Βερσάτσε, Φερέ, Γκαρτιέ, Γκοτιέ, Αρμάνι»

 

  • Έχει κάνει και κάποιες guest εμφανίσεις ως ηθοποιός σε γνωστές ελληνικές σειρές
  • Στο παρελθόν ήταν σε σχέση με την Κάτια Ζυγούλη, όταν εκείνος ήταν 25 χρόνων και εκείνη 21. Όπως είχε δηλώσει ο Μάνος Πανταζής για εκείνη την περίοδο στην κάμερα της επομπής «Happy Day»: «Βγαίναμε έξω αλλά τότε δεν υπήρχαν social media και Instagram. Πάντα υπήρχαν φωτογράφοι έξω όταν έβγαινες. Όταν ήμουν ζευγάρι με την Κάτια Ζυγούλη ζήσαμε ακραίες καταστάσεις με τους παπαράτσι. Δεν μπορούσε να μας βρει ο κόσμος τόσο εύκολα, δεν μας έβλεπε τόσο εύκολα, μόνο μέσα από τη δουλειά μας. Δεν μας έκανε κακό στη σχέση μας αυτό το κυνηγητό, δεν μας επηρέαζε τόσο πολύ».

 

 

Μάνος Πανταζής: Το «αντίο» στην εργένικη ζωή, ο γάμος και οι κόρες

Ο Μάνος Πανταζής και η Αργυρώ Παντελεάκη είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Αν και ορκισμένος εργένης στο παρελθόν, αποφάσισε το 2017 να παντρευτεί την κατά 11 χρόνια νεότερή του διακοσμήτρια εσωτερκών χώρων, Αργυρώ Παντελεάκη, με την οποία έχουν αποκτήσει δύο κόρες.

Όπως είχε πει σε συνέντευξή του: «Όταν έχεις φτάσει στα 35 σου χρόνια και δεν σου έχει τύχει κάτι σοβαρό -με προοπτική γάμου- λες: "Πέρασαν τα χρόνια και εγώ ασχολούμαι ακόμη με τη δου­λειά". Κάτι αντίστοιχο είχα πάθει και εγώ. Είχα βάλει την προσωπική μου ζωή σε δεύτερη μοίρα. Έρχεται η στιγμή όμως που βρίσκεις τον... δάσκαλό σου. Γνωρίζεις ξαφνικά έναν άνθρω­πο και λες: "Τώρα ναι, μπορώ να ζήσω με αυτή τη γυναίκα μια ζωή"».

 

Με την Αργυρώ ήταν μαζί για αρκετά χρόνια, προτού πάρουν την απόφαση να κάνουν το μεγάλο βήμα και να παντρευτούν. Ο γάμος του ζευγαριού έγινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με την παρουσία συγγενών και στενών φίλων. Άνάμεσά τους και οι Νόνη Δούνια, Κάλι Τσιλίδου, Ρέα Τουτουνζή και Έυη Αδάμ.

 

 

Όπως είχε αποκαλύψει ο Μάνος Πανταζής σε συνέντευξή του: «Όταν γνώρισα την Αργυρώ συνέχιζα να λέω ότι εγώ δεν θα παντρευτώ ποτέ. Είχα μια πολύ έντονη ζωή σε όλα τα επίπεδα και το τελευταίο πράγμα που σκεφτόμουν ήταν ο γάμος. Τώρα θα σου πω: “Εγώ εργένης; Last year”. Ο γάμος σου προσφέρει ηρεμία, γαλήνη, ευτυχία. Δεν είναι τόσο τραγικός όσο τον είχα πλάσει στο μυαλό μου».

 

