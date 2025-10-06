Μεσσηνία: Τα τελευταία λόγια του δράστη πριν εκτελέσει τα θύματά του

Την άκρη του νήματος στην διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα αναζητούν οι αρχές. Ήδη κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών από την Αθήνα έφτασε στην περιοχή, προκειμένου να συμμετάσχει στις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. Ο νεαρός εκτέλεσε εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ και τον επιστάτη της επιχείρησης. Το STAR φέρνει στο φως τα τελευταία του λόγια λίγο πριν πυροβολήσει τα θύματά του.

Μεσσηνία: Νεαρός δολοφόνησε ιδιοκτήτη κάμπινγκ και τον επιστάτη

Ο νεαρός, που σκόρπισε το θάνατο στη Μεσσηνία, έφτασε στις 20:08 το απόγευμα στο κάμπινγκ. Πίσω από τον πάγκο της ρεσεψιόν βρίσκονταν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, 72 ετών, ο ανιψιός του και ο επιστάτης, 61 ετών. Ο δράστης ρώτησε σε σπαστά ελληνικά με αγγλική προφορά.

«Έχετε διαθέσιμο μέρος να μείνω;»

Κανείς δεν πρόλαβε να απαντήσει στην ερώτησή του. Έβγαλε όπλο και έριξε δύο σφαίρες στον ιδιοκτήτη. Ο ανιψιός και ο επιστάτης έτρεξαν να σωθούν. Ο δράστης κυνήγησε τον επιστάτη και τον εκτέλεσε με τρεις σφαίρες λίγο πιο κάτω.

Μεσσηνία: Αποκλειστικά στο STAR ο αδερφός του θύματος

«Ο αδελφός μου ήταν παράπλευρη απώλεια», λέει σε τηλεφωνική επικοινωνία ο αδελφός του επιστάτη. «Ο αδελφός μου δούλευε εκεί· ίσως είδε τον άνθρωπο που μπήκε, γιατί δεν είχε κουκούλα. Δεν ήταν ληστεία — είναι ξεκαθάρισμα, αλλά δεν το γνωρίζω».

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας, δεν μπορεί ακόμη να πιστέψει ότι σώθηκε.

«Το είδα κι εγώ — το παιδί σοκαρισμένο πάρα πολύ».

Μεσσηνία: «Οριακά ανήλικος ο δράστης του διπλού φονικού»

Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφέρει ότι στο σημείο δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας· από μαρτυρίες διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για άτομο πολύ νεαρής ηλικίας, που μοιάζει οριακά με ανήλικο.

Ολόκληρη η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε σοκ.

«Μας έχει παγώσει όλους το γεγονός, γιατί ήταν πολύ άγριο έγκλημα και, όπως φαίνεται, πολύ σκληρό — δύο άτομα μέσα στην επιχείρηση», λέει ο Π. Καρβελάς, δήμαρχος της Φοινικούντας.

«Ήταν φιλήσυχος· είχε βοηθήσει σαν αρχιτέκτονας, είχε σχεδιάσει πολλά ξενοδοχεία», πρόσθεσε με τη σειρά του ο Ν. Τσώνης, πρόεδρος της κοινότητας.

Μέσα στο κάμπινγκ βρίσκονταν περίπου 250 άτομα και επικράτησε πανικός. Ο νεαρός, μόλις διαπίστωσε ότι και οι δύο ήταν νεκροί, κατευθύνθηκε προς την έξοδο. Εκεί πιθανότατα τον περίμενε με μοτοσικλέτα συνεργός του. Επιβιβάστηκε και εξαφανίστηκε.

Στελέχη των ανθρωποκτονιών βρίσκονται από το πρωί στο κάμπινγκ και αναζητούν στοιχεία, ώστε να φτάσουν στα ίχνη του δολοφόνου.

Μεσσηνία: Φοβόταν για τη ζωή του ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ

Όπως φαίνεται, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο δράστης είχε επιτεθεί στον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ φοβόταν για τη ζωή του. Το τελευταίο διάστημα, είχε φύγει από το σπίτι του και ζούσε εδώ, στο κάμπινγκ μαζί με το επιστάτη και στενό του φίλο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star, ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ με τα αρχικά Κ.Τ. είχε δεχθεί στο παρελθόν δύο επιθέσεις.

Η πρώτη είχε σημειωθεί τον Ιούλιο. Τότε κάποιος είχε πάει στο σπίτι του και τον ξυλοφόρτωσε. Mεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας όμως δεν θέλησε να κάνει μήνυση σε κανέναν. Η δεύτερη επίθεση έγινε πριν από περίπου 15 ημέρες, πάλι στο σπίτι του. Αυτή τη φορά κάποιος του επιτέθηκε με όπλο. Νοσηλεύτηκε για τρεις ημέρες ενώ έγινε και ιατροδικαστική εξέταση. Και πάλι δεν έκανε μήνυση.

Τα ερωτήματα είναι πολλά. Τί φοβόταν; Γιατί δεν μιλούσε; Είχε κάτι να κρύψει; Πάντως όλοι, μας λένε ότι δεν είχε με κανέναν διαφορές. Όλα δείχνουν πως ο δράστης που πάτησε τη σκανδάλη ήταν αποφασισμένος και είχε μελετήσει κάθε του κίνηση. Παραμένει μυστήριο το κίνητρο.