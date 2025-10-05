Μεσσηνία: Διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Φοινικούντας στη Μεσσηνία, μετά τη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε γνωστό κάμπινγκ της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νεκρός εντοπίστηκε ο περίπου 70 ετών ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, στη ρεσεψιόν της επιχείρησης. Λίγο πιο μακριά, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και ο επιστάτης, στενός φίλος του ιδιοκτήτη, ο οποίος φαίνεται πως προσπάθησε να διαφύγει τη στιγμή της επίθεσης.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως οι δύο άνδρες δολοφονήθηκαν με πυροβολισμό.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Ασφάλειας Καλαμάτας, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από περίπου 10 ημέρες ο ιδιοκτήτης είχε δεχθεί επίθεση από αγνώστους, οι οποίοι τον είχαν ξυλοκοπήσει και απειλήσει. Από τότε, φοβούμενος για τη ζωή του, διέμενε μέσα στο κάμπινγκ, ώστε να μην είναι μόνος του.

Οι αρχές ερευνούν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους και ποιο ήταν το κίνητρο του διπλού εγκλήματος.