Μεσσηνία: Διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Νεκροί ο ιδιοκτήτης και ο επιστάτης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.10.25 , 23:33 Βόρεια Προάστια: Διάρρηξη Με Λεία 800.000 Ευρώ
05.10.25 , 23:20 Επίθεση Με Κατσαβίδι: Από 13 Ετών Απασχολούσε Ο Δράστης
05.10.25 , 23:10 Πάτρα: Μαθητής Δημοτικού Διαγνώστηκε Με Ιογενή Μηνιγγίτιδα
05.10.25 , 23:00 Έλληνας αθλητής πήδηξε από την υψηλότερη γέφυρα του κόσμου ύψους 625 μέτρων
05.10.25 , 22:46 Ανήλικοι Παρήγγελναν Φαγητό Και Λήστευαν Τους Ντελιβεράδες
05.10.25 , 22:28 Μεσσηνία: Διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα
05.10.25 , 22:14 Παγιδευμένη με τα Φαντάσματα η Μαρίνα: «Νικήσατε! Όλους σας βλέπω»
05.10.25 , 22:12 Κλήρωση Tζόκερ 5/10/25: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 4.000.000 ευρώ
05.10.25 , 22:00 Τα Φαντάσματα: Στα όρια της τρέλας η Μαρίνα!
05.10.25 , 21:45 Ρόδος: Ιερέας κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση 30χρονου τουρίστα
05.10.25 , 21:25 Τα Φαντάσματα: Ήταν όλα στη φαντασία της Μαρίνας ή όχι;
05.10.25 , 21:23 Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της σύλληψης του πρώην δημάρχου Βουκουρεστίου
05.10.25 , 20:46 Γιώργος Λιβάνης - Ανδρομάχη: Ο παραμυθένιος γάμος και το bridal look!
05.10.25 , 20:21 Αργυρούπολη: «Μου κατέβασε το παντελόνι» - Απόπειρα βιασμού μέρα μεσημέρι!
05.10.25 , 20:06 Nέα εμπλοκή στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου λόγω ΑΔΜΗΕ
Γιώργος Λιβάνης - Ανδρομάχη: Ο παραμυθένιος γάμος και το bridal look!
Μεσσηνία: Διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα
Μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο ο Ρούτσι - Κρίσιμη η κατάστασή του
Toυρκική μαφία: Πάνω από 300 χαρτογραφήσεις στην Ελλάδα - Οι περιοχές
Μυτιλήνη: Σερβιτόρα «έκαψε» βρέφος με καυτό τσάι μέσα σε καφετέρια
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Σάκης Ρουβάς: Η Αναστασία φεύγει για σπουδές στο εξωτερικό
Γιώργος Λιβάνης & Ανδρομάχη: Γάμος και βάφτιση στο Κορωπί - Ποιος θα λείπει
Ρόδος: Ιερέας κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση 30χρονου τουρίστα
Αργυρούπολη: «Μου κατέβασε το παντελόνι» - Απόπειρα βιασμού μέρα μεσημέρι!
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Μεσσηνία: Διπλή Δολοφονία Σε Κάμπινγκ Στη Φοινικούντα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Φοινικούντας στη Μεσσηνία, μετά τη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε γνωστό κάμπινγκ της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νεκρός εντοπίστηκε ο περίπου 70 ετών ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, στη ρεσεψιόν της επιχείρησης. Λίγο πιο μακριά, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και ο επιστάτης, στενός φίλος του ιδιοκτήτη, ο οποίος φαίνεται πως προσπάθησε να διαφύγει τη στιγμή της επίθεσης.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως οι δύο άνδρες δολοφονήθηκαν με πυροβολισμό.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Ασφάλειας Καλαμάτας, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από περίπου 10 ημέρες ο ιδιοκτήτης είχε δεχθεί επίθεση από αγνώστους, οι οποίοι τον είχαν ξυλοκοπήσει και απειλήσει. Από τότε, φοβούμενος για τη ζωή του, διέμενε μέσα στο κάμπινγκ, ώστε να μην είναι μόνος του.

Οι αρχές ερευνούν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους και ποιο ήταν το κίνητρο του διπλού εγκλήματος.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΙΠΛΟ ΦΟΝΙΚΟ
 |
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
 |
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top